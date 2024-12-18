موسكو تهدد بتصعيد قضية مقتل الجنرال كيريلوف إلى مجلس الأمن

قالت متحدثة باسم الخارجية الروسية إن موسكو ستصعد قضية مقتل الجنرال كيريلوف إلى مجلس الأمن. وفيما أعلنت هيئة التحقيق الروسية توقيف مشتبه به من أوزباكستان، نفت واشنطن ضلوعها في عملية اغتيال الجنرال الروسي.

قالت موسكو إنها ستصعد قضية مقتل الجنرال كيريلوف إلى مجلس الأمن، فيما أعلنت هيئة التحقيق الروسية الأربعاء (18 ديسمبر/ كانون الأول 2024) توقيف مواطن أوزبكستاني يشتبه بضلوعه في اغتيال الجنرال الروسي إيغور كيريلوف الثلاثاء في موسكو في عملية تفجير أعلنت كييف مسؤوليتها عنها.

وقالت الهيئة في بيان إن "مواطنا من أوزبكستان من مواليد عام 1995، أوقف للاشتباه في تنفيذه الاعتداء الذي أودى بحياة قائد قوات الدفاع الاشعاعية والكيميائية والبيولوجية الروسية إيغور كيريلوف ومساعده إيليا بوليكاربوف". وأوضح المصدر نفسه أن المشتبه فيه أكد أن "أجهزة الاستخبارات الأوكرانية جندته".

واشنطن تنفي ضلوعها في عملية اغتيال الجنرال الروسي

أكدت الولايات المتحدة الثلاثاء أن لا علاقة لها بعملية اغتيال ضابط رفيع المستوى في الجيش الروسي أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عنها، لكنها نددت بـ"الفظاعات" التي ارتكبها. وقال الناطق باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر تعليقا على مقتل قائد قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسية إيغور كيريلوف "يمكنني أن أقول لكم إن الولايات المتحدة لم تكن على علم مسبق (بالعملية) ولا علاقة لها بها".

اغتيال الجنرال الروسي كيريلوف.. كيف سترد عليه موسكو؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

لكنه أشار إلى تقييمات أميركية سابقة تفيد بأن كيريلوف الذي يعد أعلى شخصية عسكرية روسية يتم اغتيالها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، أمر باستخدام مواد تستعمل في ضبط أعمال الشغب في ميدان المعركة في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وقال ميلر "كان جنرالا تورط في عدد من الفظاعات. تورط في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الجيش الأوكراني".

واتّهمت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الغرب في منشور على تلغرام بـ"التواطؤ" في عملية الاغتيال التي وقعت صباحا في موسكو. وفي وقت سابق، أكد مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته أن واشنطن "لم تكن على علم مسبق بالعملية ولا ندعم أو نسهل هذا النوع من الأنشطة".

ع.ش/ح.ز (أ ف ب)