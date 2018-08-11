موظف في شركة طيران يسرق طائرة ويقوم بأعمال بهلوانية في الجو

قال قائد الشرطة المحلية إن موظفا في شركة طيران سرق (اليوم السبت 11 أغسطس/ آب) طائرة من مطار سياتل-تاكوما الدولي ولاحقته طائرتان تابعتان للجيش الأمريكي.

وذكرت هيئة إنفاذ القانون الأمريكية أن موظفا بشركة طيران سرق طائرة بدون ركاب من مطار "سياتل-تاكوما" الدولي وحطمها ربما بدافع "الانتحار".

وأضافت هيئة إنفاذ القانون في مقاطعة "بيرس" أنه ليس "حادثا إرهابيا"، مضيفة أن الموظف بشركة الطيران والبالغ من العمر 29 عاما، كان يعمل لدى شركة "آلاسكا إيرلاينز" ومقرها سياتل.

وكانت هيئة إنفاذ القانون بالمقاطعة قد وصفت الرجل بأنه ميكانيكي، لكن شركة الطيران ذكرت لاحقا أنه وكيل للخدمات الأرضية، وهو منصب يتضمن توجيه الطائرات للبوابات والتعامل مع الأمتعة وإزالة الجليد من الطائرات.

وكان قد سرق الطائرة التوربينية "بومباردير كيو400."، ذات المحركين، التي كانت تضم حوالي 70 مقعدا، بينما كانت تقف في مكان للصيانة في المطار، حسب الشركة.

وذكرت هيئة إنفاذ القانون أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الطائرة سقطت، نظرا لأن الطيار "كان يقوم بأعمال بهلوانية خطيرة أو بسبب "الافتقار إلى مهارات الطيران".

وذكرت قناة (كيه.آي.آر.أو7) التلفزيونية أن المقاتلتين العسكريتين، وهما من طراز إف-15، لم تشاركا في إسقاط الطائرة. وأظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي طائرة كبيرة تحلق فوق سياتل ومقاتلة تلاحقها. وبثت وسائل إعلام محلية مقطع فيديو لحريق في موقع تحطم الطائرة على جزيرة كيترون في بيوجيت ساوند.

وذكرت شركة (آلاسكا إيرلاينز) أن "هذا الشخص الذي استولى على الطائرة، والذي لم يتم بعد تحديد هويته، حتى يتم فحص رفاته، يعتقد أنه الشخص الوحيد الذي كان على متن الطائرة".

وكانت سلطات الطيران الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق أن طائرة بدون ركاب تابعة لإحدى شركات الطيران تحطمت بعد أن أقلعت دون الحصول على إذن من مطار سياتل تاكوما الدولي.

وقالت شركة "آلاسكا إيرلاينز" في بيان على موقع (تويتر) إن طائرة من طراز "هوريزون إير كيو400."، تحطمت بالقرب من جزيرة كيترون، في جنوب منطقة "بوجيه ساوند" مساء أمس الجمعة.

وكتبت الشركة على تويتر في وقت سابق "نحن على علم بحادث ينطوي على إقلاع غير مصرح به لطائرة من طراز "كيو 400". وقال المطار على تويتر إنه تم استئناف العمليات الطبيعة بعد حادث التحطم.

ع.ج.م/ ع.ج (دب أ، رويترز)