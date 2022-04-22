 موسكو وكييف تؤكدان إجلاء عشرات المدنيين من ماريوبول | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.05.2022

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موسكو وكييف تؤكدان إجلاء عشرات المدنيين من ماريوبول

بعد فشل محاولات عديدة، تم إجلاء عشرات المدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية، حيث كانوا عالقين في مجمع آزوفستال الصناعي، مع جنود أوكرانيين لا يزالون يقاومون تحت القصف الروسي. وأكدت الأمم المتحدة أن هذه العملية مستمرة.

إجلاء عشرات المدنيين من مدينة ماريوبول (1/5/2022)

تم إجلاء عشرات المدنيين من مدينة ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا، حيث كانوا عالقين في مجمع آزوفستال الصناعي.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه جار إجلاء نحو 100 مدني أوكراني من مصنع آزوفستال للصلب المدمر بمدينة ماريوبول، وجاء تعليقه بعد أن أكدت الأمم المتحدة أن هناك "عملية ممر آمن" تمضي قدما.

مختارات

قالت روسيا إنها لا تعتبر نفسها في حالة حرب مع حلف شمال الأطلسي، إلا أنها وعلى لسان وزير خارجيتها طالبت الناتو وواشنطن بوقف مد كييف بالأسلحة، محذرة من مخاطر حرب نووية. فهل تجاوزت الدول الغربية الخط الأحمر في هذا النزاع؟

أكدت أوكرانيا أن قواتها تواصل مقاومة المحاولات الروسية لفرض سيطرتها الكاملة على مدينة ماريوبول، في الوقت الذي طالب فيه الريس الأوكراني العالم بمزيد من السلاح والدعم المالي لإعادة إعمار الدولة التي دمرها الغزو الروسي.

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن مطالبة الكونغرس برصد 33 مليار دولار إضافية لتقديم مزيد من المساعدة العسكرية إلى كييف، فيما أكد أمين عام حلف الناتو أن الحلف مستعد لمواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا في الحرب مع روسيا لسنوات.

وتعرضت مدينة ماريوبول، وهي مدينة ساحلية استراتيجية على بحر آزوف، لأشد حالات الحصار تدميرا خلال الحرب التي دخلت شهرها الثالث مع روسيا. وفي انتقاد ضمني لروسيا، قال البابا فرنسيس، متحدثا للآلاف في ساحة القديس بطرس اليوم الأحد (الأول من أيار/ مايو 2022)، إن ماريوبول "تعرضت للقصف والتدمير بوحشية".

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة ليلية "للمرة الأولى، حصلنا على وقف لإطلاق النار على مدى يومين على هذه الأرض، وتمكنا من إخراج أكثر من مئة مدني- نساء وأطفال". وأضاف أن المرحلين سيصلون إلى مدينة زابوريجيا التي تخضع للسيطرة الأوكرانية صباح غد الاثنين. وأضاف أنه يأمل في أن تستمر الظروف المواتية بما يسمح بإجلاء المزيد من الناس.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن "بفضل مبادرة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم إنقاذ من أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، ثمانين مدنيًا بينهم نساء وأطفال كانوا محتجزين من جانب قوميين أوكرانيين (...) وتم إجلاؤهم نحو بلدة بيزيمينوي في "جمهورية دونيتسك الشعبية" (الخاضعة لسيطرة الروس)، حيث حصلوا على مسكن وطعام والرعاية الطبية اللازمة".

بدورها، أكدت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر أن عملية جارية لإجلاء أشخاص من مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول، بعد يوم من مغادرة 46 مدنيا المجمع مساء أمس السبت، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد. وأظهر مقطع فيديو لم يتم التحقق منه على وسائل التواصل الاجتماعي أمس السبت، قافلة من المركبات تحمل شارات الأمم المتحدة والصليب الأحمر تدخل ماريوبول.

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روسيا وأوكرانيا: صور بالأقمار الاصطناعية تظهر مقابر جماعية قرب ماريوبول

ومنذ اندلاع الحرب في 24 شباط/فبراير، تمكن آلاف المدنيين من مغادرة ماريوبول المدينة الساحلية التي كانت تعدّ قبل النزاع نصف مليون نسمة وباتت الآن تخضع لسيطرة الروس بعدما تعرّضت مدى أسابيع لعمليات قصف دمّرتها في شكل شبه كامل وأسفرت عن 20 ألف قتيل على الأقل، بحسب السلطات الأوكرانية.

وبعد محاولات عديدة باءت بالفشل رغم الدعوات التي أطلقها مسؤولون أجانب والبابا فرنسيس، هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها مدنيون عالقون في مجمع آزوفستال، آخر جيب للمقاومة الأوكرانية المحاصرة بالقنابل الروسية، من الخروج.

بيلوسي تتعهد من كييف بمواصلة الدعم الأمريكي لكييف

ومع تواصل القتال على امتداد مناطق واسعة في جنوب أوكرانيا وشرقها، تعهدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بمواصلة دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا عندما التقت بالرئيس فولوديمير زيلينسكي أثناء زيارة لم تكن معلنة إلى كييف.

