موظف ستوديو باع متعلقات "هاري بوتر" لسنوات سراً!

استطاع موظفو "ستوديو هاري بوتر"، المخصص لجولات محبي الشخصية الروائية والسينمائية الشهيرة، الكشف عن قيامزميل لهم بسرقة متعلقات تصل قيمتها إلى نحو 50 ألف دولار أمريكي. وضمت قائمة المسروقات عصياً سحرية وحقائب وشارات وربطات عنق جمعها الموظف من مخزن الستوديو في الفترة من شهر ديسمبر/ كانون الأول 2017 وحتى شهر مارس/ أيار 2018.

الأكثر طرافة من سرقة متعلقات هذه الشخصية الخيالية هو طريقة اكتشاف عملية السرقة، إذ لاحظ الموظفون تكدسها أسفل مكتب زميلهم، ثم اختفاءها دون مبرر، ليقرروا إبلاغ المسؤولين بالأمر. وكشف تحقيق داخلي قيام الموظف بسرقة وبيع أكثر من ألف قطعة خاصة عبر حسابه الشخصي على موقع "إي باي"، وفقاً لبيان رسمي صادر عن مكتب المدعي العام البريطاني.

وأشار المدعي العام إلى عملية السرقة بكونها "خرقاً للثقة" حيث قام الموظف بسرقة منتجات بآلاف الجنيهات مملوكة لشركة "وورنر بروس" من دون علم زملائه، على حد وصف المدعي العام.

وتم فحص حسابات الموظف البنكية واكتشاف استقباله لمبالغ مالية. كما تم العثور على قطع تم تغليفها استعداداً لإرسالها للمشترين، "ما لم يترك أمام الموظف خياراً سوى الاعتراف بجريمته".

وقضت محكمة بريطانية بسجن الموظف 14 شهراً وإيقافه عن العمل لمدة 18 شهر، بالإضافة إلى قضاء 250 ساعة عمل بدون أجر.

من جانبه، رفض المتحدث باسم "ستوديو هاري بوتر" وشركة "وورنر بروس" المالكة له التعليق على الأمر.

د.ب/ ي.أ