موسيالا يقود بايرن للفوز وتعزيز الصدارة ودورتموند يتعادل

استعاد بايرن ميونيخ نغمة الانتصارات وعزز صدارته للدوري الألماني بفوزه الصعب على ضيفه هايدنهايم في المرحلة الثالثة عشرة، في حين واصل باير ليفركوزن حامل اللقب انتفاضته وحقق فوزه الخامس تواليا في مختلف المسابقات.

واصل بايرن ميونيخ الابتعاد بصدارة الدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفوزه على ضيفه هايدنهايم، اليوم السبت بالمرحلة الثالثة عشرة. ورفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 33 نقطة بفارق ست نقاط عن فرانكفورت الوصيف وسبع نقاط عن ليفركوزن صاحب المركز الثالث.

وعلى ملعب أليانز أرينا أنهى بايرن شوط المباراة الأول متقدما بهدف دون رد، قبل أن يشهد الشوط الثاني تسجيل خمسة أهداف. وعوض بايرن جماهيره عن الخسارة المفاجئة أمام ضيفه باير ليفركوزن في كأس ألمانيا بهدف دون رد، لكن استمر غياب الهداف الإنجليزي الدولي هاري كين عن صفوف الفريق.

وافتتح الفرنسي دايوت أوباميكانو التسجيل للنادي البافاري في الدقيقة 18 بضربة رأس، ثم تعادل ماتياس هونساك لهايدنهايم في الدقيقة 50 بعد خطأ من أوباميكانو وبعدها بست دقائق سجل جمال موسيالا الهدف الثاني لأصحاب الأرض. بعد خمس دقائق فقط من مشاركته كبديل وأحرز ليون غوريتسكا الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 84 وبعدها بدقيقة واحدة سجل نيكلاس دوريتش الهدف الثاني لهايدنهايم قبل أن يتفوق موسيالا على نفسه ويسجل الهدف الثاني له والرابع للنادي البافاري في الثواني الأخيرة.

باير ليفركوزن يواصل انتفاضته بالفوز على سانت باولي صورة من: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

وعلى ملعب باي أرينا، أنهى ليفركوزن حامل اللقب شوط المباراة الأول متقدما بهدفين عن طريق فلوريان فيرتس في الدقيقة السادسة وجوناتان تاه في الدقيقة 21، ثم رد مورغان غويلفاوجي بالهدف الوحيد لسانت باولي في الدقيقة 84.

وخيّم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ مع ضيفه بوروسيا دورتموند. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم دورتموند بهدف في الدقيقة 65 بواسطة الإنجليزي الشاب جيمي بينو غيتنز عبر تسديدة قوية عرفت طريقها للشباك. وأدرك النمساوي كيفين ستوغر التعادل لغلاددباخ في الدقيقة 71 من ضربة جزاء حصل عليها زميله تيم كلينيست. وأنهى غلادباخ المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد توماش كفانتشارا لحصوله على الإنذار الثاني في الوقت بدل الضائع. ورفع دورتموند رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس مقابل 18 نقطة لغلادباخ في المركز الحادي عشر.

ف.ي/ع أ.ح (د ب ا، ا.ف.ب، رويترز)