موسكو تنتقد سفير ألمانيا بسبب تصريحات حول الحرب على أوكرانيا

وجهت وزارة الخارجية الروسية انتقادات شديدة للسفير الألماني في موسكوألكسندر غراف لامبسدورف، بسبب إحيائه ذكرى ضحايا الحرب ودعوته للسلام في إحدى الكنائس في موسكو بعد أن أشار إلى ضحايا الحرب الروسية على أوكرانيا.

انتقدت وزارة الخارجية الروسية السفير الألماني ألكسندر غراف لامبسدورف بسبب إحيائه ذكرى ضحايا الحرب ودعوته للسلام، خلال حفل موسيقي أقيم في إحدى كنائس موسكو بمناسبة عيد الميلاد.

وكان السفير الألماني في روسيا ألكسندر غراف لامبسدورف قد انتهز مشاركته في حفل كبير أقيم في إحدى كنائس العاصمة الروسية موسكو بمناسبة عيد الميلاد للحديث عن ضحايا الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال الدبلوماسي الألماني أمام مئات من حضور الحفل أمس السبت إن عيد الميلاد الوشيك يعد مناسبة لتذكر ضحايا الحروب بغض النظر عن جنسياتهم ومعتقداتهم، ومن ذلك الحرب على أوكرانيا والحرب في الشرق الأوسط.

وأضاف لامبسدورف:" نعرف أن الحرب ليست حتمية، فالناس والشعوب والقوميات يمكنها أن تتوصل إلى اتفاق سلمي في القضايا الصعبة أيضا إذا توافرت الإرادة لهذا". وتابع:" يمكننا ويجب علينا أن نتوصل معا إلى حل سلمي رغم كل الاختلافات في المصالح والقناعات" مشيرا إلى أن عيد الميلاد هو عيد السلام "ونحن عازمون على العمل من أجل السلام أيضا في العام المقبل".

جاءت هذه التصريحات للسياسي الألماني خلال الحفل التقليدي الذي أصبح من الأحداث الكبرى النادرة التي لا يزال يلتقي فيها ألمان وروس، وأقيم الحفل في كاتدرائية "الحَبَل بلا دنس للسيدة مريم العذراء".

وأثارت تصريحات الدبلوماسي انتقادا حادا من المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية، ماريا زاخاروفا. وكتبت المتحدثة على حسابها على قناة تليغرام الليلة الماضية "من المؤسف أن السفير الألماني نسي أن يشكر حكومته، على نقل الأسلحة بانتظام إلى أراضي الصراع الأوكراني".

وكانت العلاقات الألمانية الروسية تردت بسبب الحرب التي بدأت روسيا في شنها على أوكرانيا في الرابع والعشرين من شباط/ فبراير 2022.

من جانبه، دعا كاهن أبرشية الروم الكاثوليك بالعاصمة الروسية كيريل جوربونوف إلى تعايش سلمي لافتا إلى أنه لا ينبغي للألمان والروس أن يسمحوا للشر بأن يقسمهم. وتم عزف موسيقى الأرغن خلال الحفل في الكاتدرائية، وأدت الفرقة أغاني كورالية من دول مختلفة بمناسبة قرب عيد الميلاد.

ع.أ.ج/ ع غ (د ب ا)