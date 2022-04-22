موسكو وكييف تؤكدان إجلاء عشرات المدنيين من ماريوبول

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه جار إجلاء نحو 100 مدني أوكراني من مصنع آزوفستال للصلب المدمر بمدينة ماريوبول، وجاء تعليقه بعد أن أكدت الأمم المتحدة أن هناك "عملية ممر آمن" تمضي قدما.

وتعرضت مدينة ماريوبول، وهي مدينة ساحلية استراتيجية على بحر آزوف، لأشد حالات الحصار تدميرا خلال الحرب التي دخلت شهرها الثالث مع روسيا. وفي انتقاد ضمني لروسيا، قال البابا فرنسيس، متحدثا للآلاف في ساحة القديس بطرس اليوم الأحد (الأول من أيار/ مايو 2022)، إن ماريوبول "تعرضت للقصف والتدمير بوحشية".

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة ليلية "للمرة الأولى، حصلنا على وقف لإطلاق النار على مدى يومين على هذه الأرض، وتمكنا من إخراج أكثر من مئة مدني- نساء وأطفال". وأضاف أن المرحلين سيصلون إلى مدينة زابوريجيا التي تخضع للسيطرة الأوكرانية صباح غد الاثنين. وأضاف أنه يأمل في أن تستمر الظروف المواتية بما يسمح بإجلاء المزيد من الناس.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن "بفضل مبادرة قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم إنقاذ من أراضي مصنع آزوفستال في ماريوبول، ثمانين مدنيًا بينهم نساء وأطفال كانوا محتجزين من جانب قوميين أوكرانيين (...) وتم إجلاؤهم نحو بلدة بيزيمينوي في "جمهورية دونيتسك الشعبية" (الخاضعة لسيطرة الروس)، حيث حصلوا على مسكن وطعام والرعاية الطبية اللازمة".

بدورها، أكدت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر أن عملية جارية لإجلاء أشخاص من مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول، بعد يوم من مغادرة 46 مدنيا المجمع مساء أمس السبت، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد. وأظهر مقطع فيديو لم يتم التحقق منه على وسائل التواصل الاجتماعي أمس السبت، قافلة من المركبات تحمل شارات الأمم المتحدة والصليب الأحمر تدخل ماريوبول.

مشاهدة الفيديو 02:01 روسيا وأوكرانيا: صور بالأقمار الاصطناعية تظهر مقابر جماعية قرب ماريوبول

ومنذ اندلاع الحرب في 24 شباط/فبراير، تمكن آلاف المدنيين من مغادرة ماريوبول المدينة الساحلية التي كانت تعدّ قبل النزاع نصف مليون نسمة وباتت الآن تخضع لسيطرة الروس بعدما تعرّضت مدى أسابيع لعمليات قصف دمّرتها في شكل شبه كامل وأسفرت عن 20 ألف قتيل على الأقل، بحسب السلطات الأوكرانية.

وبعد محاولات عديدة باءت بالفشل رغم الدعوات التي أطلقها مسؤولون أجانب والبابا فرنسيس، هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها مدنيون عالقون في مجمع آزوفستال، آخر جيب للمقاومة الأوكرانية المحاصرة بالقنابل الروسية، من الخروج.

بيلوسي تتعهد من كييف بمواصلة الدعم الأمريكي لكييف

ومع تواصل القتال على امتداد مناطق واسعة في جنوب أوكرانيا وشرقها، تعهدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بمواصلة دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا عندما التقت بالرئيس فولوديمير زيلينسكي أثناء زيارة لم تكن معلنة إلى كييف.

وقال السناتور تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأحد في مدينة نيويورك إنه سيضيف بنودا إلى مشروع قانون حزمة مساعدات بقيمة 33 مليار دولار لأوكرانيا للسماح للولايات المتحدة بمصادرة أصول مملوكة لمقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإرسال عائد بيعها إلى أوكرانيا مباشرة.

وطلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس يوم الخميس الموافقة على حزمة المساعدات فيما يمثل زيادة كبيرة في التمويل الأمريكي لأوكرانيا بعد أكثر من شهرين من الغزو الروسي. وقال البيت الأبيض دون الخوض في التفاصيل إن بايدن تحدث مع بيلوسي اليوم الأحد عن زيارتها لأوكرانيا.

ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)