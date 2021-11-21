المستقبل الآن

موضة رفيقة بالبيئة

جزيئات البلاستيك متناهية الصغر موجودة في جميع أقمشة الألياف الاصطناعية تقريباً. وهذه المواد الضارة ينتهي بها الأمر في الصرف الصحي أثناء الغسيل. فكيف يمكن تطوير أنسجة أكثر رفقاً بالبيئة؟ هذا ما سيجيب عليه الباحثون في جامعة نيدر راين.