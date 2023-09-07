موسكو تحذر من "تبعات" تزويد واشنطن أوكرانيا بيورانيوم منضب

قال الكرملين اليوم الخميس (7 أيلول/سبتمبر 2023) إن الولايات المتحدة ستكون هي المسؤولة عن التبعات "المأساوية للغاية" لقرارها تزويد أوكرانيا بذخائر يورانيوم منضب.

وندد الكرملين بإعلان الولايات المتحدة عزمها على تزويد أوكرانيا ذخائر تحتوي على اليورانيوم المنضّب قادرة على اختراق المدرعات الثقيلة. ولفت المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى أن استخدام هذه الاسلحة في الماضي "أدى إلى زيادة جامحة" في الإصابات بالسرطان معتبرا بالتالي أن هذا "نبأ سيء جدا" سوف "تتحمل الولايات المتحدة مسؤوليته".

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف قوله "هذه ليست خطوة تصعيدية فحسب، بل تعكس لا مبالاة واشنطن البشعة بالتبعات البيئية لاستخدام هذا النوع من الذخائر في أرض المعركة. هذا في الحقيقة عمل إجرامي لا يمكنني أن أصفه بأي وصف آخر".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الأربعاء عنحزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة تصل إلى 175 مليون دولار لأوكرانياتشمل ذخيرة تحتوي على يورانيوم منضب لدبابات أبرامز الأمريكية.

واليورانيوم المنضب، أو المستنفد، هو ناتج ثانوي عن عملية تخصيب اليورانيوم ويستخدم في الذخيرة لأن كثافته البالغة تعطي المقذوفات القدرة على اختراق الدروع بسهولة.

ويقول معارضو استخدامه إن هناك مخاطر صحية بالغة من استنشاق أو ابتلاع غبار اليورانيوم المنضب تشمل الإصابة بالسرطان وإصابة الأجنة بعيوب خلقية.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن ريابكوف قوله "هذه ليست خطوة تصعيدية فحسب، بل تعكس لا مبالاة واشنطن البشعة بالتبعات البيئية لاستخدام هذا النوع من الذخائر في أرض المعركة. هذا في الحقيقة عمل إجرامي لا يمكنني أن أصفه بأي وصف آخر".

وتقول جهات معارضة لمثل تلك الأسلحة مثل التحالف الدولي لحظر أسلحة اليورانيوم إن الغبار الناتج عنها يمكن استنشاقه أما الذخائر التي لا تصيب هدفها منها فمن الممكن أن تسمم المياه الجوفية والتربة.

وترى دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا أن اليورانيوم المنضب يستخدم بشكل فعال في الذخيرة لأن كثافته البالغة تعطي المقذوفات القدرة على اختراق الدروع بسهولة مما يمكن من تدمير الدبابات الحديثة.

وذكرت بريطانيا في إرشادات عامة أن استنشاق ما يكفي من غبار اليورانيوم المنضب للتسبب في إصابة سيكون أمرا صعبا.

ا.ف/ ع.ج.م (رويترز، أ.ف.ب)