موسم جوائز نوبل 2024.. بارقة أمل في عالم تتقاذفه الحروب

ينطلق الاثنين المقبل موسم جوائز نوبل لأشخاص جعلوا العالم أفضل، لكن جوائز هذا العام تأتي متزامنة مع حروب في أوكرانيا والشرق الأوسط وتهديدات أزمة المناخ. خبراء يتوقعون حجب جائزة نوبل للسلام هذا العام.

تحاول لجنة نوبل من خلال جوائزها التي تُمنح اعتبارا من الاثنين المقبل (السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2024) لأشخاص وجهات جعلوا العالم أفضل، بث جرعة تفاؤل في ظل الصراعات القائمة في أوكرانيا والشرق الأوسط والتهديد الناجم عن أزمة المناخ. وستُمنح الجوائز الشهيرة في فئات الطب والفيزياء والكيمياء والآداب والسلام والاقتصاد، في الفترة بين 7 و14 تشرين الأول/ أكتوبر في ستوكهولم وأوسلو.

وتشكل جائزة نوبل للسلام التي تُمنح في 11 تشرين الأول/ أكتوبر، أبرز محطات موسم نوبل، لكن التكهن بهوية الفائز المحتمل هذه السنة يرتدي صعوبة غير مسبوقة، مع تكاثر الكوارث في العالم. ويرجح مدير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام دان سميث أن نكون أمام "سنة بيضاء" يقرر فيها القائمون على الجائزة حجبها، كما حدث 19 مرة في تاريخها الممتد لأكثر من قرن، آخرها في عام 1972، في خضم حرب فيتنام.

"على قادة العالم أن يستفيقوا"

وفي هذا السياق يقول سميث: "ربما حان الوقت للقول: 'نعم، ثمة كثر يعملون بجد ولكن دون جدوى'، وعلى المزيد من الناس وقادة العالم أن يستفيقوا ويدركوا أننا في وضع خطر للغاية". ويضيف بالقول: "لدينا الآن أكثر من 50 صراعا مسلحا في جميع أنحاء العالم. وقد ازدادت هذه الصراعات المسلحة فتكا بشكل كبير خلال العقدين الماضيين".

ولكن في أوسلو يبدو هذا الاحتمال - الذي يُنظر إليه باعتباره اعترافاً بالفشل - مستبعداً.

ويقول الأمين العام للجنة نوبل أولاف نيولستاد: "أنا على ثقة من أنه سيكون هناك مرة أخرى مرشح جدير بجائزة السلام هذا العام". وقد قُدّم 286 ترشيحا للجائزة هذا العام، رغم أن الأسماء تبقى طي الكتمان لخمسين عاما. وفي عام 2023، منحت جائزة نوبل للسلام إلى الناشطة الإيرانية في مجال حقوق المرأة نرجس محمدي المسجونة في بلادها.

إذا كان الخبراء يواجهون صعوبة في التكهن بهوية بالفائز هذا العام، فإن العديد من الترشيحات (القليلة) التي تم الإعلان عنها علناً تتعلق بالشرق الأوسط، في انعكاس للأحداث الجارية. وبذلك، جرى اقتراح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومنظمتي حقوق الإنسان، "الحق" الفلسطينية و"بتسيلم" الإسرائيلية، من دون أن يجعل ذلك بالضرورة هذه الجهات الأوفر حظا للفوز.

خطر على وجود البشرية

في مواجهة الخطر الوجودي على البشرية الذي تمثله أنظمة الأسلحة القادرة على العمل بشكل مستقل من دون سيطرة بشرية، يشير عدد من الخبراء في جائزة نوبل أيضا إلى تحالف المنظمات غير الحكومية "أوقفوا الروبوتات القاتلة" كفائز محتمل بالجائزة.

كما أن جائزة نوبل للآداب، التي تُمنح في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر، لها أيضا أهمية كبرى، وتثير كما في كل عام تكهنات كثيرة. ومن بين الأسماء الأكثر تداولا في أوساط النقاد الأدبيين، الكاتبة الصينية الطليعية كان شيويه، والتي غالبا ما تُقارن بكافكا بسبب الجو غير الواقعي والمظلم الذي يتخلل رواياتها وقصصها القصيرة.

وتحتل الكاتبة الصينية موقعا متقدما على قائمة المرشحين المحتملين لدى المراهنين. ويتأرجح أسلوبها التجريبي بين اليوتوبيا (أدب المدينة الفاضلة) والواقع المرير، ويحوّل ما هو عادي إلى سريالي.

وفي هذا السياق قال رئيس القسم الثقافي في صحيفة "داغنز نيهيتر" السويدية بيورن فيمان: "أعتقد أن (الفائزة) ستكون امرأة من منطقة لغوية غير أوروبية". ويعود تاريخ فوز آخر صيني بالجائزة إلى العام 2012، عندما توجت الأكاديمية السويدية مو يان بالجائزة.

وتميل اللجنة بانتظام الى الخيارات المفاجئة. ويقول بيورن ويمان "هذا العام، اختيار الفائز سيكون مخالفا لتوقعات النخبة الثقافية". ومن الصعب معرفة كيف يختار أعضاء الأكاديمية الثمانية عشر الذين يؤدون مهامهم بسرية كبيرة، الكتّاب المؤهلين لجائزة نوبل.

كما يجري التداول بأسماء معتادة أخرى في الأوساط الأدبية، مثل الروائي الأسترالي جيرالد مورنان، والبريطاني سلمان رشدي، والكاتبة الأمريكية الأنتيغوية جامايكا كينكيد، ولكن أيضا الشاعرة الكندية آن كارسون، والمجري لازلو كراسناهوركاي، أو حتى الياباني هاروكي موراكامي. وفي العام الماضي، مُنحت الجائزة للكاتب المسرحي النروجي جون فوس.

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ماذا بشأن العلوم؟

وينطلق موسم نوبل الاثنين بالإعلان عن جوائز العلوم، بدءا بالطب، تليها الفيزياء الثلاثاء والكيمياء الأربعاء. ويتحدث المراهنون عن مجالات محتملة قد تفوز بجائزة نوبل للطب، بينها الأبحاث حول وراثة استقلاب الدهون، والدراسات حول العقد القاعدية وهي أجزاء من الدماغ مرتبطة بالتحكم في المهارات الحركية والعواطف، واكتشاف البصمة الجينية التي قدمت فهما أفضل لتطور الثدييات.

وتوجت نسخة 2023 عمل الباحثة المجرية كاتالين كاريكو وزميلها الأمريكي درو وايزمان في تطوير لقاحات الحمض النووي الريبي المرسال الحاسمة في مكافحة كوفيد-19.

وبعد الأدب الخميس والسلام الجمعة، يُختتم موسم نوبل بجائزة الاقتصاد الاثنين في 14 من أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وهي الجائزة الوحيدة التي لم يبتكرها المخترع السويدي الشهير ألفريد نوبل (1833-1896).

سيحصل الفائزون على مكافأة مالية بقيمة 11 مليون كرونة (1,07 ميون دولار)، يتم تقاسمها في حالة تعدد الفائزين.

ع.غ/ أ.ح (آ ف ب)