موضة صيف 2023: ملابس تقليدية، ملونة.. ومثيرة!

الوردي والبرتقالي هي ألوان ملابس صيف 2023، وكذلك الملابس التي ارتدوها نجوم موسيقى البوب في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهي قمصان قصيرة وسراويل كارغو وسترات طويلة وتنانير جينز.
إحياء موضة بداية القرن الحادي العشرين
ترتدي الشابات قمصانًا أو بلوزات قصيرة هذا الصيف – وما يجمعها هو إظهار منطقة البطن. هذا النمط من الملابس استوحى من أزياء المغنيات مثل كريستينا أغيليرا وبريتني سبيرز – ودار حوله نقاش طويل حول حرية ارتداء الملابس في باحات المدارس الألمانية قبل 20 عامًا، وعاد إلى الموضة اليوم، ويتم دمجه مع السراويل العريضة.
ملابس الجينز تعود من جديد
عندما دخل جاستن تيمبرليك وبريتني سبيرز في شراكة في عام 2001 وارتدا ملابس مصنوعة من الدنيم (نسيج الجينز) بالكامل - بما في ذلك حقيبة يد من الدنيم وقبعة رعاة بقر من الدنيم – تلقا تعليقات دنيئة. لكن بعد كل شيء، كان الاثنان من رواد الموضة. وفقًا لكتاب الموضة "فوغ"، فإن ما يجب اقتناؤه هذا العام هو تنورة الدنيم.
"قبعة الصيادين" للحماية من الشمس وجزء من الموضة
يوجد في هولندا موزعات كريمات الوقاية من الشمس على الشواطئ بحيث يتذكر المستحمون حماية أنفسهم من الأشعة فوق البنفسجية. قبعة الشمس يمكنها أيضًا وقاية الرأس من أشعة الشمس. وفي موضة 2023، يمكن ارتداء قبعة بيسبول كلاسيكية أو "قبعة الصيادين" (الظاهرة في الصورة).
النظارات الشمسية جاذبة للنظر
يجب حماية العيون أيضًا من حرارة الشمس في الصيف. تنطبق صيغة بسيطة هنا: المزيد يعني المزيد. يتم حاليًا من قبل مجلات الموضة اعتماد النظارات الشمسية الكبيرة والنظارات الملونة والنظارات بدون إطار مثل تلك التي ارتدتها نجمة البوب الأمريكية أناستيشيا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
ارتداء ملابس بدون بنطال!
لباس ضيق غير شفاف، ملابس داخلية بسيطة فوقه ومعطف طويل أو مجرد كنزة بحجم كبير، وترك البنطال في المنزل - هذا النمط من الموضة يحظى حاليًا بشعبية كبيرة. لا ينبغي أن يكون المظهر استفزازيًا، بل رائعًا وعاديًا. لقد فعلتها كيندال وكايلي جينير، وحذا المؤثرون المهتمون بالموضة حذوهما.
حان وقت الصنادل
لا بأس من ارتداء حذاء رياضي عند 40 درجة مئوية، لكنه يجعلك تتعرق. الصنادل هي الاختيار الأفضل في الصيف. النعال الصحية المصنوعة في ألمانيا لا تزال شائعة. إذا كنت تحبها أكثر غرابة، فيمكنك ارتداء الموديلات ذات الكعب.
حذاء رياضي بلون ذهبي
إذا كنت متمسكاً بالأحذية الرياضية، فيجب عليك ترك الحذاء الأبيض في الخزانة وشراء أحذية رياضية ذهبية أو فضية، ويفضل أن يكون ذلك بمظهر معدني. تلمع بشكل جميل في الشمس وتظهر أن الشخص الذي يرتدي الحذاء يواظب الموضة العصرية.
الشجاعة لارتداء جواريب في الصيف!
لفترة طويلة كان لا يفضل ارتداء الجوارب مع الأحذية الرياضية والصنادل والنعال. لكن هذا انتهى الآن مع صيف 2023، وأصبح بإمكان الجميع ارتداءها، وهو ما قد ينهي ميزة انفرد بها الألمان سابقاً على الشواطئ، وهي ارتداء الجوارب مع صنادل المشي للمسافات الطويلة.
أهم ملحق لملابس الصيف: الآيس كريم
ماذا ينتمي أيضًا إلى يوم صيفي مثالي؟ بالتأكيد، آيس كريم. نكهة الآيس كريم للعام، التي يمنحها اتحاد مصنعي الآيس كريم الإيطاليين، تسمى "تيزيانو". ويحتوي الآيس كريم على شراب عنب بالفراولة مع نبيذ بروسيكو. سمي "تيزيانو" على اسم رسام عصر النهضة الفينيسي الشهير، الذي ينحدر من نفس المنطقة التي توجد بها مكونات الآيس كريم.
