موضة إفريقيا: دور إفريقيا في عالم الموضة

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معرض في متحف فيكتوريا وألبرت في لندن يحتفل بمصممي الأزياء الأفارقة لأول مرة، ويعرض الإبداع والتأثير العالمي لمصممي الأزياء من أصول إفريقية.
مادلين ستيوارت هي أول عارضة أزياء في العالم مصابة بمتلازمة داون تحقق نجاحا كبيرا. سارت على منصات عروض أزياء أشهر أسابيع الموضة في العالم. لديها أكثر من 350 ألف متابع على إنستغرام، وظهرت على أغلفة مجلات الموضة العالمية.
خلال العقد المنصرم، تمكن جيل الشباب والشابات في أفغانستان من غزو مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت. لكن بعد سيطرة طالبان، اضطر مؤثرون ومؤثرات للاختفاء خوفا من "القمع الرقمي" الذي قد يطال حتى من هم/هن خارج أفغانستان.
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