موسكو تستدعي 300 ألفا من جنود الاحتياط للقتال في أوكرانيا

بوتين يعلن "التعبئة" ويحذر: روسيا مستعدة لاستخدام "كل وسائلها" الدفاعية

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنّ روسيا مستعدة لاستخدام "كل وسائلها" الدفاعية "لحماية نفسها"، مؤكدا من أنها "ليست مجرد خدعة" بعد أن اتهم الغرب بأنه يريد "تدمير" بلاده. كما أعلن "تعبئة جزئية للمواطنين في الاحتياط"