الكاتب: كريستينا ريمان-شنايدر /ترجمة: زمن البدري
إحياء موضة بداية القرن الحادي العشرين
ترتدي الشابات قمصانًا أو بلوزات قصيرة هذا الصيف – وما يجمعها هو إظهار منطقة البطن. هذا النمط من الملابس استوحى من أزياء المغنيات مثل كريستينا أغيليرا وبريتني سبيرز – ودار حوله نقاش طويل حول حرية ارتداء الملابس في باحات المدارس الألمانية قبل 20 عامًا، وعاد إلى الموضة اليوم، ويتم دمجه مع السراويل العريضة.
ملابس الجينز تعود من جديد
عندما دخل جاستن تيمبرليك وبريتني سبيرز في شراكة في عام 2001 وارتدا ملابس مصنوعة من الدنيم (نسيج الجينز) بالكامل - بما في ذلك حقيبة يد من الدنيم وقبعة رعاة بقر من الدنيم – تلقا تعليقات دنيئة. لكن بعد كل شيء، كان الاثنان من رواد الموضة. وفقًا لكتاب الموضة "فوغ"، فإن ما يجب اقتناؤه هذا العام هو تنورة الدنيم.
"قبعة الصيادين" للحماية من الشمس وجزء من الموضة
يوجد في هولندا موزعات كريمات الوقاية من الشمس على الشواطئ بحيث يتذكر المستحمون حماية أنفسهم من الأشعة فوق البنفسجية. قبعة الشمس يمكنها أيضًا وقاية الرأس من أشعة الشمس. وفي موضة 2023، يمكن ارتداء قبعة بيسبول كلاسيكية أو "قبعة الصيادين" (الظاهرة في الصورة).
النظارات الشمسية جاذبة للنظر
يجب حماية العيون أيضًا من حرارة الشمس في الصيف. تنطبق صيغة بسيطة هنا: المزيد يعني المزيد. يتم حاليًا من قبل مجلات الموضة اعتماد النظارات الشمسية الكبيرة والنظارات الملونة والنظارات بدون إطار مثل تلك التي ارتدتها نجمة البوب الأمريكية أناستيشيا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
ارتداء ملابس بدون بنطال!
لباس ضيق غير شفاف، ملابس داخلية بسيطة فوقه ومعطف طويل أو مجرد كنزة بحجم كبير، وترك البنطال في المنزل - هذا النمط من الموضة يحظى حاليًا بشعبية كبيرة. لا ينبغي أن يكون المظهر استفزازيًا، بل رائعًا وعاديًا. لقد فعلتها كيندال وكايلي جينير، وحذا المؤثرون المهتمون بالموضة حذوهما.
حان وقت الصنادل
لا بأس من ارتداء حذاء رياضي عند 40 درجة مئوية، لكنه يجعلك تتعرق. الصنادل هي الاختيار الأفضل في الصيف. النعال الصحية المصنوعة في ألمانيا لا تزال شائعة. إذا كنت تحبها أكثر غرابة، فيمكنك ارتداء الموديلات ذات الكعب.
حذاء رياضي بلون ذهبي
إذا كنت متمسكاً بالأحذية الرياضية، فيجب عليك ترك الحذاء الأبيض في الخزانة وشراء أحذية رياضية ذهبية أو فضية، ويفضل أن يكون ذلك بمظهر معدني. تلمع بشكل جميل في الشمس وتظهر أن الشخص الذي يرتدي الحذاء يواظب الموضة العصرية.
الشجاعة لارتداء جواريب في الصيف!
لفترة طويلة كان لا يفضل ارتداء الجوارب مع الأحذية الرياضية والصنادل والنعال. لكن هذا انتهى الآن مع صيف 2023، وأصبح بإمكان الجميع ارتداءها، وهو ما قد ينهي ميزة انفرد بها الألمان سابقاً على الشواطئ، وهي ارتداء الجوارب مع صنادل المشي للمسافات الطويلة.
أهم ملحق لملابس الصيف: الآيس كريم
ماذا ينتمي أيضًا إلى يوم صيفي مثالي؟ بالتأكيد، آيس كريم. نكهة الآيس كريم للعام، التي يمنحها اتحاد مصنعي الآيس كريم الإيطاليين، تسمى "تيزيانو". ويحتوي الآيس كريم على شراب عنب بالفراولة مع نبيذ بروسيكو. سمي "تيزيانو" على اسم رسام عصر النهضة الفينيسي الشهير، الذي ينحدر من نفس المنطقة التي توجد بها مكونات الآيس كريم.
الكاتب: كريستينا ريمان-شنايدر /ترجمة: زمن البدري