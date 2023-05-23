موسكو تتهم الغرب بتصعيد الصراع في أوكرانيا

الاستخبارات الألمانية: لا تصدعات في نظام بوتين رغم أشهر من الحرب

أكدت الاستخبارات الألمانية أنها لم ترصد لحد الآن أي مؤشرات على ضعف نظام بوتين بعد أكثر من عام على العدوان العسكري على أوكرانيا. يأتي ذلك تزامنا مع تصدي روسيا لعمليات توغل غامضة عبر الحدود قالت كييف إنه لا علاقة لها بها.