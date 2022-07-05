 موضة إفريقيا: دور إفريقيا في عالم الموضة | يوروماكس | DW | 16.10.2022

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يوروماكس

موضة إفريقيا: دور إفريقيا في عالم الموضة

معرض في متحف فيكتوريا وألبرت في لندن يحتفل بمصممي الأزياء الأفارقة لأول مرة، ويعرض الإبداع والتأثير العالمي لمصممي الأزياء من أصول إفريقية.

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يحتفي متحف فيكتوريا وألبرت في لندن بالموضة الأفريقية، إذ يخصص للمرة الأولى معرضا واسعا لمصممين أفارقة من حقب متعددة.

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