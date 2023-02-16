موطن جديد للأوكرانيين في غوسلار الألمانية

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
يُشكل تدفق اللاجئين الأوكرانيين إلى ألمانيا مشكلة لكثير من البلديات. كما أن أماكن السكن المتاحة نادرة. أما في غوسلار فهناك عدد كبير نسبياً من الشقق الخاصة الخالية. لذا جمعت إدارة المنطقة الملاك واللاجئين معا.
قبل عام، دفعت صدمةُ الغزو الروسي لأوكرانيا بألمانيا لتغيير ثوابت عقيدة سياستها الخارجية والدفاعية المعتمدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فما الذي تغير منذ ذلك الحين، وهل تمكنت برلين فعلا من تنفيذ أجندتها بهذا الشأن؟
مر عام على اندلاع الحرب في أوكرانيا وفرار الملايين منها إلى ألمانيا. على عكس اللاجئين الأوكرانيين، واجه النازحون العرب عدة عقبات في طريق إندماجهم في ألمانيا. فما مصيرهم اليوم؟ وما فرصهم في الإقامة والدراسة أوالعمل؟
يتعين على الحكومة الألمانية توفير المال في ظل ارتفاع فاتورة الحرب في أوكرانيا، لكن الحكومة تواجه معضلة تتمثل في الأولويات. هل تكون الأولوية للسياسات الاجتماعية والدعم الدولي أم للتسليح حفاظا على الأمن الخارجي؟
طالبت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بتوزيع أكثر عدلاً للاجئين القادمين من أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي. وكانت ألمانيا قد استقبلت أكثر من مليون لاجئ من أوكرانيا، فيما استقبلت بولندا أكثر من 1.5 مليون لاجئ.
© 2023 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول