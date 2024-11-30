موسيالا ينقذ بايرن من الخسارة في دورتموند بهدف متأخر

أفلت بايرن ميونخ من الهزيمة أمام مضيفه بوروسيا دورتموند وتعادل معه بصعوبة بهدف لمثله في "كلاسيكر" الدوري الألماني لكرة القدم. في المقابل ارتقى باير ليفركوزن حامل اللقب إلى المركز الثالث بفوزه الصعب على أونيون برلين.

تقدم الإنجليزي جيمي بينوي غتينس بهدف لبوروسيا دورتموند في الدقيقة 27 لكن جمال موسيالا أدرك التعادل لبايرن ميونيخ قبل خمس دقائق من النهاية، ضمن مباريات المرحلة 12 من البوندسليغااليوم السبت (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024).

ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 30 نقطة مقابل 20 نقطة لدورتموند في المركز الخامس.

وكان ليروي ساني قريبا من افتتاح التسجيل لبايرن في الدقيقة التاسعة عبر تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن تعامل معها بنجاح حارس دورتموند غريغور كوبل.

وانتهى الشوط الأول بتقدم دورتموند بهدف غتينس الذي سجله في الدقيقة 27 بعدما انطلق بالكرة بشكل رائع في الجهة اليسرى ثم سدد كرة قوية بقدمه اليسرى لتمر من فوق رأس مانويل نوير وتسكن الشباك. وأجرى فينسنت كومباني مدرب بايرن تغييرا اضطراريا في الدقيقة 33 بخروج هاري كين للإصابة ونزول توماس مولر.

وكاد بايرن أن يدرك التعادل بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، بعد تمريرة من جمال موسيالا إلى توماس مولر المنفرد داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية تصدى لها ببراعة غريغور كوبل.

وضاعت فرصة هدف محقق لدورتموند في الدقيقة 62 بعد انفراد مارسيل سابيتزر بمرمى الخصم بشكل تام قبل أن يسدد كرة قوية من يمين منطقة الجزاء لكن مانويل نوير حارس بايرن أبعد الخطر عن مرماه.

وأدرك النادي البافاري التعادل قبل خمس دقائق من النهاية بواسطة نجمه الدولي الشاب جمال موسيالا بعد تمريرة عرضية من مايكل أوليسي قابلها موسيالا بضربة رأس قوية في الشباك.

باير ليفركوزن يتفوق على مضيفه أونيون برلين صورة من: Lisi Niesner/REUTERS

وارتقى باير ليفركوزن حامل اللقب إلى المركز الثالث بفوزه الصعب على مضيفه أونيون برلين 2-1 مستفيدا من خسارة لايبزيغ أمام ضيفه فولفسبورغ 1-5. وهو الفوز الثاني تواليا لليفركوزن في الدوري والثالث في مختلف المسابقات، حيث خاض المباراة منتشيا بفوزه على سالزبورغ النمسوي بخماسية نظيفة في الجولة الخامسة من دوري الأبطال، بعدما كان سحق هايدنهايم 5-2 في المرحلة الماضية.

وصعد ليفركوزن إلى المركز الثالث برصيد 23 نقطة متقدما بفارق نقطتين عن لايبزيغ المتراجع للرابع، ومتساويا مع أينتراخت فرانكفورت الثاني الذي يلعب مع هايدنهايم يوم غد الأحد. كما بات ليفركوزن يتأخر بفارق 7 نقاط عن بايرن، علما أن الفريقين سيتواجهان في ميونيخ في الدور ثمن النهائي من الكأس الثلاثاء.

وصعق فولفسبورغ مضيفه لايبزيغ المأزوم بخماسية مقابل هدف وحيد. ويمر لايبزيغ بفترة عصيبة إذ بعدما كان متساويا بالنقاط مع بايرن قبل ثلاث جولات، لم يذق طعم الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة حيث تعرض لثلاث هزائم مقابل تعادل، وتراجع للمركز الرابع برصيد 21 نقطة. كما لم يعرف الفوز في مبارياته الست الأخيرة في مختلف المسابقات، حيث خسر خمس مرات وتعادل مرة.

وتابع بوخوم متذيل الترتيب مع نقطتين من تعادلين سلسلة هزائمه بسقوطه أمام مضيفه أوغسبورغ بهدف فيليب تيتس (38 من ركلة جزاء). وحقق فرايبورغ فوزه الأول بعد سلسلة من ثلاث مباريات تعرض خلالها لهزيمة وتعادلين، وجاء على حساب ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-1. وتعادل فيردر بريمن مع ضيفه شتوتغارت 2-2. ويلعب ماينتس مع هوفنهايم في ختام المرحلة الأحد.

ف.ي/أ.ح (د ب ا، ا.ف.ب، رويترز)