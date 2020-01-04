موظف ستوديو باع متعلقات "هاري بوتر" لسنوات سراً!

استطاع موظفو "ستوديو هاري بوتر"، المخصص لجولات محبي الشخصية الروائية والسينمائية الشهيرة، الكشف عن قيامزميل لهم بسرقة متعلقات تصل قيمتها إلى نحو 50 ألف دولار أمريكي. وضمت قائمة المسروقات عصياً سحرية وحقائب وشارات وربطات عنق جمعها الموظف من مخزن الستوديو في الفترة من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017 وحتى شهر مارس/ أيار 2018.
الأكثر طرافة من سرقة متعلقات هذه الشخصية الخيالية هو طريقة اكتشاف عملية السرقة، إذ لاحظ الموظفون تكدسها أسفل مكتب زميلهم، ثم اختفاءها دون مبرر، ليقرروا إبلاغ المسؤولين بالأمر. وكشف تحقيق داخلي قيام الموظف بسرقة وبيع أكثر من ألف قطعة خاصة عبر حسابه الشخصي على موقع "إي باي"، وفقاً لبيان رسمي صادر عن مكتب المدعي العام البريطاني.
وأشار المدعي العام إلى عملية السرقة بكونها "خرقاً للثقة" حيث قام الموظف بسرقة منتجات بآلاف الجنيهات مملوكة لشركة "وورنر بروس" من دون علم زملائه، على حد وصف المدعي العام.
وتم فحص حسابات الموظف البنكية واكتشاف استقباله لمبالغ مالية. كما تم العثور على قطع تم تغليفها استعداداً لإرسالها للمشترين، "ما لم يترك أمام الموظف خياراً سوى الاعتراف بجريمته".
وقضت محكمة بريطانية بسجن الموظف 14 شهراً وإيقافه عن العمل لمدة 18 شهر، بالإضافة إلى قضاء 250 ساعة عمل بدون أجر.
من جانبه، رفض المتحدث باسم "ستوديو هاري بوتر" وشركة "وورنر بروس" المالكة له التعليق على الأمر.
د.ب/ ي.أ
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سلسلة "هاري بوتر" تبلغ عقدها الثاني
منذ 20 عاماً يبهرنا الصبي الساحر هاري بوتر في كتب جوان ك. رولينغ. وقد أُنتج من الكتب ثمانية أفلام ما بين سنة 2001 و2011، رافقتها موجة تسويق واسعة النطاق. ففي جميع أنحاء العالم أصبح بإمكانك شراء زي هاري بوتر مع النظارات المستديرة والعصا والمكنسة السحريتين.
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سلسلة "هاري بوتر" تبلغ عقدها الثاني
منذ عام 2012 يمكنك القيام بجولة في معرض "وارنر بروذرز ستوديو" في لندن، الذي يأخذ الزائرين وراء كواليس أفلام السلسلة. وقد تم تجهيز المعرض بقطع أصلية ومشاهد حية من الأفلام، إضافة إلى استوديوهات خاصة يمكن للزائر أن يشاهد فيها الشخصيات المتحركة والمؤثرات التي تم استخدامها في الأفلام.
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سلسلة "هاري بوتر" تبلغ عقدها الثاني
إلى جانب القاعة الكبيرة التي تمثل مدرسة "هوغوورتس" للسحر، يمكن لعشاق هاري بوتر ركوب القطار السحري السريع وزيارة مكتب المدير دمبلدور، الذي يعتبر أعظم ساحر في العالم. و منذ 31 مارس 2017، يمكنك أيضاً زيارة الغابة المحرمة: هنا ينتظرك مختلف أنواع المخلوقات الغامضة في الزوايا المظلمة.
