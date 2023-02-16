موطن جديد للأوكرانيين في غوسلار الألمانية

حرب أوكرانيا - حصيلة عام من تغيير ألمانيا لعقيدتها الدبلوماسية والدفاعية

قبل عام، دفعت صدمةُ الغزو الروسي لأوكرانيا بألمانيا لتغيير ثوابت عقيدة سياستها الخارجية والدفاعية المعتمدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فما الذي تغير منذ ذلك الحين، وهل تمكنت برلين فعلا من تنفيذ أجندتها بهذا الشأن؟