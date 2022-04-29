 موسكو تعزز الضغط على خاركيف وكييف تعلن عن نجاحات تكتيكية | DW الأخبار | DW | 30.04.2022

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DW الأخبار

موسكو تعزز الضغط على خاركيف وكييف تعلن عن نجاحات تكتيكية

تواصل القوات الروسية السبت ضغوطها على المناطق الشرقية والجنوبية من أوكرانيا وخصوصا حول خاركيف (شمال شرق) حيث تحاول تعزيز سيطرتها بأي ثمن على الرغم من انتكاسات ميدانية تحدثت عنها كييف.

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