موسكو تفرض عقوبات على 92 مواطنا أميركيا بينهم صحفيون

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها منعت دخول 92 مواطنا أمريكيا إلى روسيا، منهم صحفيون ومحامون ورؤساء شركات صناعات عسكرية رئيسية، بسبب ما وصفته بموقف واشنطن المعادي لروسيا.

أعلنت روسيا، الأربعاء (28 أغسطس/آب 2024)، منع 92 مواطنا أميركيا من دخول أراضيها، بينهم صحافيون في وسائل إعلام بارزة، متهمون بنشر "معلومات خاطئة" عن الجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن "دخول روسيا ممنوع نهائيا على 92 مواطنا أميركيا يمثلون عالم الأعمال، (إضافة إلى) شخصيات في مجالي الأبحاث والثقافة، وصحافيين ووسائل إعلام".

وأثارت الحرب في أوكرانيا أسوأ أزمة في علاقات موسكو مع الولايات المتحدة منذ أواخر الحرب الباردة. وتضمنت القائمة، التي نشرتها الوزارة على تيليغرام، 14 صحفيا في وول ستريت جورنال وخمسة صحفيين من نيويورك تايمز وأربعة من صحيفة واشنطن بوست.

روسيا: الصحفيون أعداء النظام To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وتتهم موسكو هؤلاء الصحفيين "بالتورط في إعداد ونشر معلومات كاذبة عن روسيا والقوات المسلحة الروسية" والمشاركة في "حرب هجينة شنتها واشنطن".

وتشمل القائمة، التي تضم 92 اسما، أفرادا عسكريين وأساتذة جامعات ومديري أعمال وسياسيين وموظفين في النظام القضائي الأميركي.

وتدهورت العلاقات بين موسكو وواشنطن إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022 والذي يعتبره الكرملين صراعا بالوكالة مع حلف شمال الأطلسي (ناتو). والولايات المتحدة هي أهم داعم عسكري ومالي لكييف.

وتبنّت الدول الغربية العديد من حزم العقوبات الاقتصادية والمالية ضد روسيا، مستهدفة مسؤوليها، ومواردها في مجال الطاقة، ونظامها المصرفي، وشركات الطيران التابعة لها، وعددا من القطاعات الأخرى.

ف.ي/ع.ش (ا.ف.ب، رويترز)