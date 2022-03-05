موسكو تعلن وقف إطلاق نار في أوكرانيا لأغراض إنسانية صباح الأربعاء

أعلن الجيش الروسي الثلاثاء وقف إطلاق نار لإجلاء المدنيين في أوكرانيااعتبارا من السابعة بتوقيت غرينتش من صباح الأربعاء (التاسع من مارس/آذار 2022).



وأوضحت الخلية المناطة هذه المسائل في وزارة الدفاع الروسية التي أوردت بيانها وكالة "تاس" للأنباء "تعلن روسيا وقفا لإطلاق النار في التاسع من آذار/ مارس اعتبارا من الساعة العاشرة بتوقيت موسكو وهي مستعدة لإقامة ممرات إنسانية".

وأكدت موسكو أن هذا الاقتراح سيرفع إلى السلطات الأوكرانية التي عليها التأكيد بحلول منتصف الليل بتوقيت غرينتش موقع الممرات الإنسانية والتوقيت الذي يمكن تفعيلها فيه.

أقيمت صباح الثلاثاء أولى ممرات إجلاء المدنيين خصوصا في سومي في شمال شرق أوكرانيا التي غادرها موكبان خلال النهار. وتتواصل عمليات الإجلاء أيضا في منطقة كييف. وفي مدن أخرى مثل بوتشا في الشمال وماريوبول في الجنوب، ما زال المدنيون عالقين.

وتبادلت كييف وموسكو في وقت سابق اليوم الاتهامات بعرقة خطة فتح ممرات آمنة. وقالت روسيا إن السلطات الأوكرانية لم تبد موافقتها إلا على ممر واحد لإجلاء المدنيين من المناطق المتأثرة بالقتال من ضمن عشرة ممرات مقترحة بينها خمسة باتجاه الأراضي التي تسيطر عليها كييف، حسبما أوردت وكالة إنترفاكس للأنباء.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه تم إجلاء 723 شخصا، بينهم 576 هنديا، عبر ممر سومي-بولتافا في أول قافلة.

مشاهدة الفيديو 02:25 أوكرانيا تتهم روسيا بخرق وقف إطلاق النار الجزئي

وقالت أوكرانيا أمس الاثنين إن اقتراحا روسيا بشأن الممرات الإنسانية كان "غير أخلاقي تماما" بعدما قالت موسكو إنها ستسمح للناس بالفرار من المدن الأوكرانية إلى روسيا البيضاء أو روسيا فقط.

وقالت إيرينا فيريشوك نائبة رئيس وزراء أوكرانيا إن السلطات لم تتمكن مرة أخرى من إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول. وذكرت في إفادة تلفزيونية أن الممرات الإنسانية للخروج من ماريوبول والتي عرضتها روسيا إلى مناطق في روسيا أو روسيا البيضاء غير مقبولة.

وتقطعت السبل بالمدنيين منذ بدء القتال عقب غزو القوات الروسية لأوكرانيا في 24 فبراير شباط. ويقول مسؤولون إن الغذاء والماء وإمدادات أخرى تتراجع في بعض المدن.

ع.ج.م/ص. ش (أ ف ب، رويترز)

