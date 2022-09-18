موسكو تستدعي 300 ألفا من جنود الاحتياط للقتال في أوكرانيا

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
موسكو تستدعي 300 ألف من جنود الاحتياط للقتال في أوكرانيا، وذلك في وقت تتكبد فيه روسيا خسائر فادحة في ساحة المعركة أمام القوات الأوكرانية. وبوتين يهدد الغرب باستخدام أسلحة الدمار الشامل.
حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنّ روسيا مستعدة لاستخدام "كل وسائلها" الدفاعية "لحماية نفسها"، مؤكدا من أنها "ليست مجرد خدعة" بعد أن اتهم الغرب بأنه يريد "تدمير" بلاده. كما أعلن "تعبئة جزئية للمواطنين في الاحتياط"
تتوالى ردود الأفعال الدولية على إعلان روسيا "تعبئة جزئية للاحتياط" وتأكيد الاستفتاءات في مناطق محتلة في أوكرانيا، وتهديد بوتين باستخدام "كل الوسائل الدفاعية" المتاحة. معظم ردود الفعل تتحدث عن "تصعيد" روسي يعبر عن "وفشل".
"لا يمكن لأي طرف كسب حرب نووية " يقول الرئيس الأمريكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، منتقدا روسيا "لتوجيهها تهديدات نووية غير مسؤولة". واتهم بايدن روسيا بمحاولة القضاء على حق أوكرانيا فى الوجود كدولة مستقلة.
قبيل سفرها لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، جددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك دعم بلادها لأوكرانيا، مشددة على دور الامم المتحدة في حل الأزمات العالمية.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول