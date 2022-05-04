 موسكو تستعد للاحتفال بالنصر على ألمانيا النازية | DW الأخبار | DW | 06.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

موسكو تستعد للاحتفال بالنصر على ألمانيا النازية

تستعد العاصمة موسكو للاحتفال بذكرى النصر على ألمانيا النازية في التاسع من مايو الجاري. ومن المنتظر أن يأتي الاحتفال هذا العام بعرض أصغر من العام الماضي. وسيكون الاحتفال هذا العام مختلفا بسبب الحرب في أوكرانيا.

مشاهدة الفيديو 02:01

المزيد من المركز الإعلامي

قال حاكم منطقة دونيتسك إن قافلة من الحافلات غادرت ماريوبول اليوم في مسعى جديد لإجلاء المدنيين المحاصرين في ماريوبول.

جهود جديدة لإجلاء المدنيين المحاصرين في ماريوبول 04.05.2022

دعا الأمين العام للأمم المتحدة موسكو الى قبول التعاون مع تحقيق الجنائية الدولية حول جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.

دعوات لموسكو للتعاون مع تحقيق بشأن جرائم حرب محتملة 28.04.2022

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن مطالبة الكونغرس بالموافقة على 33مليار دولار أخرى لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

بايدن يعد بـ33 مليار دولار أخرى لمساعدة أوكرانيا 29.04.2022

مخاوف من لجوء بوتين لاستخدام أسلحة نووية تكتيكية إذا ما شعر بأن الأسلحة التقليدية لن تضمن له النصر العسكري الذي يحتاجه

مخاطر المواجهة النووية 26.04.2022

المزيد DW الأخبار

فهد الظرافي واحد من أبرز المؤرخين باليمن ، قام بجمع 12 ألف صورة.

يمني يجمع إثنى عشر ألف صورة تاريخية ونادرة 06.05.2022

ألمانيا تتجه إلى الغاز المسال لتأمين احتياجاتها بعيدًا عن إمدادات روسيا

ألمانيا تخصص 3 مليار يورو لإنشاء بنية تحتية لاستيراد الغاز الطبيعي 06.05.2022

روسيا تواصل قصف مصنع آزوفستال وتريد فرض السيطرة الكاملة على ماريوبول قبل عيد النصر.

روسيا تمنع إجلاء المدنيين الأوكران من مصنع آزوفستال 06.05.2022

سياحة, كورونا, اقتصاد عالمي

سياحة, كورونا, اقتصاد عالمي 06.05.2022

اقرأ أيضا

03.05.2022, Brandenburg, Meseberg: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht vor dem Schloss Meseberg in Brandenburg, wo sich das Bundeskabinett zu einer zweitägigen Klausurtagung trifft. Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

شولتس: بوتين أخطأ تماماً في تقدير عدوانه الوحشي على أوكرانيا 04.05.2022

بعد زيارة زعيم المعارضة الألمانية إلى كييف، جدد المستشار الألماني شولتس موقفه الرافض لزيارة أوكرانيا، ودافع عن سياسة حكومته في توريد الأسلحة إلى كييف. وأكد وزير الاقتصاد الألماني دعمه لحظر أوروبي على واردات النفط الروسي.

This picture taken on April 1, 2022 shows an aerial view of a giant sign being raised by protesters depicting Russia's President Vladimir Putin as an octopus with its arms wrapping around the countries of Georgia, Syria, Ukraine, and the world globe during demonstration in the city of Binnish in Syria's northwestern rebel-held Idlib province against Russia's invasion of Ukraine. (Photo by OMAR HAJ KADOUR / AFP)

"ليست معركتنا".. لماذا لا يدعم سكان ودول الشرق الأوسط أوكرانيا؟ 01.05.2022

لاتزال معظم بلدان الشرق الأوسط تتبنى موقفا محايدا فيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا، إذ يعزو سكان المنطقة ذلك إلى ازدواجية معايير الغرب حيال تعاطيه مع أزمات المنطقة، وكذلك ملف اللاجئين من الشرق الأوسط إلى أوروبا.

HANDOUT - 01.03.2018, Russland, Ort unbekannt: Dieses vom russischen Fernsehsender RU-RTR via AP zur Verfügung gestellte Standbild zeigt eine neue Sarmat-Interkontinentalrakete. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Sipri warnt vor besorgniserregenden Trends bei der atomaren Bewaffnung. Der Abbau der Arsenale in aller Welt habe sich in den vergangenen Jahren entscheidend verlangsamt, sagte der Sipri-Experte Shannon Kile der Deutschen Presse-Agentur. Die Regierungen aller Atommächte seien zudem dabei, ihre Atomarsenale zu modernisieren. +++ dpa-Bildfunk +++

تدريبات كالينينغراد .. تقارير ترجح سعي روسيا لـ "تضخيم التهديدات" 05.05.2022

بعد إجراء روسيا لمحاكاة لإطلاق صواريخ ذات قدرة نووية وعقب نشر قوات برية بيلاروسية إلى الميادين القتالية لإجراء تدريبات، تحدث خبراء وتقارير استخباراتية عن "تضخيم للتهديد".

Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild zeigt das Metallurgische Kombinat Asow-Stahl in Mariupol. +++ dpa-Bildfunk +++

أوكرانيا.. إجلاء أول دفعة من المدنيين من مصنع آزوفستال المحاصر في ماريوبول 01.05.2022

بعد محاولات عدة، أخرجت أول مجموعة من المدنيين من مجمع آزوفستال للصلب، آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في ماريوبول شرقا، بينما تكثف القوات الروسية ضغوطها في دونباس، وكييف تأمل في مزيد من الدعم الغربي.