 موسكو تعلن وقف إطلاق نار في أوكرانيا لأغراض إنسانية صباح الأربعاء | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.03.2022

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موسكو تعلن وقف إطلاق نار في أوكرانيا لأغراض إنسانية صباح الأربعاء

بعد تبادل الاتهامات بين كييف وموسكو بشأن عرقلة فتح ممرات آمنة لإجلاء المدنيين، أعلن الجيش الروسي عزمه وقف إطلاق نار اعتبارا من صباح الأربعاء. 

جنود يساعدون سيدة في المرور من على جسر مدمر في مدينة إربين، شمالي شرق العاصمة كييف (5/3/2022)

جنود يساعدون سيدة في المرور من على جسر مدمر في مدينة إربين، شمالي شرق العاصمة كييف (5/3/2022)

أعلن الجيش الروسي الثلاثاء وقف إطلاق نار لإجلاء المدنيين في أوكرانيااعتبارا من السابعة بتوقيت غرينتش من صباح الأربعاء (التاسع من مارس/آذار 2022).

مختارات

بعد أن فتح الجيش الروسي ممرات إنسانية في مدن يحاصرها بدأت أوكرانيا بإجلاء المدنيين، وسط اتهامات للجانب الروسي بانتهاك الممرات الانسانية عبر عمليات قصف. الممرات تشمل كييف وماريوبول وسومي.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية وقف إطلاق النيران في عدة مدن أوكرانية وفتح ممرات آمنة لخروج المدنيين وذلك بناء على طلب شخصي من الرئيس الفرنسي. عسكرياً قصفت روسيا مدينة خاركيف بعنف فيما ضيقت الخناق على كييف.

وأوضحت الخلية المناطة هذه المسائل في وزارة الدفاع الروسية التي أوردت بيانها وكالة "تاس" للأنباء "تعلن روسيا وقفا لإطلاق النار في التاسع من آذار/ مارس اعتبارا من الساعة العاشرة بتوقيت موسكو وهي مستعدة لإقامة ممرات إنسانية".

وأكدت موسكو أن هذا الاقتراح سيرفع إلى السلطات الأوكرانية التي عليها التأكيد بحلول منتصف الليل بتوقيت غرينتش موقع الممرات الإنسانية والتوقيت الذي يمكن تفعيلها فيه.

أقيمت صباح الثلاثاء أولى ممرات إجلاء المدنيين خصوصا في سومي في شمال شرق أوكرانيا التي غادرها موكبان خلال النهار. وتتواصل عمليات الإجلاء أيضا في منطقة كييف. وفي مدن أخرى مثل بوتشا في الشمال وماريوبول في الجنوب، ما زال المدنيون عالقين.

وتبادلت كييف وموسكو في وقت سابق اليوم الاتهامات بعرقة خطة فتح ممرات آمنة. وقالت روسيا إن السلطات الأوكرانية لم تبد موافقتها إلا على ممر واحد لإجلاء المدنيين من المناطق المتأثرة بالقتال من ضمن عشرة ممرات مقترحة بينها خمسة باتجاه الأراضي التي تسيطر عليها كييف، حسبما أوردت وكالة إنترفاكس للأنباء.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إجلاء 723 شخصا، بينهم 576 هنديا، عبر ممر سومي-بولتافا في أول قافلة.

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أوكرانيا تتهم روسيا بخرق وقف إطلاق النار الجزئي

وقالت أوكرانيا أمس الاثنين إن اقتراحا روسيا بشأن الممرات الإنسانية كان "غير أخلاقي تماما" بعدما قالت موسكو إنها ستسمح للناس بالفرار من المدن الأوكرانية إلى روسيا البيضاء أو روسيا فقط. 

وقالت إيرينا فيريشوك نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إن السلطات لم تتمكن مرة أخرى من إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول. وذكرت في إفادة تلفزيونية أن الممرات الإنسانية للخروج من ماريوبول والتي عرضتها روسيا إلى مناطق في روسيا أو روسيا البيضاء غير مقبولة.

وتقطعت السبل بالمدنيين منذ بدء القتال عقب غزو القوات الروسية لأوكرانيا في 24 فبراير شباط. ويقول مسؤولون إن الغذاء والماء وإمدادات أخرى تتراجع في بعض المدن.

ع.ج.م/ص. ش (أ ف ب، رويترز)
 

  • الطفلة الأوكرانية ليليا لم تنس غيتارها في رحلة هروبها من بلدها إلى بولندا.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    لم تنس غيتارها رغم الحرب!

    الحرب في أوكرانيا دفعت أكثر من 1,5 مليون شخص للجوء إلى البلدان المجاورة، ومنهم الطفلة الأوكرانية ليليا التي لم تنس غيتارها رغم الحرب، وجلبته معها في رحلة لجوئها إلى الحدود البولندية. تجلس ليليا مع شقيقتها وقريبات لهما على جذع شجرة مقطوع ومغطى بالبطاطين. تعزف أغنية حزينة والجميع ينصت إليها، تبتسم، لكن يلوح من عينيها خوف كبير.

  • لاجئات أوكرانيات وأطفالهن في معبر ميديكا الحدودي مع بولندا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    نساء وأطفال

    تشكل النساء والأطفال الغالبية العظمى من لاجئي أوكرانيا إلى البلدان المجاورة، لأن كييف منعت خروج الذكور من سن 18 إلى 60 عاماً بسبب حالة الطوارئ، ليبقوا في البلاد ويدافعوا عنها. في الصورة عشرات اللاجئات الأوكرانيات يأخذن قسطاً من الراحة في معبر ميديكا الحدودي بعد دخولهن إلى بولندا.

