موسكو تنفي وواشنطن تؤكد استخدام المسيرات الإيرانية في أوكرانيا

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رغم انكار موسكو محلل عسكري روسي يكشف دون قصد استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية في الهجوم على أوكرانيا.
قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على إيران بسبب تزويدها روسيا بطائرات مسيّرة تستخدمها لقصف أوكرانيا. وتتضمن العقوبات تجميد أصول 3 أفراد وكيان واحد ومنعهم من السفر إلى أوروبا. وتعتزم بريطانيا أيضًا فرض عقوبات مماثلة.
جهّز الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة لفرضها على إيران لتزويدها روسيا بمسيّرات حربية، وذلك عشية عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الهجمات التي تشنها روسيا بالمسيّرات في أوكرانيا.
تصاعدت الاتهامات الأوكرانية لإيران بإمداد روسيا بالطائرات المسيرة المتطورة، الأمر الذي يعتقد أنه أحدث تغييرا كبيرا في ساحة المعارك. فما الذي قد دفع إيران للدخول إلى هذا المعترك؟ وأي مكاسب ترجوها طهران من دعم روسيا؟
يعتقد أن طائرات كاميكازي المسيّرة التي تستخدمها روسيا مؤخرا في ضرب أهداف في كييف إيرانية الصنع. لكن إيران تنفي تسليم روسيا طائرات مسيرة. فمن أين تحصل موسكو على الطائرات المسيرة؟ وهل تستخدم طائرات إسرائيلية الصنع؟
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