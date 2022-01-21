 موسكو تتوعد الغرب بـ″أخطر العواقب″.. والناتو يرفض مطالب روسية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.01.2022

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موسكو تتوعد الغرب بـ"أخطر العواقب".. والناتو يرفض مطالب روسية

رغم وصفها بأنها صريحة وجوهرية، إلا أن المحادثات التي جمعت بين روسيا والولايات المتحدة حول التصعيد في أوكرانيا لم تؤد إلى خلاصات، وسط مخاوف من هجوم موسكو على كييف.

الجيش الروسي

حشود عسكرية كبيرة تدفع بها روسيا باتجاه الحدود مع أوكرانيا

تدرس الولايات المتحدة حاليا إمكانية إجلاء أفراد أسر دبلوماسييها المقيمين في أوكرانيا، بعد قيام روسيا بحشد أكثر من 100 ألف جندي على حدودها، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، نقلا عن مصادر مطلعة على هذا الشأن. وقالت بلومبرغ إنه سيطلب من أفراد أسر الدبلوماسيين ، بموجب الخطة، العودة إلى الوطن مع السماح للموظفين غير الأساسيين بالمغادرة طوعا. ووفقا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها قبل اتخاذ القرار ، إنه سيتم الإعلان عن ذلك في غضون أيام .

ورغم الاتفاق بين الروس والأميركيين على الالتقاء "الأسبوع المقبل" في ختام محادثات "صريحة" الجمعة حول الأزمة بين روسيا والغرب بشأن مسألة أوكرانيا، إلا أن حدة اللهجة كانت حاضرة في بعض التصريحات التي صدرت، ما يجعل الأزمة مهدّدة بالتصعيد في ظل التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود مع هذا البلد.

واللقاء الذي عقد الجمعة (21 يناير/كانون الثاني 2022) في جنيف بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن هو آخر محطّة ضمن مساع دبلوماسية مكثفة بدأت بمحادثتين عبر الإنترنت بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي جو بايدن في كانون الأول/ديسمبر.

ووصف بلينكن المحادثات بأنها "صريحة وجوهرية"، مشيرا إلى قدر من الانفراج بعد أسابيع من التصعيد في التصريحات.

من جانبه، أعلن لافروف بعد محادثات استمرت أقل من ساعتين بقليل، أنه ووزير الخارجية الأميركي "متوافقان على ضرورة إقامة حوار منطقي" كي "يتراجع الانفعال".

وينفي الكرملين أي نية له لغزو أوكرانيا لكنه يشترط لخفض التصعيد إبرام معاهدات تضمن عدم توسع حلف شمال الأطلسي ولا سيما بانضمام أوكرانيا إليه، وانسحاب القوات التابعة للحلف من أوروبا الشرقية، وهو ما يعتبره الغرب غير مقبول، مهددا بدورهم روسيا بعقوبات كاسحة في حال شن هجوم على أوكرانيا.

وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن

وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن

وتسعى موسكو لانتزاع تراجع من الحلف الأطلسي الذي تعتبر أنه يطرح خطرا وجوديا عليها، مصرة على الحصول على ضمانات أمنية خطية بعدم مواصلة الحلف توسعه شرقا في ما تعتبره موسكو منطقة نفوذها.

وتعتبر واشنطن أن أي انسحاب من أوروبا غير وارد، غير أن إدارة بايدن تبدي استعدادها لبحث مخاوف الروس بشأن أمنهم.

تصعيد روسي؟

ووافق بلينكن على تقديم "أفكار" خطية الأسبوع المقبل إلى موسكو، من غير أن يوضح إن كانت هذه النقاط ستشكل ردا بندا ببند على المطالب الروسية المفصّلة.

لكنه حذر من أن واشنطن سترد على أي هجوم روسي على أوكرانيا "حتى لو لم يكن عسكريا"، مبددا بذلك الغموض الذي أثاره تصريح لبايدن الأربعاء.

ولخص لافروف الأمر بالقول إنه في ما يتعلق بجوهر المسألة "لا أعرف إن كنّا على الطريق الصحيح"، فيما صرح بلينكن "إننا الآن على الطريق الصحيح لفهم مخاوف ومواقف كل منا".

