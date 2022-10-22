موسكو تعلن عزمها الانسحاب من خيرسون وسط استغراب أوكرانيا وتشكيكها

روسيا تعلن بدء الانسحاب من خيرسون والناتو يتحدث عن "نصر جديد"

"من الواضح أن روسيا تتعرض لضغوط شديدة ومغادرة الروس لخيرسون ستكون انتصارا جديدا"، هكذا عقب أمين عام حلف شمال الأطلسي على أنباء الانسحاب من خيرسون، مشيرا إلى الفارق الذي يحدثه الدعم المقدم من الحلف "في ساحة المعركة".