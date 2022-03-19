 موضة سريعة - كيف تدمر الأزياء الرخيصة البيئة | العولمة 3000 | DW | 26.03.2022

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العولمة 3000

موضة سريعة - كيف تدمر الأزياء الرخيصة البيئة

هناك أزياء سريعة وهناك أزياء العملاق الصيني "شي إن" الذي يغزو العالم بأزياء رخيصة. تضيف المجموعة 500 قطعة ملابس جديدة إلى مجموعتها كل يوم: موضة عصرية مقابل القليل جدًا من المال وبدون متاجر، ولكن هي في كل وسائل التواصل الاجتماعي وماذا عن البيئة؟

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