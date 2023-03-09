 موسيقى بلقانية في أوروبا - الألحان كجسر بين الثقافات المختلفة | وثائقي | DW | 17.03.2023

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وثائقي

موسيقى بلقانية في أوروبا - الألحان كجسر بين الثقافات المختلفة

في التسعينيات أحضر روبرت شوكو "إيقاع البلقان" إلى النوادي الليلية في برلين. أصبح شوكو معروفا من خلال اللحن الجديد الذي هو عبارة عن مزيج من الفولكلور وإيقاعات النوادي الحديثة. غير أن أوروبا تغيرت وتحتاج إلى إيقاع جديد.

في التسعينيات انتشر "إيقاع البلقان" المثير لروبرت شوكو بسرعة في جميع أنحاء أوروبا. ومع ذلك فقد تغير الكثير منذ ذلك الحين. فإلى القارة جاء الكثير من اللاجئين وأصبحت هناك دعوات لمجتمعات متنوعة ومنفتحة. شوكو هو الآخر جاء لاجئا في تسعينيات القرن الماضي طالبا الحرية الموعودة في برلين. ولكنه مل من تقديم إيقاعات البلقان المعتادة بعد ثلاثين عاما من ذلك. لذا انطلق شوكو في رحلة إلى وطنه القديم للبحث عن إيقاعات جديدة لأوروبا. هذه الألحان سيجدها عند اللاجئين، وكان متأكدا من ذلك. يلقي الفيلم نظرة عميقة على العلاقة بين الناس وموسيقاهم وكيف تساعد الألحان في مد الجسور بين الثقافات المختلفة.

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Dokumentation „Here we move - Here we groove Sendedatum: 20. August 2022 Beschreibung: In den 90ern bringt Robert Šoko die Balkan Beats in das Berliner Nachtleben. Mit dem neuen Sound, einer Mischung aus Folklore und modernen Club-Beats, wird er überall bekannt. Doch Europa hat sich verändert und braucht einen neuen Klang. Fotograf: © Rise & Shine (Stills aus einer Rise&Shine-Doku) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation

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في التسعينيات أحضر روبرت شوكو "إيقاع البلقان" إلى النوادي الليلية في برلين. أصبح شوكو معروفا من خلال اللحن الجديد الذي هو عبارة عن مزيج من الفولكلور وإيقاعات النوادي الحديثة. غير أن أوروبا تغيرت وتحتاج إلى إيقاع جديد.

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