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سلسلة "هاري بوتر" تبلغ عقدها الثاني
عام 2010 افتتح في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية المتنزه العالمي "Wizarding World Of Harry“ الذي يضم قرية "هوغسميد" وقلعة "هوغوورتس". ويعد القائمون على المنتجع بتجربة فريدة لمدة ساعة واحدة على "مقعد سحري" يأخذك إلى عالم هاري بوتر. لكن هذا ليس صحيحاً، فهناك طابور من الزائرين ينتظرون دورهم لمدة ساعة، في حين أن الرحلة الفعلية مدتها أربع دقائق فقط!
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سلسلة "هاري بوتر" تبلغ عقدها الثاني
سنة 2014 تم افتتاح زقاق "دياغونالي" في الطرف الآخر من الحدائق العالمية. يمكن الوصول إلى هذا الزقاق بواسطة قطار "هوغوورتس" السريع ذهاباً وإياباً. ثم يسير الزائر في منطقة التسوق للسحرة والتبضع في محلاتهم. يمكنك أيضاً، على سبيل المثال، الحصول على مكنسة سحرية بدءاً من 220 يورو.
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سلسلة "هاري بوتر" تبلغ عقدها الثاني
تعتبر "فاصوليا بيرتي بوتس" من الأشياء التي تلقى إقبالاً كبيراً لدى الزائرين. ومنذ أول كتاب لهاري بوتر، أصبح من الواضح أن هذه الفاصوليا قد يكون لها طعم مثير للاشمئزاز، إذ يتم تقديمها على شكل ديدان الأرض ولها طعم الشمع أوالبيض الفاسد أوالقيء، أو حتى بمذاق الصابون أو النقانق. لكن المحظوط هو من يحصل على نكهة البطيخ أو حلوى القطن أو الكرز.
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سلسلة "هاري بوتر" تبلغ عقدها الثاني
في محطة "كينغز كروس" للقطارات بلندن يوجد المدخل "السري" إلى المنصة 9 وثلاثة أرباع. في السلسلة القصصية، ينتظر وراء ذلك المدخل قطار ليأخذ الطلبة إلى كلية "هوغوورتس". من يريد عبور هذا الجدار يجب عليه أن يؤمن إيماناً راسخاً بأنه سيحقق ذلك ويندفع بعربة حقائبه تجاه الحائط.
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سلسلة "هاري بوتر" تبلغ عقدها الثاني
لم يتم بناء جسر السكة الحديدية إلى "هوغوورتس" في استديوهات يونيفرسال، لأنه حقيقي ويقف كمعلم تاريخي في غرب المرتفعات الاسكتلندية. تم بناء جسر "جلينفينان" في أواخر القرن التاسع عشر. كما أن القطار في الصورة ليس قطار "هوغوورتس"، بل قطار متحف "The Jacobite".
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سلسلة "هاري بوتر" تبلغ عقدها الثاني
منذ عشر سنوات قام ميداس كيمبكي، وهو أحد معجبي سلسلة هاري بوتر وكان يبلغ من العمر 16 سنة آنذاك، بتطوير عالم هاري بوتر، حيث قام بكتابة قصص وسيناريوهات خاصة وبناء عالم الساحر الشاب أحجار "ليغو". بعدها قام بتصوير مقاطع فيديو تعكس لحظات خاصة من عالم بوتر. في الصورة تظهر دقة هذا المعجب الذي يصور هاري بوتر وعدوه اللدود دريكو مالفوي. وقد تم تتويج أعمال كيمبكي عدة مرات.
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سلسلة "هاري بوتر" تبلغ عقدها الثاني
موقع pottermore.com هو "القلب الرقمي لعالم السحر"، إذ يقدم كل ما يحتاجه المعجبون. هنا يمكنك التفاعل وشراء كل شيء مختص بهاري بوتر على الإنترنت، بما فيها الكتب الإلكترونية. كما أنه المكان الوحيد الذي يمكنك فيه شراء الكتب بشكل رقمي مباشرة من دار النشر التابعة للكاتبة جوان. ك. رولينغ. الكاتب: سيلكه فونش/ أ.ب