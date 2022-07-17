 موسكو تكثف عملياتها في أوكرانيا والأوروبيون يبحثون تشديد العقوبات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 17.07.2022

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أخبار

موسكو تكثف عملياتها في أوكرانيا والأوروبيون يبحثون تشديد العقوبات

فيما يبحث الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على روسيا، أعلنت موسكو تكثيف عملياتها في أوكرانيا وسط اتهامات لها باستخدام محطة نووية لنشر قاذفات وإطلاق صواريخ. وبرلمانية ألمانية تدعو شولتس لعقد مؤتمر حول أوكرانيا.

روسيا قصفت الخميش وسط مدينة فينيتسيا بصواريخ كروز (14/7/2022)

روسيا قصفت الخميش وسط مدينة فينيتسيا بصواريخ كروز وبررت ذلك بأنها استهدفت اجتماع "لقيادة القوات الجوية الأوكرانية مع ممثلي موردي أسلحة أجانب".

 

يبحث وزراء خارجية  الاتحاد الأوروبي  الاثنين (18 يوليو/تموز 2022) تشديد العقوبات على روسيا على خلفية  غزوها لجارتها أوكرانيا . وسيتعين على الوزراء النظر في أمور عدة، بينها اقتراح للمفوضية الأوروبية يقضي  بحظر مشتريات الذهب من روسيا ، لمواءمة عقوبات الاتحاد الأوروبي مع تلك التابعة لشركائه في مجموعة السبع. ويهدف اقتراح آخر إلى وضع شخصيات روسية إضافية على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي.

مختارات

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية   أورسولا فون دير لاين  "على موسكو أن تستمر في دفع ثمن باهظ لعدوانها" على أوكرانيا. وبحسب مسؤول أوروبي كبير، لا يُتوقع اتخاذ أي قرار خلال مناقشة أولية في بروكسل بشأن هذه العقوبات الجديدة.

دان كثير من   دول مجموعة العشرين  الغزوَ الروسي لأوكرانيا، وذلك في ختام اجتماع عقِد الجمعة والسبت في بالي، وفق بيان أصدرته الرئاسة الإندونيسية الأحد. وانتهى اجتماع كبار مسؤولي قطاع المال في دول مجموعة العشرين، من دون تبني بيان مشترك، بسبب خلافات بين الدول حيال الهجوم الروسي على أوكرانيا.

دعوة لـ "مؤتمر وطني لأوكرانيا" في ألمانيا

وفي برلين ناشدت رئيسة لجنة شؤون الدفاع بالبرلمان الألماني "بوندستاغ"  المستشار الألماني أولاف شولتس  الدعوة لعقد "مؤتمر وطني لأوكرانيا" في أقرب وقت ممكن.

وجاء في خطاب، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه، من السياسية الألمانية ماري-أجنس شتراك-تسيمرمان أنه من الضروري عرض الأوراق على الطاولة وخلال ذلك توضيح ما تقوم به ألمانيا حالياً، وما لا يزال بإمكان الجيش الألماني والأوساط الصناعية والسياسية القيام به خلال الأسابيع القادمة.

وكتبت في خطابها: "يجب أن يكون الهدف هو الحصول على نظرة عامة منظمة من أجل بدء الخطوات التالية بطريقة هادفة وودية ومشتركة".

وأضافت "يتعين على ألمانيا تولي الدور الريادي في أوروبا الذي يطلبه شركاؤها الغربيون وأن تمضي قدماً في ذلك بحسم وشجاعة دون تردد".

روسيا تكثف عملياتها العسكرية

ميدانياً قال مسؤول عسكري أوكراني إن روسيا تستعد للمرحلة التالية من هجومها في أوكرانيا، بعد أن قالت موسكو إن قواتها ستكثف عملياتها العسكرية في "جميع مناطق العمليات". وانهمرت صواريخ وقذائف روسية على عدد من المدن  في ضربات تقول كييف إنها أدت إلى مقتل العشرات في الأيام الأخيرة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت في بيان على موقعها على الإنترنت إن وزير الدفاع سيرغي شويغو أمر الوحدات العسكرية بتكثيف عملياتها لمنع توجيه ضربات لشرق أوكرانيا ومناطق أخرى تسيطر عليها روسيا.

وقال فاديم سكيبيتسكي المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية "من الواضح أن الاستعدادات جارية الآن للمرحلة التالية من الهجوم"، مشيراً إلى استمرار القصف الروسي على امتداد خط المواجهة بأكمله واستخدام نشط لطائرات الهليكوبتر الهجومية.

واتّهم رئيس الشركة الحكومية الأوكرانية المشغلة لمحطات الطاقة النووية الجيش الروسي بنشر قاذفات صواريخ في موقع محطة الطاقة النووية في زابوريجيا (جنوب) واستخدام المنشأة لقصف منطقة دنيبرو.

