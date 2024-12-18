موسيالا "يُحبط" جماهير بايرن ميونيخ!

فيما تنتظر جماهير بايرن ميونيخ بفارغ الصبر تمديد جمال موسيالا عقده مع الفريق قبيل نهاية العام الحالي، تحدث موسيالا بصراحة عن موقفه من التمديد مع الفريق البافاري وبعض العوامل، التي تتحكم في قراره المُنتظر.

ليسر سرا أن بايرن ميونيخ يُسارع الخطى لتمديد عقد نجمه جمال موسيالا. وينتهي عقده موسيالا مع الفريق البافاري صيف سنة 2026، حيث يحاول بايرن ميونيخ تمديد مقام الدولي الألماني المميز لقطع الطريق على الأندية المهتمة بخدماته.

ويبدو أن رغبة بايرن ميونيخ في تمديد عقد جمال موسيالا قبل نهاية العام الحالي، وتقديم هدية عيد ميلاد مبكرة لجماهير الفريق العاشقة لموسيالا-يبدو- أنها لن تتحقق على الأقل في الوقت الراهن.

فقد كشفت صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية أن جمال موسيالا لن يمدد على الأرجح عقده مع بايرن ميونيخ قبل عيد الميلاد، رغم أن إدارة الفريق البافاري تحاول إغلاق ملف التمديد قبل نهاية العام الحالي.

وقال جمال موسيالا في تصريحات خص بها صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية: "للأسف لا توجد هدية عيد ميلاد يُمكنني تقديهما للمشجعين حاليا. لن تكون هناك أخبار جديدة في الوقت القريب، فقد خضنا مؤخرا العديد من المبارايات وسافرنا كثيرا".

وتابع الدولي الألماني كلامه قائلا: "إن تركيزي مُنصب على المباريات، حيث أريد أن أكون حرا في اللعب على أرض الملعب".

وتحدث موسيالا عن بعض العوامل، التي تتحكم في قرار تمديده مع بايرن ميونيخ قائلا:"هناك الكثير من الأشياء التي أهتم بها. فالبنسبة لي، من المهم أن أشعر بالراحة وأستمتع على أرض الملعب".

وأضاف: "بشكل عام، جميع العوامل التي تساهم في هذا القرار الكبير بالنسبة لي، حيث يجب أن أشعر بأنني بحالة جيدة".

وأردف موسيالا: "أود أن أشكل حقبة في فريق بايرن ميونيخ، فإذا قمت بتمديد عقدي مع بايرن ميونيخ فهذا هو مطلبي وهدفي".

وتابع: "لكنني أعلم أيضا أنه يتعين علي العمل من أجل تحقيق ذلك من خلال الانتصارات والألقاب والجوائز الكبيرة".

ويُعد جمال موسيالا (21 عاما) واحدا من أبراز المواهب الألمانية حاليا في كرة القدم الأوروبية، حيث يتمتع موسيالا بمهارة كبيرة فوق أرضية الملعب، وقدرة عالية على قراءة مجريات المباريات.

وكانت عدة تقارير صحفية قد كشفت في وقت سابق أن عدة أندية أوروبية كبيرة مهتمة جدا بخدمات موسيالا. ومن بين هذه الفرق ريال مدريد الإسباني، مانشستر سيتي الإنجليزي وغيرها.