وقال السناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأحد في مدينة نيويورك إنه سيضيف بنودا إلى مشروع قانون حزمة مساعدات بقيمة 33 مليار دولار لأوكرانيا للسماح للولايات المتحدة بمصادرة أصول مملوكة لمقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإرسال عائد بيعها إلى أوكرانيا مباشرة.

وطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس يوم الخميس الموافقة على حزمة المساعدات  فيما يمثل زيادة كبيرة في التمويل الأمريكي لأوكرانيا بعد أكثر من شهرين من الغزو الروسي. وقال البيت الأبيض دون الخوض في التفاصيل إن بايدن تحدث مع بيلوسي اليوم الأحد عن زيارتها لأوكرانيا.

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Ukraine-Krieg - Satellitenbild

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول قبل الحرب وبعدها

    صور التقطتها أقمار صناعية للمدينة الساحلية "ماريوبول"، التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف. الصورة على اليسار في يونيو/ حزيران 2021 والصورة على اليمين بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 2022.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ميناء ماريوبول

    صورة لميناء ماريوبول تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2018: وكانت هذه المنطقة مكانا للاسترخاء والتنزه، بالإضافة لمناطق استحمام بالماء الدافئ الخارج من الأرض. كما كان الميناء عاملاً اقتصاديًا مهمًا لماريوبول، من هنا صدرت أوكرانيا الحديد والصلب والحبوب والآلات إلى العالم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Hafen

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    "تلغيم" الميناء بعد الهجوم الروسي

    بعد شهرين من بدء الحرب من قبل روسيا، لم تعد هناك سفن ترسو تقريبًا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة إنترفاكس للأنباء: "كل الأشياء المهمة في البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك الميناء البحري والممر المائي تم تلغيمها وحظر الدخول إليها"، هذا ما يبدو عليه ميناء ماريوبول اليوم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    متنزه داخل المدينة

    يلعب الأطفال تحت مياه النافورات في حديقة وسط المدينة. التقطت هذه الصورة في 20 يونيو/ حزيران 2019. الأشجار خضراء. ويمكن رؤية برج الكنيسة بين الأشجار في خلفية الصورة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المتنزه الآن

    أعدنا اكتشاف منطقة الكنيسة نفسها في صور أخرى. تم التقاط هذه الصورة في أول أبريل/ نيسان 2022. ولا يمكن للمرء أن يخمن أن هذا المكان كان مخصصا للاسترخاء في يوم من الأيام.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مسرح مدينة ماريوبول

    اكتسب مسرح ماريوبول للدراما شهرة كبيرة خلال هجوم القوات الروسية على أوكرانيا. تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 30 أغسطس/ آب 2014 شبابًا يحتجون على هجمة روسية - حتى في ذلك الوقت كان هناك قتال وتوتر في شرق أوكرانيا. لكن المسرح كان لا يزال مكان للقاءات والحوارات الثقافية.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Theater

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المسرح بعد قصف المدينة

    المكان أمسى مختلفا تماما اليوم. هذه الصورة تظهر المسرح بعد الغارة الجوية المدمرة التي شنها الجنود الروس في منتصف مارس/ آذار 2022. واحتمى عدة مئات من المدنيين بالمبنى، ولقي كثير مصرعهم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مجمع "أزوفستال" للحديد والصلب

    في ماريوبول، تدير شركة "أزوفستال" (Azovstal) واحدا من أكبر مصانع الحديد والصلب في أوروبا. هنا في مجمع "أزوفستال" كان يجري بشكل أساسي صناعة المنتجات من الفولاذ والحديد. وبالإضافة إلى الميناء، كان المصنع مركز تشغيل مهم بالنسبة للسكان هناك. صورة من عام 2017.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Stahlwerk

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    الحرب جعلته أطلالا و"خردة"

    هكذا أصبح المكان الآن نتيجة القصف الروسي. صورة بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2022. الجنود الأوكرانيون صمدوا طويلا متحصنين بهذا المصانع في مجمع أزوفستال، وهنا سقط مئات القتلى. ومازال هناك ألف جندي أوكراني يتحصنون داخل المجمع، حسب رواية كييف. بينما يقول بوتين إنهم ألفان، وأمر بعدم اقتحام المجمع والاكتفاء بتطويق المنطقة وحصارها. تُظهر الصورة هنا جنديًا يقاتل في صفوف الروس.

  • Ukraine | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    طرق وشوارع حديثة

    هذه الصورة من صيف 2017 تعطي لمحة عن طرق وشوارع ماريوبول قبل بدء الحصار والقصف الروسي للمدينة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول كيف أصبحت

    الصور التي تصل إلينا الآن من ماريوبول تظهر الدمار التام. تم حرق جميع الأشجار تقريبًا ، ودُمرت الشقق والمنازل وبنايات أخرى. لم تعد مدينة ماريوبول مكانا صالحا للعيش. إعداد ( غيرتا هيرمان/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


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