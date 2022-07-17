موسكو تكثف عملياتها في أوكرانيا والأوروبيون يبحثون تشديد العقوبات

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين (18 يوليو/تموز 2022) تشديد العقوبات على روسيا على خلفية غزوها لجارتها أوكرانيا . وسيتعين على الوزراء النظر في أمور عدة، بينها اقتراح للمفوضية الأوروبية يقضي بحظر مشتريات الذهب من روسيا ، لمواءمة عقوبات الاتحاد الأوروبي مع تلك التابعة لشركائه في مجموعة السبع. ويهدف اقتراح آخر إلى وضع شخصيات روسية إضافية على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "على موسكو أن تستمر في دفع ثمن باهظ لعدوانها" على أوكرانيا. وبحسب مسؤول أوروبي كبير، لا يُتوقع اتخاذ أي قرار خلال مناقشة أولية في بروكسل بشأن هذه العقوبات الجديدة.

دان كثير من دول مجموعة العشرين الغزوَ الروسي لأوكرانيا، وذلك في ختام اجتماع عقِد الجمعة والسبت في بالي، وفق بيان أصدرته الرئاسة الإندونيسية الأحد. وانتهى اجتماع كبار مسؤولي قطاع المال في دول مجموعة العشرين، من دون تبني بيان مشترك، بسبب خلافات بين الدول حيال الهجوم الروسي على أوكرانيا.

دعوة لـ "مؤتمر وطني لأوكرانيا" في ألمانيا

وفي برلين ناشدت رئيسة لجنة شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" المستشار الألماني أولاف شولتس الدعوة لعقد "مؤتمر وطني لأوكرانيا" في أقرب وقت ممكن.

وجاء في خطاب، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، من السياسية الألمانية ماري-أجنس شتراك-تسيمرمان أنه من الضروري عرض الأوراق على الطاولة وخلال ذلك توضيح ما تقوم به ألمانيا حالياً، وما لا يزال بإمكان الجيش الألماني والأوساط الصناعية والسياسية القيام به خلال الأسابيع القادمة.

وكتبت في خطابها: "يجب أن يكون الهدف هو الحصول على نظرة عامة منظمة من أجل بدء الخطوات التالية بطريقة هادفة وودية ومشتركة".

وأضافت "يتعين على ألمانيا تولي الدور الريادي في أوروبا الذي يطلبه شركاؤها الغربيون وأن تمضي قدماً في ذلك بحسم وشجاعة دون تردد".

روسيا تكثف عملياتها العسكرية

ميدانياً قال مسؤول عسكري أوكراني إن روسيا تستعد للمرحلة التالية من هجومها في أوكرانيا، بعد أن قالت موسكو إن قواتها ستكثف عملياتها العسكرية في "جميع مناطق العمليات". وانهمرت صواريخ وقذائف روسية على عدد من المدن في ضربات تقول كييف إنها أدت إلى مقتل العشرات في الأيام الأخيرة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت في بيان على موقعها على الإنترنت إن وزير الدفاع سيرغي شويغو أمر الوحدات العسكرية بتكثيف عملياتها لمنع توجيه ضربات لشرق أوكرانيا ومناطق أخرى تسيطر عليها روسيا.

وقال فاديم سكيبيتسكي المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية "من الواضح أن الاستعدادات جارية الآن للمرحلة التالية من الهجوم"، مشيراً إلى استمرار القصف الروسي على امتداد خط المواجهة بأكمله واستخدام نشط لطائرات الهليكوبتر الهجومية.

واتّهم رئيس الشركة الحكومية الأوكرانية المشغلة لمحطات الطاقة النووية الجيش الروسي بنشر قاذفات صواريخ في موقع محطة الطاقة النووية في زابوريجيا (جنوب) واستخدام المنشأة لقصف منطقة دنيبرو.

وما زالت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون تحت صدمة الضربات بصواريخ كروز التي دمرت الخميس وسط مدينة فينيتسيا، على بعد مئات الكيلومترات غرب الجبهة.

في مواجهة الإدانات الدولية، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت في فينيتسيا اجتماعاً "لقيادة القوات الجوية الأوكرانية مع ممثلي موردي أسلحة أجانب". لكن مسؤولا دفاعيا أمريكيا كبيرا قال طالبا عدم الكشف عن هويته إنه "ليس هناك أي مؤشر على وجود هدف عسكري في مكان قريب".

ع.ج.م/ع.غ (أ ف ب، رويترز، د ب أ)