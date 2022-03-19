موضة سريعة - كيف تدمر الأزياء الرخيصة البيئة

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هناك أزياء سريعة وهناك أزياء العملاق الصيني "شي إن" الذي يغزو العالم بأزياء رخيصة. تضيف المجموعة 500 قطعة ملابس جديدة إلى مجموعتها كل يوم: موضة عصرية مقابل القليل جدًا من المال وبدون متاجر، ولكن هي في كل وسائل التواصل الاجتماعي وماذا عن البيئة؟
أحدثت الموضة السريعة تغييرات جوهرية في صناعة النسيج. 56 مليون طن من الملابس تُباع سنويا في العالم. ولكن للملابس الرخيصة ثمن باهظ: ظروف عمل خطيرة وسجل بيئي كارثي.
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