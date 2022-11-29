موسيقى الراي والهريسة والخنجر.. مرشحة لدخول قائمة التراث العالمي

تدرس منظمة اليونسكو ترشيحات جديدة من عدة بلدان لإدراج فنون ثقافية غير مادية على قائمة التراث العالمي، وذلك خلال الاجتماع السابع عشر للجنة المعنية بالمنظمة، الذي افتتح الاثنين (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022)، في العاصمة المغربية الرباط.

وتضم القائمة 56 ملفا، بينها أربعة تستدعي إجراءات عاجلة لصونها من الاندثار، مثل فن الخزف الخاص بقومية شام في فيتنام، حسبما أوضحت المنظمة. كما تضم عدة ترشيحات من بلدان عربية مثل موسيقى الراي الجزائرية وصلصة "الهريسة" الحارة التونسية والخنجر العماني والمواقع التراثية "لمسار رحلة العائلة المقدسة" في مصر. فيما تقدمت إيران وسوريا بملف مشترك حول "فن صناعة الأعواد والعزف عليها".

وسيبدأ الإعلان عن الملفات التي يتم قبولها ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى السبت، على حساب اليونسكو على تويتر.

ولتفادي إثارة أي لغط، تؤكد المنظمة أن الهدف يكمن أساسا في الاحتفاء بالتقاليد والممارسات والمهارات وصونها من الاندثار. وأوضحت على سبيل المثال أن تسجيل الرغيف الفرنسي تراثا عالميا غير مادي لا يعني أن الرغيف في حد ذاته هو المعني بالحفظ، "وإنما المهارات التقليدية والثقافة المحيطة بصناعته".

نفس الشيء بالنسبة لشراب الروم الكوبي، حيث سيتم الاحتفاء بصناعته وليس بالمشروب في حد ذاته. وتشمل القائمة عناصر ثقافية من مختلف أنحاء العالم مثل تقاليد الشاي الأذربيجاني/التركي، وتقنيات تقطير خمرة "سيلفوفيتز" من كحول الخوخ في صربيا.

حماية التراث الثقافي الإفريقي

وقال نائب المدير العام للثقافة في اليونسكو إرنستو أوتون لوكالة فرانس برس إن الأمر "يتعلق الأمر بتراث حيّ تمثله المجتمعات المعنية بالحفاظ عليه، خلافا للتراث المادي"، ويمكن أن يوجد في أكثر من بلد.

الخلاف السياسي بين المغرب والجزائر منع تقديم ملف مشترك

وسبق للمنظمة أن سجلت فنونا ثقافية من هذا النوع مثل طبق الكسكس الشهير في المغرب العربي، بعد ترشيح مشترك للجزائر وموريتانيا والمغرب وتونس عام 2020. وقال سفير المغرب لدى اليونسكو سمير الدهار الذي يترأس الدورة في تصريح صحافي الاثنين "كنا نأمل تقديم ملف مشترك حول فن الراي الجزائري، الذي يوجد أيضا في المغرب"، لولا القطيعة الدبلوماسية بين البلدين. وأضاف "نتمنى من الله أن نقدم ملفات مشتركة حينما تتحسن الظروف في يوم من الأيام"، مؤكدا أن فلسفة اتفاقية الأمم المتحدة لصون التراث غير المادي تتمثل في "التقريب بين الناس والثقافات".

منها الخط العربي ـ إدراج فنون من المنطقة العربية على قائمة اليونسكو التبوريدة المغربية أدرج تقليد "تبوريدة" لعروض الفروسية في المغرب المعروف أيضا باسم "فنتازيا"، على قائمة التراث الثقافي غير المادي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو). ويرتبط هذا التقليد المذهل لسلاح الفرسان الذي يحظى بشعبية كبيرة في الريف، وينتهي بإطلاق طلقات نارية بشكل متزامن، باحتفالات المملكة، بما في ذلك حفلات الزفاف الكبيرة.

منها الخط العربي ـ إدراج فنون من المنطقة العربية على قائمة اليونسكو الخط العربي يعتبر إدراج الخط العربي عملا عربيا مشتركا، لأنه ملف شاركت فيه 16 دولة، كما يقول مندوب الكويت لدى اليونسكو: "يعتبر ملفا متميزا نظرا لتقديمه من أكبر عدد دول في الوقت نفسه". ويعتبر العمل على نشر الخط العربي حاجة ملحة بحسب وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: فلقد "تناقصت أعداد الخطاطين، وهذا له انعكاساته السلبية على المدى الطويل، مما جعل التوعية بأهمية الخط العربي والحفاظ عليه واستخدامه ضرورة ملحة".

منها الخط العربي ـ إدراج فنون من المنطقة العربية على قائمة اليونسكو القدود الحلبية بعد أن أطربت العالم، اعتلت القدود الحلبية المنصات العالمية عندما أدرجتها اليونسكو على القائمة. والقدود الحلبية نوع من الفنون الموسيقية السورية التي اشتهرت بها مدينة حلب منذ القدم، وهي عبارة عن منظومات غنائية بنيت على ما يعرف بالقد.. أي على قدر أغنية شائعة. ومن أبرز أعلام هذا اللون الغنائي المطرب الذي توفي مؤخرا، صباح فخري.

منها الخط العربي ـ إدراج فنون من المنطقة العربية على قائمة اليونسكو فن صناعة النواعير فن صناعة الناعور في العراق دخل القائمة أيضا عن فئة المهارات والفنون الحرفية التقليدية، حيث تناقلت الأجيال على ضفاف نهري دجلة والفرات هذه الحرفة جيلا بعد جيل، والتي كان لها الفضل في تحويل مياه الأنهار لري الأراضي المجاورة.

منها الخط العربي ـ إدراج فنون من المنطقة العربية على قائمة اليونسكو فن "نورا" من تايلاند وتم إدراج عشرات الفنون الأخرى من حول العالم في قائمة التراث الإنساني غير المادي، ومن بينها أداء تقليدي من جنوب تايلاند هو "نورا". وهذا الفن المسرحي الذي يعود أصله إلى الهند، ويجمع بين الرقص والغناء ورواية القصص، يمارس منذ قرون في المقاطعات التايلاندية الجنوبية التي يشكل المسلمون غالبية سكانها. ويمكن أن تمتد العروض لثلاثة أيام، وعادة ما تحكي قصة ملحمية عن أمير محلي ينقذ أميرة نصف بشرية ونصف طائر.

منها الخط العربي ـ إدراج فنون من المنطقة العربية على قائمة اليونسكو رقصة "رومبا" الكونغولية وباتت رقصة "رومبا" الكونغولية أيضاً ضمن التراث غير المادي، إذ وافقت اليونسكو على طلب إدراجها المقدم من كلّ من جمهورية الكونغو (الكونغو - برازافيل) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (الكونغو - كينشاسا).



ف.ي (أ.ف.ب، رويترز)