وما زالت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون تحت صدمة  الضربات بصواريخ كروز التي دمرت الخميس وسط مدينة فينيتسيا، على بعد مئات الكيلومترات غرب الجبهة.

في مواجهة الإدانات الدولية، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها استهدفت في فينيتسيا اجتماعاً "لقيادة القوات الجوية الأوكرانية مع ممثلي موردي أسلحة أجانب". لكن مسؤولا دفاعيا أمريكيا كبيرا قال طالبا عدم الكشف عن هويته إنه "ليس هناك أي مؤشر على وجود هدف عسكري في مكان قريب".

ع.ج.م/ع.غ (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • A file photo dated November 18, 2017, shows the SY A yacht, owned by Russian billionaire Andrey Igorevich Melnichenko

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت الشراعي

    تبلغ قيمة هذا اليخت الشراعي الذي يُطلق عليها اسم "Sailing Yacht A" حوالي 530 مليون يورو لذا يعد من أغلى اليخوت الشراعية في العالم. وقامت السلطات الإيطالية بمصادرة اليخت البالغ طوله 143 مترا بعد التأكد من أن ملكيته تعود إلى الملياردير الروسي أندريه ميلنيشينكو الذي يمتلك مجموعة يوروكيم الكبرى لإنتاج الأسمدة وشركة الفحم سويك. وعلى وقع العقوبات، أعلنت الشركتان أن ميلنيشينكو قد ترك مجلس الإدارة.

  • The Lena yacht pictured in the port of Sanremo

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت "لينا"

    فيما كان يرسو اليخت "لينا" في ميناء سانريمو شمال غرب إيطاليا، قررت السلطات مصادرة هذا اليخت الفخم الذي يبلغ ارتفاعه 52 مترا وتصل قيمته إلى قرابة 50 مليون يورو. وتعود ملكية اليخت إلى جينادي تيمشينكو، أحد أقطاب روسيا ورئيس اتحاد الهوكي والشخصية المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين. ويمتلك تيمشينكو الذي شارف على السبعين عاما حصصا في العديد من شركات النفط والغاز.

  • The Dilbar superyacht in Hamburg

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    اليخت "دلبار" في هامبورغ

    هذا اليخت الفخم مزود بمهبطين للطائرات الهليكوبتر ومسبح بطول 25 مترا فيما يبلغ ارتفاعه 150 مترا. أثيرت تكهنات حول اليخت "دلبار" في ألمانيا حيث أفادت تقارير بمصادرته من قبل السلطات في هامبورغ حيث كان يرسو للإصلاح. ورسميا، امتنع بعض المسؤولين عن التعليق فيما نفى آخرون المصادرة لعدم التأكد من هوية مالك اليخت.

  • Luxury yacht Dilbar pictured in Bremen

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    نقل ملكية دلبار

    لم تنته قصة اليخت "دلبار" عند هذا الجدل إذ قِيل أن ملكيته تعود إلى أحد أثرياء روسيا وهو الملياردير أليشر عثمانوف الذي طالته عقوبات الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة "دير شبيغل" عن الناطق باسم عثمانوف قوله إن ملكية اليخت قد نُقلت إلى مؤسسة تابعة لأقارب رجل الأعمال الروسي منذ زمن بعيد.

  • Luxury yacht Eclipse

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    الهروب إلى تركيا

    يعد "إكليبس" ثاني يخت فاخر يرتبط باسم الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنجليزي. وترددت الأنباء أن اليخت يرسو في منتج تركي لتفادي الإبحار في مياه الاتحاد الأوروبي خشية مصادرته. يعد إكليبس أحد أكبر اليخوت في العالم حيث يصل طوله إلى 162 مترا ويحتوي على مهبطي طائرات مروحية ويتألف من 9 طوابق ومسبح فضلا عن أنه مزود بنظام دفاعي صاروخي.

  • Mega yacht Scheherazade sails next to several smaller boats

    في صور ـ يخوت الأوليغارش الروس الفخمة.. بين المصادرة والملاحقة

    "شهرزاد".. هل يملكه بوتين؟

    يبلغ طول هذا اليخت الفاخر 140 م وتصل قيمته إلى حوالي 700 مليون يورو ويعد من أكثر اليخوت شهرة في إيطاليا. قالت "نيويورك تايمز" إن الاستخبارات الأمريكية عثرت على مؤشرات أولية على ارتباط اليخت بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن نفت تقارير صحافية أخرى ملكية بوتين لليخت، فيما تجرى إيطاليا تحقيقات حيال هوية المالك الحقيقي لليخت الذي يخضع حاليا للإصلاحات في ميناء مارينا دي كارارا بتوسكانا. فرح بهجت/ م.ع