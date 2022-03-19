العولمة 3000

موضة سريعة - كيف تدمر الأزياء الرخيصة البيئة

هناك أزياء سريعة وهناك أزياء العملاق الصيني "شي إن" الذي يغزو العالم بأزياء رخيصة. تضيف المجموعة 500 قطعة ملابس جديدة إلى مجموعتها كل يوم: موضة عصرية مقابل القليل جدًا من المال وبدون متاجر، ولكن هي في كل وسائل التواصل الاجتماعي وماذا عن البيئة؟