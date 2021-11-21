موضة رفيقة بالبيئة

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جزيئات البلاستيك متناهية الصغر موجودة في جميع أقمشة الألياف الاصطناعية تقريباً. وهذه المواد الضارة ينتهي بها الأمر في الصرف الصحي أثناء الغسيل. فكيف يمكن تطوير أنسجة أكثر رفقاً بالبيئة؟ هذا ما سيجيب عليه الباحثون في جامعة نيدر راين.
2021 سيكون عاما انتقاليا تتجاوز فيه بعض القطاعات بسرعة تبعات كورونا. ولاسيما في نقطة واحدة تتوقع أهم اتحادات الاقتصاد الألمانية تغيرا واضحا. غير أن خبراء الاقتصاد ينتظرون مرور سحب قاتمة فوق سوق العمل.
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