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بلينكن يحاول مجددا نزع فتيل الأزمة الأوكرانية

مختارات

يتخوف الغرب من أن يصل الخلاف بين موسكو وكييف إلى غزو روسي لأوكرانيا. وخلال لقاء مع نظيرها الأمريكي ببرلين حضت وزيرة خارجية ألمانيا روسيا على تخفيف حدة التصعيد، بينما توعد بلينكن بالرد على أي تجاوز روسي للحدود الأوكرانية.

في تصريحات جاءت وكأنها تصحيح لكلام سابق له أثار لغطا، هدد الرئيس بايدن روسيا بدفع "ثمن باهظ" لو عبرت قواتها حدود أوكرانيا. وفي برلين صعّد المسؤولون الغربيون لهجتهم في مواجهة روسيا، محذرين إياها من توغل أو غزو لأوكرانيا.

واتفق الوزيران على الالتقاء مجددا ولم يستبعد بلينكن عقد قمة بين بايدن وبوتين، وهو ما اعتبره لافروف "سابقا لأوانه"، فيما رحب وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا بمواصلة "السبيل الدبلوماسي للاتصالات مع روسيا".

غير أن وزارة الخارجية الروسية توعّدت بعد ذلك بـ"أخطر العواقب"، إذا تجاهلت الولايات المتحدة والغربيون "مخاوفها المشروعة" بشأن تعزيز الوجود العسكري الأميركي والأطلسي في أوكرانيا وعلى حدودها.

وأضافت "يمكن تفادي ذلك إذا استجابت واشنطن" لمطالب موسكو الأمنية وطلب بلينكن من روسيا أن تثبت أنها لا تنوي اجتياح أوكرانيا، مشددا على أن "وسيلة جيدة لذلك ستكون سحب قواتها عن الحدود الأوكرانية".

وفي مؤشر إلى تعقيدات الوضع، اختارت الدبلوماسية الروسية يوم المفاوضات الجمعة لتشدد على وجوب سحب القوات الأجنبية التابعة للحلف الأطلسي من كل الدول التي انضمت إلى الحلف بعد العام 1997، مشيرة بالتحديد الى بلغاريا ورومانيا، حتى لو أن هذه القائمة تضم 14 دولة من الكتلة السوفياتية سابقا.

وردت وزارة الخارجية الرومانية مؤكدة أن "مثل هذا الطلب غير مقبول ولا يمكن أن يكون جزءا من مواضيع التفاوض"، وهو ما يتفق مع مواقف جميع الدول أعضاء الحلف.

فيما عبّر الرئيس البلغاري، رومين راديف، عن استيائه من الطلب الروسي، وقال في بيان إن "الطلب الروسي بسحب قوات الناتو غير مقبول ولا يستند للواقع". وذكر راديف أنه على الرغم من عدم وجود قوات دائمة أو أسلحة للناتو في بلغاريا، فإن قرار ما إذا كان يجب أن تتمركز بالبلاد هو أمر سيادي يتم اتخاذه من جانب صوفيا بالتشاور مع حلفائها في الناتو، وليس من قبل موسكو. وكتب يقول في بيانه إن "بلادنا لا تتلقى إنذارات من أي أحد".

كذلك أعلنت المتحدثة باسم الحلف الأطلسي أوانا لونجيسكو أن "مطالب روسيا ستولّد أعضاء في الحلف الأطلسي من الدرجة الأولى والدرجة الثانية، وهو ما لا يمكننا قبوله"، مشيرة إلى أن الحلف "يواصل تقييم ضرورة تعزيز السفح الشرقي لتحالفنا".

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استعدادات جنود الاحتياط الأوكرانيين لغزو روسي محتمل

واتهمت كييف الجمعة موسكو بمواصلة "تعزيز القدرات القتالية" للانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، ولا سيما بإمدادهم بدبابات ومنظومات مدفعية وذخائر.

وتُتهم روسيا بدعم هؤلاء الانفصاليين والتحريض على النزاع الذي أوقع أكثر من 13 ألف قتيل منذ 2014، السنة التي ضمت فيها شبه جزيرة القرم ردا على ثورة موالية للغرب في كييف. وتنفي موسكو هذه الاتهامات.

وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس مجلس النواب الروسي فياتشيسلاف فولودين أن الكتل النيابية ستدرس الأسبوع المقبل نصا يطلب من بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتَي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد في شرق أوكرانيا.

 ع.ا/ف.ي ( أ ف ب، د ب ا، رويترز)

  • Russland Moskau Siegesparade 1945 Stalin und Schukow (Imago Images)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    24 حزيران/ يونيو 1945: استعراض النصر الأول

    الاحتفال بالنصر الأول للجيش الأحمر كان من فكرة يوزيف ستالين (وسط الصورة). كان يريد إحياء نصر الاتحاد السوفياتي على ألمانيا الفاشية بموكب كبير. وفي الرابع والعشرين من حزيران/ يونيو 1945 سار في شوارع موسكو 40.000 جندي و 1850 عربة عسكرية. وكان ستالين يتطلع لاستقبال الموكب وهو يمتطي حصاناً.

  • Russland Moskau Siegesparade 1945 Schukow (Imago Images)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    شوكوف بدلا عن ستالين فوق صهوة جواد أبيض

    وفي النهاية كان قائد القوات الأعلى غيورغي شوكوف هو من اعتلى صهوة الجواد الأبيض . والسبب هو أن ستالين لم يكن متمكنا من ركوب الخيل، وسقط خلال صولة التدريب العامة من صهوة الحصان وأصيب في كتفه. ولهذا أمر الدكتاتور الجنرال شوكوف باعتلاء الجواد والسير في طليعة الموكب. فيما تتبع ستالين الحدث الضخم من مدرج الشرف على ضريح لنين.

  • Russland Moskau Siegesparade 1995 (Imago Images)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    إحياء التقليد: 1995

    بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ألغي الاستعراض لبضع سنوات. وفي 9 حزيران/ مايو 1995 أعيد إحياء التقليد تحت قيادة الرئيس الأسبق بوريس يلتسين إثر مرور 50 عاما على نهاية الحرب. ومنذ تلك اللحظة بات استعراض النصر يقام مجددا كل سنة. وحدات عسكرية تسير عبر الميدان الأحمر ومن ضريح لنين يُلقي الأقوياء خطبهم التذكارية.

  • Russland Moskau Siegesparade 2005 Schröder und Chirac (Getty Images/AFP/P. Kovarik)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    الذكرى الستين: زوار من أنحاء العالم

    ويحضر الاستعراضات العسكرية في الساحة الحمراء بموسكو غالباً رؤساء دول وشخصيات رفيعة المستوى من جميع أنحاء العالم. وفي الذكرى السنوية الستين عام 2005 كان من بين الحضور المستشار الألماني السابق غرهارد شرودر مع عقيلته السابقة دوريس والرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك ونظيره الأمريكي (الأسبق) جورج دبليو بوش.

  • Russland Moskau Siegesparade 2005 (Getty Images/AFP/M. Antonov)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    استعراض المحاربين القدامى

    بالنسبة لروسيا يكون "يوم النصر" يوماً مقدساً مكرساً لإحياء ذكرى ضحايا الاتحاد السوفياتي في "الحرب الوطنية العظمى"، كما يطلق الروس على الحرب العالمية الثانية. وتحيي العائلات ذكرى ذويها وتضع زهوراً حمراء على المآثر والقبور. وفي كثير من الأماكن تصدح أغاني الحرب الحماسية.

  • Russland Moskau Siegesparade 2008 (Imago Images/UPI)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    عودة التقنية العسكرية

    موكب النصر من شأنه استعراض القوة الروسية على وجه الخصوص. وفي التاسع من أيار/ مايو 2008 تم لأول مرة استعراض تقنية عسكرية ثقيلة ـ للبرهنة للعالم وللمواطنين على قدرة البلاد على الدفاع. ومن أجل ذلك لا يتم توفير التكاليف: 40 مليون يورو كانت تكلفة الخسائر في الطرقات وشبكة الصرف الصحي التي تتسبب فيها العربات الثقيلة فحسب.

