موسكو تنفي وواشنطن تؤكد استخدام المسيرات الإيرانية في أوكرانيا

دعم إيران المفترض لروسيا بالمُسيّرات... هل يقلب الحسابات مع الغرب؟

تصاعدت الاتهامات الأوكرانية لإيران بإمداد روسيا بالطائرات المسيرة المتطورة، الأمر الذي يعتقد أنه أحدث تغييرا كبيرا في ساحة المعارك. فما الذي قد دفع إيران للدخول إلى هذا المعترك؟ وأي مكاسب ترجوها طهران من دعم روسيا؟