 موسيقى البوب احتجاجا على الحرب في أوكرانيا | يوروماكس | DW | 26.06.2022

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يوروماكس

موسيقى البوب احتجاجا على الحرب في أوكرانيا

إيفان دورن أحد أشهر نجوم البوب الأوكرانيين، يستخدم موسيقاه للترويج للسلام في وطنه. ينظم حفلات خيرية في جميع أنحاء أوروبا للاحتجاج على الحرب.

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