موسيقى البوب احتجاجا على الحرب في أوكرانيا

الطلاب الفارون من الحرب الأوكرانية..ما مستقبلهم بألمانيا؟

بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، توقفت المسيرة الأكاديمية لآلاف الطلاب الأجانب الذين تواجدوا في أوكرانيا لسنوات. معظمهم كان يدرس في كليات الطب والهندسة. بعد وصولهم إلى ألمانيا ، ما الذي حل بمستقبلهم الدراسي؟