  • فتاة أوكرانية مع قطتها في طريقها إلى المعبر الحدودي مع بولندا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    إنقاذ ما يمكن إنقاذه!

    ورغم اضطرار اللاجئات الأوكرانيات إلى الهرب دون أزواجهن أو إخوتهن، فقد جلبن معهن ما استطعن إنقاذه. مثل هذه الفتاة التي استطاعت إنقاذ قطتها من براثن الحرب. في الصورة التي التقطت بعد ثلاثة أيام من بدء الحرب، كانت الفتاة في طريقها إلى معبر ميديكا الحدودي مع بولندا.

  • سيدة أوكرانية تلوح لأهلها وهي في قطار إجلاء.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    وداع وقلق!

    حزن على فراق الأهل وقلق عليهم وخوف من المستقبل: قد تكون هذه بعض المشاعر التي تعكسها نظرة هذه السيدة الأوكرانية في الصورة، التي تظهر فيها وهي تلوح لأهلها، بينما يتم إجلاؤها بقطار مع أطفالها من مدينة بالقرب من كييف.

  • نساء أوكرانيات يختبئن من القصف في محطة مترو بكييف.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    نساء في الملاجئ ومحطات المترو!

    أما النساء اللواتي لم يستطعن الخروج بسبب الحرب، فيضطررن إلى التوجه إلى الملاجئ ومحطات المترو لحماية أنفسهن وعائلاتهن من القصف الروسي. في الصورة نساء وفتيات أوكرانيات يحتمين في محطة مترو بالعاصمة كييف.

  • أمهات أوكرانيات ومواليدهن في قبو مستشفى لحمايتهم من عمليات القصف الروسية.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    أمهات ومواليدهن في قبو المستشفى

    بالنسبة للنساء المرضى واللواتي أنجبن حديثاً، يتم نقلهن إلى أقبية المستشفيات. في الصورة أطفال مرضى وحديثو الولادة بجانب أمهاتهم، تم نقلهم إلى قبو بمستشفى الأطفال في كييف لحمايتهم من عمليات القصف. فحتى المستشفيات لم تسلم، إذ تعرض المستشفى المركزي في قلب المدينة للقصف، كما تم استهداف محطات للطاقة والكهرباء في ضواحي المدينة.

  • إنقاذ سيدة مسنة من على جسر في كييف استهدفه القصف الروسي.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    حرب في أوروبا بعد عقود من السلام!

    وتعاني النساء المسنات من الحرب بشكل خاص، مثل هذه السيدة التي تحمل عكازها في الصورة، والتي يتم إنقاذها من قبل فرق الطوارئ من على جسر في كييف استهدفه القصف الروسي. ولعل هذه السيدة لم تكن تتوقع مثل كثيرين أن تشهد أوروبا حرباً كهذه بعد عقود من السلام.

  • مسنة أوكرانية تتعلم استخدام السلاح لتدافع عن بلدها.

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    مدافعات عن البلد مهما كان السن

    لكن التقدم في السن لم يمنع بعض النساء الأوكرانيات من تعلم كيفية الدفاع عن بلدهن. في الصورة تتعلم فالنتينا (79 عاماً) كيفية استخدام السلاح في دورة نظمها الحرس الوطني الأوكراني، لتساهم في الدفاع عن بلدها ضد الغزو الروسي.

  • الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان تاتيانا الأوكرانية

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    مدافعات عن حقوق الإنسان

    كانت تاتيانا، التي تنتمي إلى أقلية الروما الغجربة، تجهز لعرسها وتستعد لتسلم وظيفة جديدة عندما بدأت الحرب. لكنها قررت البقاء في مدينتها الواقعة بين العاصمة كييف ومدينة خاركيف، وذلك لنقل الصورة الصحيحة وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان. تقول تاتيانا التي تعمل مدافعة عن حقوق الأقليات: "ما تقوم به روسيا جريمة حرب".

  • زواج الجندية في الجيش الأوكراني ليزا من حبيبها الجندي الأوكراني فاليري

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    زواج رغم الحرب!

    ظروف الحرب لم تمنع أوكرانيات من التطلع إلى المستقبل، مثل ليزا الجندية في الجيش الأوكراني، والتي لم تمنعها ظروف الحرب ومعاناتها عن الاحتفال بزواجها من حبيبها فاليري، الجندي الأوكراني. احتفل الزوجان بزواجهما في السادس من آذار/مارس 2022 وهما في جبهة الدفاع عن العاصمة كييف. في الصورة يقدم فاليري باقة ورد لزوجته.

  • مراسلة DW فاني فاكسار تغطي الأحداث في أوكرانيا

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    صحفيات يغطين الحرب!

    تفرض الحرب تحديات كبيرة على الصحفيات أيضاً. مراسلة DW فاني فاكسار تغطي الأحداث في أوكرانيا. وفي الصورة تتحدث عن الأوضاع في مدينة تشيرنيفتسي الأوكرانية بالقرب من الحدود مع رومانيا. تقول فاني: "يسأل الناس في تشيرنيفتسي: متى ستعود حياتهم إلى ما كانت عليه قبل 24 شباط/ فبراير؟".

  • لاجئة أوكرانية على الحدود البولندية

    بالصور.. نساء أوكرانيا يعشن معاناة الحرب واللجوء!

    متى تنتهي الحرب؟

    حتى الآن لا يعرف أحدٌ متى ستنتهي الحرب في أوكرانيا، لكن تبقى الآمال بأن تنتهي قريباً ليلتئم شمل العائلات الأوكرانية من جديد، كما تأمل هذه الفتاة الأوكرانية التي لجأت إلى الحدود البولندية. إعداد: محيي الدين حسين/عباس الخشالي


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