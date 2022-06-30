موسكو تعلن "الانسحاب" من جزيرة الثعبان وكييف تحتفي بـ"تحريرها"

أشاد الجيش الأوكراني اليوم الخميس (30 يونيو/حزيران 2022) بـ"تحرير منطقة إستراتيجية". وقال فاليري زالوجني القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية على تطبيق تلغرام "أشكر المدافعين عن منطقة أوديسا الذين بذلوا أقصى جهودهم لتحرير منطقة ذات أهمية استراتيجية".

وكتبت القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا على موقع فيسبوك أنه "بعد عملية ناجحة شملت استخدام وحدات صواريخ ومدفعية، أخلت القوات الروسية مواقعها فوق الجزيرة ورحلت على متن زورقين".

وكان الجيش الروسي قد أعلن اليوم أنه انسحب من جزيرة (زميني) الثعبان الأوكرانية الاستراتيجية في البحر الأسود التي احتلتها موسكو. وقالت وزارة الدفاع الروسية "في 30 حزيران/ يونيو في بادرة حسن نية، أنجزت القوات الروسية أهدافها المحددة في جزيرة الثعبان وسحبت كتيبتها منها" مشددة على أن من شأن هذه البادرة تسهيل صادرات الحبوب من أوكرانيا.

لكن أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال إن القوات المسلحة الأوكرانية "طردت" القوات الروسية من الجزيرة، مضيفا أن ادعاء موسكو أن الانسحاب جاء بدافع حسن النية غير صحيح. وكتب يرماك على تويتر "لم تعد هناك قوات روسية على جزيرة سنيك. لقد قامت قواتنا المسلحة بعمل رائع".

ولم يتسن التحقق من الروايتين الأوكرانية والروسية. وكانت الجزيرة، التي احتلتها القوات الروسية منذ اليوم الثاني للحرب في أوكرانيا، قبل أكثر من أربعة أشهر، تتعرض لقصف أوكراني متواصل في الأسابيع الأخيرة، وهاجمت القوات الأوكرانية الجزيرة عدة مرات بطائرات مسيرة، وأخرى حربية.

وحازت الجزيرة، التي احتلتها روسيا في اليوم الأول من الغزو، اهتماما دوليا عندما رفض حرس الحدود الأوكرانيون المتمركزون هناك طلب سفينة حربية روسية منهم الاستسلام.

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بوتين: روسيا منفتحة على الحوار حول عدم الانتشار النووي

من جهة أخرى قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إن موسكو منفتحة على الحوار بشأن الاستقرار الاستراتيجي وعدم الانتشار النووي . وعلى الرغم من الغزو الروسي لأوكرانيا، أكدت كل من موسكو وواشنطن على أهمية الحفاظ على الاتصالات بينهما بشأن قضية الأسلحة النووية.

والبلدان هما أكبر قوتين نوويتين في العالم على الإطلاق حيث يمتلكان معا ما يقدر بحوالي 11 ألف رأس نووي.

وقال بوتين في كلمة أمام منتدى قانوني في مسقط رأسه في سان بطرسبرج "روسيا منفتحة على الحوار بشأن ضمان الاستقرار الاستراتيجي والحفاظ على أنظمة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل وتحسين الوضع في مجال الحد من التسلح". وأضاف أن هذه الجهود ستتطلب "عملا مشتركا مضنيا" وستتحرك في اتجاه منع تكرار "ما يحدث اليوم في دونباس".

ويقول بوتين إن موسكو غزت أوكرانيا لحماية ذوي الأصول الروسية والمتحدثين باللغة الروسية في منطقة دونباس من الاضطهاد. وكرر ذلك اليوم الخميس متهما أوكرانيا بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".

كما كرر الرئيس الروسي مجددا أن إن ما تصفها بلاده بـ "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا تسير وفق الخطة.

وتقول أوكرانيا والغرب إن الغزو الروسي كان عملا عدوانيا غير مبرر استهدف الاستيلاء على الأراضي الأوكرانية والإطاحة بالرئيس فولوديمير زيلينسكي.

ع.ج.م/ع.ج (أ ف ب، رويترز، د ب أ)