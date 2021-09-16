 موسم الأعياد في الهند يثير المخاوف من انتشار كورونا | DW الأخبار | DW | 20.10.2021

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موسم الأعياد في الهند يثير المخاوف من انتشار كورونا

رغم تلقي حوالي 287 مليون شخص جرعتي لقاح كورونا في الهند إلا أن هناك مخاوف من انتشار الوباء بسبب موسم الاحتفالات هناك.

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