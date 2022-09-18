 موسكو تستدعي 300 ألفا من جنود الاحتياط للقتال في أوكرانيا | DW الأخبار | DW | 21.09.2022

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موسكو تستدعي 300 ألفا من جنود الاحتياط للقتال في أوكرانيا

موسكو تستدعي 300 ألف من جنود الاحتياط للقتال في أوكرانيا، وذلك في وقت تتكبد فيه روسيا خسائر فادحة في ساحة المعركة أمام القوات الأوكرانية. وبوتين يهدد الغرب باستخدام أسلحة الدمار الشامل.

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