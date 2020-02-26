 موسكو ودمشق تنفيان سيطرة فصائل مدعومة من تركيا على سراقب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.02.2020

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أخبار

موسكو ودمشق تنفيان سيطرة فصائل مدعومة من تركيا على سراقب

أعلنت فصائل سورية معارضة مدعومة من تركيا استعادة سيطرتها على مدينة سراقب من قوات الأسد، وأكد ذلك المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلا أن موسكو ودمشق نفتا ذلك وقالت إنه تم التصدي بنجاح لهجوم شنّه مقاتلو المعارضة.

Syrian, Russian airstrikes kill 17 civilians in Idlib (picture-alliance/AA/I. Dervis)

نفى مصدر عسكري روسي في نبأ نشرته وكالات أنباء روسية اليوم الخميس (27 فبراير/شباط) ما أعلنه مقاتلو المعارضة السورية من استعادتهم السيطرة على مدينة سراقب الاستراتيجية. وقال المصدر إن قوات الرئيس السوري بشار الأسد صدت بنجاح هجوم شنّه مقاتلو المعارضة على سراقب، حسب ما أوردت وكالة تاس الروسية نقلا عن مصادر عسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية السورية (سانا) أن وحدات من الجيش تصدت "لهجوم كبير تشنه المجموعات الإرهابية المدعومة من النظام التركي على محور سراقب، وقضت على عشرات الإرهابيين".
 

وكان مقاتلو المعارضة المدعومون من الجيش التركي قد قالوا في وقت سابق اليوم إنهم استعادوا سراقب. وخسرت المعارضة قبل ثلاثة أسابيع المدينة التي تقع بشمال غرب البلاد بعد تقدم الجيش السوري في مسعاه لاستعادة آخر منطقة كبيرة تحت سيطرة المعارضة.

مختارات

عقب أيام من التوتر بين روسيا وتركيا يبدو أن الحليفين المتنافسين على النفوذ في كل من سوريا وليبيا فضلا التهدئة على المواجهة، فقد اتفقا على تكثيف الاتصالات بينهما بشـأن إدلب السورية لخفض حدة التوتر وتطبيق وقف لإطلاق النار. (21.02.2020)

استولت قوات النظام السوري على بلدة كفرنبل ذات الرمزية الكبيرة، في وقت قالت المعارضة إنها سيطرت على بلدة النيرب وإن ذلك رفع معنوياتهم للهدف المقبل وهو سراقب. إنسانياً قال المرصد إن 19 مدنياً قضوا بقصف على بنش ومعرة مصرين. (25.02.2020)

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت بعد سيطرتها على المدينة إعادة فتح الطريق السريع (إم5) وهو شريان رئيسي يربط شمال سوريا بجنوبها ويصل بين العاصمة دمشق وحلب ثاني أكبر مدينة سورية.

 من جانبه أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، المحسوب على المعارضة، بتمكن فصائل المعارضة المدعومة بالقوات التركية من استعادة السيطرة على مدينة سراقب الواقعة على طريق دمشق - حلب الدولي بشكل كامل.

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم، إن ذلك جاء بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها، مشيرا إلى أن عملية السيطرة جاءت بتمهيد ناري مكثف من قبل المدفعية التركية.

وأرسلت أنقرة آلاف الجنود وشاحنات محملة بالمعدات إلى شمال غرب سوريا دعما لمقاتلي المعارضة وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بطرد قوات الأسد من المنطقة.

في هذه الأثناء أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين تركين وجرح اثنان آخران في ضربة جوية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا. وردت تركيا التي تدعم فصائل مسلحة في المنطقة، فورا على الهجوم بضرب "أهداف للنظام" السوري، وفق ما ذكرت الوزارة على تويتر. وبمقتل الجنديين يرتفع إلى 19 عدد العسكريين الأتراك الذين قتلوا بنيران النظام السوري في إدلب هذا الشهر.

إلى ذلك قال المرصد إن قوات النظام السوري التي تدعمها روسيا بسطت سيطرتها الكاملة على جنوب محافظة إدلب بعد تقدم جديد أمام مقاتلي المعارضة. وأضاف المرصد أن هذه القوات سيطرت على حوالي 60 بلدة وقرية في المنطقة الجنوبية من إدلب ومحافظة حماة المجاورة في الأيام الثلاثة الماضية.

ع.ج.م/و.ب (رويترز، د ب أ، أ ف ب)

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa/X. Hua)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    سيطر الجيش السوري على كامل المناطق المحيطة بمدينة حلب من الجهتين الغربية والشمالية، وتمكن بذلك من إبعاد هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) والفصائل المعارضة الأخرى عنها.

  • Syrien Konflikt l Zerstörte Gebäude in der Ortschaft Kafr Hamrah nahe Aleppo (picture alliance/dpa/BERNAMA/H. Mohamed)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    لم يبق سوى الركام في القرى المجاورة لحلب. الصورة لبلدة كفر حمرة في ريف حلب الشمالي الغربي.

