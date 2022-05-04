موسكو تستعد للاحتفال بالنصر على ألمانيا النازية

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تستعد العاصمة موسكو للاحتفال بذكرى النصر على ألمانيا النازية في التاسع من مايو الجاري. ومن المنتظر أن يأتي الاحتفال هذا العام بعرض أصغر من العام الماضي. وسيكون الاحتفال هذا العام مختلفا بسبب الحرب في أوكرانيا.
بعد زيارة زعيم المعارضة الألمانية إلى كييف، جدد المستشار الألماني شولتس موقفه الرافض لزيارة أوكرانيا، ودافع عن سياسة حكومته في توريد الأسلحة إلى كييف. وأكد وزير الاقتصاد الألماني دعمه لحظر أوروبي على واردات النفط الروسي.
لاتزال معظم بلدان الشرق الأوسط تتبنى موقفا محايدا فيما يتعلق بالغزو الروسي لأوكرانيا، إذ يعزو سكان المنطقة ذلك إلى ازدواجية معايير الغرب حيال تعاطيه مع أزمات المنطقة، وكذلك ملف اللاجئين من الشرق الأوسط إلى أوروبا.
بعد إجراء روسيا لمحاكاة لإطلاق صواريخ ذات قدرة نووية وعقب نشر قوات برية بيلاروسية إلى الميادين القتالية لإجراء تدريبات، تحدث خبراء وتقارير استخباراتية عن "تضخيم للتهديد".
بعد محاولات عدة، أخرجت أول مجموعة من المدنيين من مجمع آزوفستال للصلب، آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في ماريوبول شرقا، بينما تكثف القوات الروسية ضغوطها في دونباس، وكييف تأمل في مزيد من الدعم الغربي.
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