موسم الأعياد في الهند يثير المخاوف من انتشار كورونا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
رغم تلقي حوالي 287 مليون شخص جرعتي لقاح كورونا في الهند إلا أن هناك مخاوف من انتشار الوباء بسبب موسم الاحتفالات هناك.
ارتفعت حالات والوفيات والإصابات بمرض "كوفيد 19" في مختلف دول العالم، لكن المقلق أن هناك تزايد للإصابات بين الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس. فما السبب؟
بعد 20 شهراً من إغلاقها بسبب جائحة كورونا، تفتح الولايات المتحدة حدودها البرية والجوية مجدداً أمام المسافرين الأجانب المُطعًّمين ضد الفيروس. يأتي ذلك بالتزامن مع نكسة لبايدن حول قراره جعل اللقاح إلزامياً في الشركات.
أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة توصية بتلقي الأطفال من سن 5 إلى 15 عاماً لقاح فايزر-بيونتك، فيما بدأت عدة دول عربية بالفعل في تلقيح الأطفال. فلماذا ينتاب البعض القلق بهذا الشأن؟
قال غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنكلترا لكرة القدم إنه تعرض لإساءات بعد انضمامه إلى مبادرة من الحكومة البريطانية لتشجيع الناس على تلقي تطعيم كوفيد-19.
© 2021 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول