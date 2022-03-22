موسكو: لن نستخدم السلاح النووي إلا إذا واجهنا "تهديدا وجوديا"

قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لشبكة "سي إن إن" إن روسيا لن تستخدم السلاح النووي في سياق الحرب مع أوكرانيا إلا إذا واجهت "تهديدا وجوديا". وأضاف بيسكوف "لدينا مفهوم للأمن الداخلي، وهو علني. يمكنكم قراءة كل الأسباب التي تدفع إلى استخدام الأسلحة النووية. لذلك إذا كان هناك تهديد وجودي لبلدنا، فيمكن استخدامها وفقا لمفهومنا".

اتصال ماكرون ببوتين

وبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شروط وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وأعلن قصر الإليزيه، اليوم الثلاثاء (22 آذار/مارس 2022)، أن الاتصال الذي استمر قرابة الساعة تناول أيضا "الشروط الأمنية لقضايا جوهرية" دون أن يذكر تفاصيل محددة. من جانبه، أعلن الكرملين أن الجانبين استأنفا "التبادل المفصل لوجهات النظر حول الموقف الخاص بأوكرانيا، بما في ذلك المفاوضات الجارية بين ممثلين روس وأوكرانيين".

وأجرى ماكرون اتصالا هاتفيا اليوم أيضا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقال قصر الإليزيه إن ماكرون يقف إلى جانب أوكرانيا وإنه لا يزال مقتنعا بضرورة مواصلة جهوده الدبلوماسية حتى مع عدم وجود اتفاق إلى الآن. يشار إلى أن ماكرون سعى إلى إجراء محادثات بشكل متكرر مع بوتين وزيلينسكي منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من شباط/فبراير الماضي.

مشاهدة الفيديو 02:34 مخاوف متزايدة من انضمام بيلاروسيا إلى الحرب في أوكرانيا

الجيش الروسي يواجه مشاكل لوجستية

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الثلاثاء إناستمرار تباطؤ تقدم الجيش الروسي في أوكرانيا يرجع إلى مشاكل لوجستية كبيرة. وذكر مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون، تحدث في وسائل الإعلام شريطة عدم الكشف عن هويته، إن هناك نقصا في الغذاء والوقود بالإضافة إلى معدات الجنود الملائمة للطقس البارد.

وأضاف المسؤول: "وصلتنا مؤشرات على أن بعض الجنود عانوا بالفعل وتم نقلهم خارج (جبهات) القتال بسبب قضمة الصقيع". وأوضح أن القوات واجهت مشكلات أيضا في التواصل مع بعضها البعض. وأرجع مسؤول البنتاغون الصعوبات اللوجستية إلى استمرار المقاومة الشديدة من الأوكرانيين والتخطيط السيء.

وتردد أيضا أن صعوبات في توفير الوقود تؤثر على السفن الروسية. وأوضح المسؤول: "لديهم مخاوف تتعلق بالقدرة على إبقاء سفنهم مزودة بالوقود". وأضاف أن القوات الروسية يُعتقد أنها تطلق النار من البحر على مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة. وحشد الروس سبع سفن لهذا الهدف.

أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني كييف: كاتدرائية القديسة صوفيا ودير بيشيرسك لافرا بُنيت الكاتدرائية التي تعود إلى القرن الحادي عشر لتنافس آيا صوفيا، الواقعة في إسطنبول. الفسيفساء واللوحات الجدارية مازالت تحتفظ بكامل رونقها وروعتها حتى يومنا هذا. كان لكاتدرائية القديسة صوفيا في كييف تأثير كبير على الطراز المعماري للكنائس الأخرى. ساعدت ودير بيشيرسك لافرا الكهفي القريب منها على أن تصبح كييف مركزاً للديانة الأرثوذكسية.

أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني تشيرنيفتسي: مقر أبرشية بوكوفينا ودالماتيا يُظهر مقر الزعيم الروحي لأبرشية بوكوفينا ودالماتيا الأرثوذكسية التأثيرات البيزنطية والقوطية والباروكية. يعكس المبنى الهوية الدينية والثقافية المتنوعة للإمبراطورية النمساوية-المجرية. تم بناء المجمع من 1864 إلى 1882.

أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني لفيف: مركز تاريخي تقع لفيف في غرب أوكرانيا، تأسست المدينة في العصور الوسطى المتأخرة وكانت لعدة قرون مركزاً مهماً للإدارة والدين والتجارة. يتضح هذا من خلال دور العبادة لمختلف الطوائف الدينية. المباني الباروكية متميزة؛ إذ تعكس التناغم بين طراز أوروبا الشرقية في البناء والتأثيرات الألمانية والإيطالية عليه.

أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني قوس ستروف الجيوديسي يمتد قوس ستروف على مسافة 2821 كيلومتراً من البحر الأسود في أوكرانيا إلى هامرفست بالنرويج. على طول هذا الطريق، قام عالم الفلك فيلهلم ستروف بقياس الكرة الأرضية واستنبط الشكل الدقيق للأرض، الأمر الذي اعتبر إنجازاً علمياً عظيماً تم تكريمه باعتباره تراثاً ثقافياً عالمياً. تُظهر الصورة النصب التذكاري للقوس في النرويج.

أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني خيرسونيس: "مكة الروسية" تأسست مدينة خيرسونيس في القرن الخامس قبل الميلاد. تقع أطلالها بالقرب من سيفاستوبول في جنوب غرب شبه جزيرة القرم، والتي ضمتها روسيا بشكل غير قانوني في عام 2014. يشتمل الموقع على آثار مسيحية وبقايا مستوطنات من العصرين الحجري والبرونزي. كروم العنب محفوظة بشكل جيد حتى اليوم. ونقلت مواقع إعلامية عن بوتين نيته تحويل خيرسونيس إلى "مكة الروسية"، وذلك يعود إلى أن اعتناق روسيا للديانة المسيحية قد بدأ منها.

أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني كنائس خشبية في جبال الكاربات يتكون موقع التراث العالمي هذا من إجمالي 16 كنيسة أو كنيسة "تسركفاس"، تتوزع في سلسلة جبال الكاربات، التي تمتد عبر أوكرانيا وبولندا. تم بناء كنائس "تسركفاس" الخشبية بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر من قبل الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية-اليونانية. إنها مثال على تقاليد البناء بالخشب في البلدان السلافية. كما تشتهر أيضاً بتصاميمها الداخلية.

أوكرانيا.. الحرب تهدد سبعة مواقع للتراث الإنساني غابات الزان في جبال الكاربات يوجد أيضاً في غرب أوكرانيا تراث طبيعي عالمي، وهي غابات الزان وغابات الزان البدائية. يشمل التراث الطبيعي العالمي لليونسكو بأكمله 94 موقعاً في 18 دولة. انتشرت غابات الزان هنا بعد العصر الجليدي الأخير منذ 11000 عام وهي الآن جزء مهم من النظام البيئي الطبيعي والمعقد في جبال الكاربات. كريستينا بوراك/خ.س



ف.ي/ع.ش (د ب ا، ا ف ب)