موسيقى البانك - من متقاعدات إلى نجمات روك

وبعد وقت قصير من تقاعدها، باشرت روث ميلر في تعليم نساء، لا يتمتعن بمهارات موسيقية كبيرة، كيفية تقديم موسيقى البانك على المسرح. مشروعها الموسيقي "Unglamorous Music Project" تمكّن من دعم 16 فرقة نسائية لموسيقى البانك في مدينة ليستر وحدها. الكل ينظر إلى روث على أنها أمُّ موسيقى البانك، فقد نظمت حفلاً موسيقياً كبيراً شاركت فيه جميع الفرق الموسيقية النسائية في المدينة. ضم الحفل أسماء بارزة مثل: "مينتال لود" و” فيرجنياز وولفز" و”فينوس أتاكس" و” فيلفيت كرايسيس" وغيرها الكثير. دينا هي عازفة الجيتار والمغنية في فرقة ” فيرجنياز وولفز ". هي أم عزباء لم يسبق لها أن عزفت في فرقة موسيقية من قبل. تقول دينا "أول مرة وقفت فيها على المسرح غيرت حياتي، فقد جعلتني استعيد هويتي. عندما تكونين أُماً لأطفال صغار تصبح شخصيتك مهمشة وتفقدين حتى اسمك: تصبحين والدة التوأم، أو والدة ليام أو ما شابه". اليوم اختلف الوضع وأصبحت دينا تقدم عرضاً موسيقياً واحداً على الأقل في الشهر. المشروع الموسيقي Unglamorous Music Project"" تحول مع الوقت إلى حركة تضم نساء من مدن أخرى داخل المملكة المتحدة وخارجها. جميعهن يجتمعن على حب الموسيقى تماما كما رغبت روث ميلر التي توفيت بعد وقت قصير من تصوير هذا الفيلم، لكن مشروعها بقي حياً.