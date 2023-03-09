موسكو والرياض تعززان التعاون الأمني.. ما الجديد؟

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وزير الداخلية الروسي يزور الرياض وعلى طاولة المحادثات تعزيز التعاون الأمني بين البلدين.. ماذا وراء هذه الزيارة؟ وماذا تمخض عنها؟
في أول جولة خليجية لها منذ تسلمها منصبها، أجرت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك مباحثات مع نظيرها السعودي، حذرت في ختامها من "التطبيع غير المشروط" مع الأسد. بيربوك تحمل في جعبتها قضايا خلافية أيضا كملف حقوق الإنسان.
تواصل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك جولتها الخليجية، والتي تتركز فيها المحادثات حول الوضع في اليمن الذي يعاني من الحرب، حيث التقت نظيرها اليمني وكذا منسق الأمم المتحدة. وتعد ألمانيا ثاني أكبر مانح إنساني لليمن.
يرى خبراء أن نجاح الرياض في إنهاء العزلة الإقليمية عن الرئيس بشار الأسد ودعوته للقمة العربية يكشف عن تنامي النفوذ السعودي على حساب فقدان قطر لثقلها الدبلوماسي. بيد أن قطر، وحسب هؤلاء، لا تجازف بإغضاب الشقيقة الكبرى.
شملت العقوبات الغربية على روسيا استبعاد كبرى البنوك الروسية من أنظمة الدفع الغربية. وإزاء ذلك، باتت طرق دفع الهند لواردتها من النفط الخام الروسي تحديا خاصة مع رفض موسكو قبول الروبية لتسوية تجارتها مع نيودلهي.
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