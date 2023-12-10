موسكو تعلن صد هجوم أوكراني في جنوب دونيتسك

قالت مصادر عسكرية روسية أن الجيش الروسي احبط هجوما أوكرانيا في جنوب جمهورية دونيتسك بدعم من المدفعية والطيران، وموسكو تعلن مشاركة مروحيات "التمساح" المحدثة للمرة الأولى في القتال، بعد تجريب سابقتها في سوريا.

قال المتحدث باسم مجموعة "الشرق" القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية أوليغ تشيخوف اليوم الأحد (10 ديسمبر/ كانون الأول 2023) لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن القوات المسلحة الروسية أحبطت هجوما ومحاولة تناوب للواء الميكانيكي 59 الأوكراني قرب نوفودونتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف تشيخوف "قوات مجموعة "الشرق" القتالية تواصل تنفيذ مهامها في اتجاه جنوب دونيتسك، وأحبطت وحدات المجموعة، بدعم من المدفعية والطيران، هجوما شنه اللواء الميكانيكي 58 ومحاولة تناوب أفراده قرب نوفودنيتسكوي"، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال تشيخوف "أصابت نيران المدفعية موقع انتشار مؤقت للواء الميكانيكي 58 قرب أوروزاينووي وموقع انتشار مؤقت للواء الدفاع الإقليمي 118 قرب ماكاروفكا".

وأضاف تشيخوف أن أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة دمرت أفراد العدو في معاقل قرب نوفوميخيلوفكا، في حين قصفت القاذفات تجمعات من الأفراد والمعدات الأوكرانية قرب براسكوفيفكا. وأوضح تشيخوف بالقول"بلغت خسائر العدو نحو 80 مسلحا ومركبتين".

ويتعذر التحقق من هذه الأنباء والأرقام من مصدر مستقل.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مشاركة مروحيات محدثة من طراز "كا52- إم" الروسية المعروفة بـ "التمساح" لأول مرة خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وقيامها بشن هجمات على مواقع أوكرانية في محور دونيتسك.

طُورت المروحية "كا-52 إم" بناء على نتائج استخدام النسخة الأصلية من المروحية "كا-52" في سوريا، حيث تم تزويد المروحية بنظام رؤية وملاحة جديد، ورادار ومجموعة واسعة من الأسلحة. صورة من: picture-alliance/ dpa

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، "نفذت أطقم مروحيات "كا52- إم" هجوما باستخدام صواريخ غير موجهة على معاقل العدو والقوة البشرية على محور دونيتسك"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة أن المروحيات كانت تقوم بمهمة قتالية لدعم وحدات من القوات البرية، وأسفرت الهجمات التي نفذتها عن تدمير مركز قيادة ومركبات مدرعة تابعة للجيش الأوكراني.

وتم تطوير المروحية "كا52- إم" بناء على نتائج استخدام النسخة الأصلية من المروحية "كا52-" في سوريا، حيث تم تزويد المروحية بنظام رؤية وملاحة جديد، ورادار صفيف مسح إلكتروني نشط، ومجموعة واسعة من الأسلحة.

يذكر أن القوات الروسية تواصل عملية واسعة النطاق لتحرير أفدييفكا، وعلى مدى 8 سنوات، حولتها القوات المسلحة الأوكرانية إلى حصن رئيسي لها، بحسب سبوتنيك.

ع.غ/ ع.أ.ج (د ب أ)