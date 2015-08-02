موضة صيف 2023: ملابس تقليدية، ملونة.. ومثيرة!

ملابس الجينز تعود من جديد

عندما دخل جاستن تيمبرليك وبريتني سبيرز في شراكة في عام 2001 وارتدا ملابس مصنوعة من الدنيم (نسيج الجينز) بالكامل - بما في ذلك حقيبة يد من الدنيم وقبعة رعاة بقر من الدنيم – تلقا تعليقات دنيئة. لكن بعد كل شيء، كان الاثنان من رواد الموضة. وفقًا لكتاب الموضة "فوغ"، فإن ما يجب اقتناؤه هذا العام هو تنورة الدنيم.