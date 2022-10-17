 موسكو تنفي وواشنطن تؤكد استخدام المسيرات الإيرانية في أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 21.10.2022

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موسكو تنفي وواشنطن تؤكد استخدام المسيرات الإيرانية في أوكرانيا

رغم انكار موسكو محلل عسكري روسي يكشف دون قصد استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية في الهجوم على أوكرانيا.

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