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa/J. Mohammad)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    رغم سيطرة القوات الحكومية على كامل مدينة حلب عام 2016 إثر معارك وحصار استمر أشهرا عدة للفصائل المعارضة في أحيائها الشرقية، بقيت المدينة هدفاً لقذائف هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل المعارضة الأخرى المنتشرة عند أطرافها والتي أودت بحياة مئات المدنيين.

  • Syrien Kämpfe um die Autobahn M5 (Getty Images/AFP/A. Watad)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    لم تمر ساعات على إعلان استعادة الجيش السوري كافة المناطق بمدينة حلب حتى توجه سكانها الأصليين إلى مدينتهم التي غادروها قبل سنوات بسبب المعارك المحتدمة حينذاك وسيطرة الفصائل المعارضة على المدينة.

  • Syrien l Elternlose, vertriebene Kinder (Getty Images/AFP/A. Watad)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    تحذيرات من الأمم المتحدة بأن حجم الأزمة الإنسانية أصبح يفوق طاقة وكالات الإغاثة مع فرار ما يقرب من مليون مدني، أغلبهم نساء وأطفال، هربا من المعارك في شمال غرب سوريا، متجهين صوب الحدود التركية في ظل أحوال جوية شتوية بالغة القسوة.

  • Syrische Regierungstruppen nehmen wichtige Autobahn vollständig ein (picture-alliance/dpa/Sputnik/D. Vinogradov)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    خلال أسابيع، سيطرت قوات النظام على مناطق واسعة، وتمكنت من تحقيق هدف طال انتظاره بسيطرتها على كامل الطريق الدولي "إم 5" الذي يصل مدينة حلب بدمشق، ويعبر مدناً رئيسية عدة من حماة وحمص وصولاً إلى الحدود الجنوبية مع الأردن.

  • Syrien | syrische Kinder auf einem Truck (Getty Images/AFP/A. Watad)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    حصيلة القتلى في محافظة إدلب منذ أول يناير/كانون الثاني الماضي بلغت 299 قتيلا، حوالي 93 في المائة من القتلى لقوا حتفهم على أيدي قوات الحكومة السورية وحلفائها، وذلك إستنمادا إلى تقارير الأمم المتحدة.

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    بقايا الحرب الدامية في سوريا. ألغام جمعتها القوات الحكومية من الطريق الدولي "إم 5".

  • Syrien Notunterkunft in Idlib (picture-alliance/AA/M. Said)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فقد فرّ حوالي 43 ألف شخص خلال الأيام الأربعة الأخيرة فقط من غرب حلب. وتزداد معاناة النازحين مع انخفاض حاد في درجات الحرارة. ولجأ الجزء الأكبر منهم إلى مناطق مكتظة أساساً بالمخيمات قرب الحدود التركية في شمال إدلب، لم يجد كثر خيما تؤويهم أو حتى منازل للإيجار، واضطروا إلى البقاء في العراء.

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa/D. Vinogradov)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    منزل فخم يشرف على الطريق الدولي "إم 5" تحول في يوم ما إلى حلاقة. والآن أصبح نقطة تفتيش تحرسها آلية عسكرية تابعة للجيش التركي ورفع فوق المبنى العلم التركي أيضاً. وجهت أنقرة إنذارات عدة لدمشق، وهددت بضرب قواتها "في كل مكان" في حال كررت اعتداءاتها على القوات التركية.

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    "معركة تحرير ريف حلب وإدلب مستمرة بغض النظر عن بعض الفقاعات الصوتية الفارغة الآتية من الشمال"، هكذا يرى الرئيس السوري بشار الأسد ردا على التحذيرات التركية لقوات النظام بوقف تقدمها. في الصورة مؤيدون للأسد في احتفال لعودة القوات الحكومية.

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    القتال لم يتوقف..قوات النظام "تتقدم باتجاه جبل الشيخ بركات" الذي يطل على ما تبقى من مناطق تحت سيطرة "هيئة تحرير الشام" والفصائل في غرب حلب، بحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن.

  • Das Leben in Aleppo nach der Eroberung der Stadt von Syrischen Truppen (picture-alliance/dpa/M. Said)

    المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

    "المخيمات تضيق بالنازحين. الأمهات يشعلن البلاستيك لتدفئة أطفالهن ويموت رضع وأطفال من شدة البرد"، مشاهد عن أوضاع اللاجئين والنازحين كما يصفها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكو، الذي قال إن العنف في شمال غرب سوريا لا يفرق "بين منشآت صحية أو سكنية أو مدارس وجوامع وأسواق"، معتبرا أن الحل الوحيد هو وقف اطلاق النار. إعداد: زمن البدري/(أ ف ب، رويترز)

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

المعارك المحتدمة في شمال غرب سوريا تنذر بكارثة إنسانية

يواصل الجيش السوري تقدمه في شمال غرب البلاد، بعد سيطرته على حلب، وأسفرت المعارك في شمال غرب سوريا عن موجة نزوج كبيرة قاربت المليون نازح، حسب الأمم المتحدة، ما ينذر بكارثة إنسانية غير مسبوقة سيما في ظل موجة برد قارس. (18.02.2020)  

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