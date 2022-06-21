موسيقى البوب احتجاجا على الحرب في أوكرانيا

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إيفان دورن أحد أشهر نجوم البوب الأوكرانيين، يستخدم موسيقاه للترويج للسلام في وطنه. ينظم حفلات خيرية في جميع أنحاء أوروبا للاحتجاج على الحرب.
يقول الجنود الروس الأسرى في أوكرانيا إن حكومتهم خدعتهم. كيف يعاملون كأسرى حرب؟ وكيف ينظرون إلى تلك الحرب؟ DW تمكنت من الوصول الحصري إلى الأسرى في أحد السجون والتحدث إلى عدد منهم.
يعقد قادة دول مجموعة السّبع في قلعة إلماو بولاية بافاريا بجنوب ألمانيا، قمة تبدأ اليوم الأحد في وقتٍ يعيش فيه العالم أزمات متعددة تطغى عليها الحرب في أوكرانيا مرورا بقضايا المناخ وصولا إلى الأمن الغذائي ولهيب التضخم.
تعهد القادة الأوروبيون في بروكسل بتكثيف جهودهم لتقليل اعتمادهم في مجال الطاقة على روسيا التي خفضت شحنات الغاز مثيرة مخاوف من "شتاء صعب".
بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، توقفت المسيرة الأكاديمية لآلاف الطلاب الأجانب الذين تواجدوا في أوكرانيا لسنوات. معظمهم كان يدرس في كليات الطب والهندسة. بعد وصولهم إلى ألمانيا ، ما الذي حل بمستقبلهم الدراسي؟
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