  • Russland Moskau Siegesparade 2010 (Imago Images)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    قلما يحصل تعاطي واقعي مع التاريخ

    لا تحصل معالجة نقدية وتعاطي واقعي مع التاريخ الروسي أثناء الاحتفالات بالنصر. فمواضيع التاريخ المعاصر وضحايا الحرب وستالين والفواجع التي أصابت الجنود الروس هي من المحرمات. فالحفل من شأنه أن يرمز للوطنية والوحدة.

  • Russland Moskau Siegesparade 2010 (Imago Images)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    2010: أكبر استعراض عبر الأزمنة

    أكثر من 10.000 جندي ـ بينهم لأول مرة قوات من بلدان أخرى مثل فرنسا وبريطانيا أو بولندا ـ ساروا في الذكرى السنوية الـ 65. وكان يعتبر إلى تلك اللحظة أكبر استعراض للأسلحة. وأفادت وسائل إعلام روسية أن 2.5 مليون شخص شاركوا في الاحتفالات. وحتى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تتبعت حينها الاستعراض.

  • Russland Moskau Siegesparade 2015 Unsterbliches Regiment (picture-alliance/Russian Look/D. Golubovich)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    الكتيبة الخالدة

    الذكرى السنوية الـ 70 في 9 مايو 2015 أُقيمت بدون مشاركة زعماء دول غربية. وغالبية رؤساء الدول المدعوين لم تحضر بسبب أزمة القرم. وفي ختام الاستعراض أُقيم نشاط "الكتيبة الخالدة" شارك فيها 500.000 من أحفاد قدماء المحاربين، أرادوا إحياء ذكراهم برفع صور لهم. وحتى بوتين شارك بصورة لوالده.

  • Russland Moskau Siegesparade 2020 (Getty Images/AFP/K. Kudryavtsev)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    9 أيار/ مايو 2020 : استعراض جوي بدلاً عن موكب عسكري

    بسبب جائحة كورونا أجّل الرئيس فلاديمير بوتين الاستعراض العسكري لهذه السنة. ففي "يوم النصر" أقيم حفل هادئ حضره الرئيس الروسي ونُقل عبر التلفزيون. ونُظم استعراض جوي للقوات الجوية الروسية.

  • Russland Moskau Wladimir Putin Gedenktag Tag der Befreiung Zweiter Weltkrieg (Reuters/A. Druzhinin)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    تظاهرة جماهيرية في زمن كورونا

    تنتقد المعارضة الروسية فلاديمير بوتين لأنه يريد تنظيم الموكب العسكري السنوي رغم أعداد الإصابات المتزايدة بكورونا. عمدة موسكو هو الآخر اقترح على المواطنين متابعة العرض من خلال شاشات التلفزة . كما أن منتقدين يتهمون بوتين بتوظيف الاستعراض في التصويت على التعديل الدستوري الذي يتواصل حتى فاتح يوليو تموز، وسيمكنه من البقاء في السلطة حتى 2036.

  • Russland Moskau Siegesparade 2020 (Reuters/M. Shemetov)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    إعادة تنظيم أكبر استعراض عسكري في التاريخ

    أن يكون عدد أقل من الجنود مشاركين في الذكرى السنوية الـ 75 مقارنة مع السنوات الماضية لم يكن خيارا للرئيس بوتين. فبالرغم من وباء كورونا سار 13.000 جندي في العاصمة في صفوف متراصة. إنه أكبر استعراض عسكري في التاريخ. وحتى في مدن أخرى نُظمت مواكب، وحسب وزارة الدفاع شارك 64.000 جندي في مختلف أنحاء البلاد.

  • Russland Moskau Siegesparade 2020 (Getty Images/AFP/A. Nemenov)

    استعراض النصر في موسكو: إظهار القوة بأي ثمن

    بوتين: إحياء الذكرى رغم قيود كورونا

    في الحقيقة تبقى الاحتفالات والحشود الجماهيرية بسبب جائحة كورونا محظورة في موسكو. لكن بوتين والقيادة العسكرية أكدوا أن الاستعراض يقام بالأساس لتكريم ضحايا عمليات تحرير أوروبا من فاشية هتلر. وفضل عدد كبير من المدعويين في العالم البقاء في بيوتهم بسبب الجائحة.


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