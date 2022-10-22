 موسكو تعلن عزمها الانسحاب من خيرسون وسط استغراب أوكرانيا وتشكيكها | DW الأخبار | DW | 10.11.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

موسكو تعلن عزمها الانسحاب من خيرسون وسط استغراب أوكرانيا وتشكيكها

روسيا تعلن عزمها الانسحاب من مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا. القرار يفاجئ الكثيرين وحتى في أوكرانيا ذاتها. الرئيس الأوكراني يدعو للحذر ويقول إن هدف بلاده هو تحرير كل الأراضي بأقل قدر ممكن من الخسائر.

المزيد من المركز الإعلامي

15.09.2022 Auf diesem vom ukrainischen Katastrophenschutz zur Verfügung gestellten Foto reparieren Arbeiter das Bauwerk, nachdem ein Raketenangriff den Damm und eine nahe gelegene Pumpstation getroffen und beschädigt hatte. Laut ukrainischen Behörden schlug am 14. September ein russischer Raketenangriff auf den Damm eines Stausees in der Nähe von Krywyj Rih, dem Geburtsort von Präsident Selenskyj, ein und führte zu Überschwemmungen in Teilen der Stadt. +++ dpa-Bildfunk +++

أوكرانيا تتهم روسيا بتفخيخ محطة كاخوفكا الكهرومائية 22.10.2022

مازالت معاناة الأوكرانيين من القصف الروسي المتواصل منذ 4 أيام، والمسيّرات الروسية والصواريخ تضرب أهدافًا غير عسكرية.

قصف روسي متواصل منذ 4 أيام على المدن الأوكرانية 13.10.2022

جددت موسكو هجومها وضربت منشآت الطاقة في العاصمة كييف وأماكن أخرى من البلاد.

تحويلات المغتربين المالية تخفف معاناة اليمنيين 18.10.2022

تحت تفتيش دقيق وظروف صعبة..رحلة الحياة والموت بالنسبة للاجئين الأوكران

هكذا يهرب الأوكران من قبضة الجنود الروس 06.09.2022

المزيد DW الأخبار

DW Covid-19 Spezial arabisch Sendungslogo Composite

نتائج كورونا الإيجابية 10.11.2022

تكريم نشطاء كورونا في مدريد

تكريم نشطاء كورونا في مدريد 10.11.2022

كورونا وإنفلونزا معاً - ما العمل؟

كورونا وإنفلونزا معاً - ما العمل؟ 10.11.2022

الفن يثير جدلاً اجتماعياً لنصرة المرأة

الفن يثير جدلاً اجتماعياً لنصرة المرأة 10.11.2022

اقرأ أيضا

November 9, 2022, Mykolaiv, Ukraine: A commander from the 63 brigade was seen giving a debriefing after military training simulating an attack in the trenches for the counteroffensive to recapture Kherson. The training which involves 31 soldiers aims to improve combat skills in the battlefield. Russia's military has been ordered to withdraw from the southern Ukrainian city of Kherson, pulling out from the western bank of the Dnipro River entirely. It marks significance as the regional capital has been captured since the invasion in February. (Credit Image: © Ashley Chan/SOPA Images via ZUMA Press Wire

روسيا تعلن بدء الانسحاب من خيرسون والناتو يتحدث عن "نصر جديد" 10.11.2022

"من الواضح أن روسيا تتعرض لضغوط شديدة ومغادرة الروس لخيرسون ستكون انتصارا جديدا"، هكذا عقب أمين عام حلف شمال الأطلسي على أنباء الانسحاب من خيرسون، مشيرا إلى الفارق الذي يحدثه الدعم المقدم من الحلف "في ساحة المعركة".

DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [KHERSON REGION, UKRAINE - JULY 22, 2022: Servicemen of the Odessa Brigade are seen at a combat position. The Russian Armed Forces are carrying out a special military operation in Ukraine in response to requests from the leaders of the Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic for help. Sergei Bobylev/TASS]

نكسة جديدة.. روسيا تعلن الانسحاب من خيرسون وأوكرانيا تشكك! 09.11.2022

توخت أوكرانيا الحذر وتعاملت بتشكك مع إعلان روسيا انسحاب قواتها من الضفة الغربية لنهر دنيبرو بمنطقة خيرسون. ويمثل الانسحاب الروسي في حال حصوله انتكاسة كبيرة لموسكو ونقطة تحول محتملة في الحرب.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, right, and European Commission President Ursula von der Leyen talk during their meeting in Kyiv, Ukraine, Thursday, Sept. 15, 2022. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

المفوضية الأوروبية تقترح دعم أوكرانيا بـ 18 مليار يورو 06.11.2022

يعتزم الاتحاد الأوروبي دعم أوكرانيا في عام 2023 بما يصل إلى 18 مليار يورو. ميدانيا انقطعت المياه والكهرباء عن مدينة خيرسون فيما تعرض سد كاخوفكا إلى "أضرار" بعد عمليّتي قصف تبادلت موسكو وكييف الاتهامات بشأنهما.

Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten Selenskyj (C) DW-TV

زيلينسكي: إيران "تكذب" حتى مع اعترافها بتقديم مسيرات لروسيا 05.11.2022

بعد أن نفت مرارا أنها زودت روسيا بأسلحة استخدمتها الأخيرة في حربها على أوكرانيا، اعترفت إيران بتزويد موسكو بطائرات بدون طيار قبل الغزو بأشهر. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتهم طهران بـ "الكذب".