 موطن جديد للأوكرانيين في غوسلار الألمانية | مراسلون حول العالم | DW | 05.03.2023

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مراسلون حول العالم

موطن جديد للأوكرانيين في غوسلار الألمانية

يُشكل تدفق اللاجئين الأوكرانيين إلى ألمانيا مشكلة لكثير من البلديات. كما أن أماكن السكن المتاحة نادرة. أما في غوسلار فهناك عدد كبير نسبياً من الشقق الخاصة الخالية. لذا جمعت إدارة المنطقة الملاك واللاجئين معا.

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