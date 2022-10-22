موسكو تعلن عزمها الانسحاب من خيرسون وسط استغراب أوكرانيا وتشكيكها

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روسيا تعلن عزمها الانسحاب من مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا. القرار يفاجئ الكثيرين وحتى في أوكرانيا ذاتها. الرئيس الأوكراني يدعو للحذر ويقول إن هدف بلاده هو تحرير كل الأراضي بأقل قدر ممكن من الخسائر.
"من الواضح أن روسيا تتعرض لضغوط شديدة ومغادرة الروس لخيرسون ستكون انتصارا جديدا"، هكذا عقب أمين عام حلف شمال الأطلسي على أنباء الانسحاب من خيرسون، مشيرا إلى الفارق الذي يحدثه الدعم المقدم من الحلف "في ساحة المعركة".
توخت أوكرانيا الحذر وتعاملت بتشكك مع إعلان روسيا انسحاب قواتها من الضفة الغربية لنهر دنيبرو بمنطقة خيرسون. ويمثل الانسحاب الروسي في حال حصوله انتكاسة كبيرة لموسكو ونقطة تحول محتملة في الحرب.
يعتزم الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا في عام 2023 بما يصل إلى 18 مليار يورو. ميدانيا انقطعت المياه والكهرباء عن مدينة خيرسون فيما تعرض سد كاخوفكا إلى "أضرار" بعد عمليّتي قصف تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشأنهما.
بعد أن نفت مرارا أنها زودت روسيا بأسلحة استخدمتها الأخيرة في حربها على أوكرانيا، اعترفت إيران بتزويد موسكو بطائرات بدون طيار قبل الغزو بأشهر. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم طهران بـ "الكذب".
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