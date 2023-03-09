موسيقى بلقانية في أوروبا - الألحان كجسر بين الثقافات المختلفة

في التسعينيات انتشر "إيقاع البلقان" المثير لروبرت شوكو بسرعة في جميع أنحاء أوروبا. ومع ذلك فقد تغير الكثير منذ ذلك الحين. فإلى القارة جاء الكثير من اللاجئين وأصبحت هناك دعوات لمجتمعات متنوعة ومنفتحة. شوكو هو الآخر جاء لاجئا في تسعينيات القرن الماضي طالبا الحرية الموعودة في برلين. ولكنه مل من تقديم إيقاعات البلقان المعتادة بعد ثلاثين عاما من ذلك. لذا انطلق شوكو في رحلة إلى وطنه القديم للبحث عن إيقاعات جديدة لأوروبا. هذه الألحان سيجدها عند اللاجئين، وكان متأكدا من ذلك. يلقي الفيلم نظرة عميقة على العلاقة بين الناس وموسيقاهم وكيف تساعد الألحان في مد الجسور بين الثقافات المختلفة.