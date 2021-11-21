 موضة رفيقة بالبيئة | المستقبل الآن | DW | 28.11.2021

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المستقبل الآن

موضة رفيقة بالبيئة

جزيئات البلاستيك متناهية الصغر موجودة في جميع أقمشة الألياف الاصطناعية تقريباً. وهذه المواد الضارة ينتهي بها الأمر في الصرف الصحي أثناء الغسيل. فكيف يمكن تطوير أنسجة أكثر رفقاً بالبيئة؟ هذا ما سيجيب عليه الباحثون في جامعة نيدر راين.

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This image, showing an X1.0 class solar flare flashes in the center of the Sun, was captured on October 28, 2021, by NASA's Solar Dynamics Observatory and shows a blend of light from the 171 and 304 angstrom wavelengths. Solar flares are powerful bursts of radiation. Harmful radiation from a flare cannot pass through Earth's atmosphere to physically affect humans on the ground however, when intense enough, they can disturb the atmosphere in the layer where GPS and communications signals travel. NASA/UPI Photo via Newscom picture alliance

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18.05.2020, Brandenburg, Sieversdorf: Ein Buntspecht (Dendrocopos major), hier ein Männchen zu erkennen am roten Fleck am hinteren Kopf, kommt mit Nahrung für den Nachwuchs zurück zur Bruthöhle in einem Baum. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes ZB-Funkregio Ost +++ ZB-FUNKREGIO OST +++ | Verwendung weltweit

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