موسيقى التكنو في كييف - إعادة الإعمار على وقع الموسيقى

تمّ تأسيس مبادرة "التعمير معا" في شهر مايو عام 2022 على يد أربعة من سكان المدينة المبدعين من مشهد موسيقى التكنو في كييف. وعلى العكس من مبادرات تقديم المساعدة الأخرى تجمع هذه المبادرة بين إعادة الإعمار والروح المجتمعية والإبداع والموسيقى. في صيف عام 2022 اجتذب ما أُطلِق عليه "هتافات إعادة الإعمار" مئات المتطوعين من جميع أنحاء العالم للقيام بأعمال التنظيف وإعادة الإعمار في القرى المدمرة في شمال أوكرانيا. لكن كلما طال أمد الحرب وانخفضت درجات الحرارة شتاءً، أصبح التماسك والدعم للمبادرة مهددين بالتراجع. فعندما يكون الطقس باردا، يُقيم المنظمون حفلات التكنو في مناطق مغلقة، وليس في مواقع البناء. ونتيجة لذلك يتراجع عدد المتطوعين الذين يتقدمون للمشاركة في أعمال إعادة البناء. وضع دفع بالأربعة إلى إيقاف معظم مشاريع إعادة الإعمار مؤقتا في فصل الشتاء. لكن داشا وفيكا، وهما من منظمي حملة "التعمير معا"، ترغبان بمواصلة إعادة بناء منزل قبل حلول الربيع. ولأنهما تعرفان: إذا لم يعيدا المنزل للعائلة بأسرع ما يمكن، فمن المحتمل ألّا يقوم بذلك أحد. تقول فيكا "كل الآمال معلّقة على المنظمات غير الحكومية مثل منظمتنا. ولان الدولة لا تستطيع المساعدة حاليا، بسبب انشغالها بالحرب، لا يمكنها حاليا إعمار منازل خاصة". لأجل جذب المتطوعين تعمل الشابتان على تطوير أفكار إبداعية وغير تقليدية وعرضها في قنواتهما في وسائل التواصل الاجتماعي. تقول داشا "نريد أن نُظهر أننا لا نبني وحسب، بل نقضي أيضا وقتا ممتعا في القرية." ولكن كم عدد المتطوعين الذين سيسجلون أسماءهم للقدوم، رغم الطقس البارد؟