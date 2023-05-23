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موسكو تتهم الغرب بتصعيد الصراع في أوكرانيا وكييف تنفي تورطها في هجوم على قرى روسية
اقتحمت مجموعتان مسلحتان منطقة غرايفورون في بيلغورود على الحدود الروسية الأوكرانية، وفيما حملت موسكو كييف المسؤولية، أكدت الأخيرة أنه أمر روسي داخلي لا علاقة لأوكرانيا به. كل ذلك تزامنا مع استمرار غموض الوضع في باخموت.
أكدت الاستخبارات الألمانية أنها لم ترصد لحد الآن أي مؤشرات على ضعف نظام بوتين بعد أكثر من عام على العدوان العسكري على أوكرانيا. يأتي ذلك تزامنا مع تصدي روسيا لعمليات توغل غامضة عبر الحدود قالت كييف إنه لا علاقة لها بها.
تعتبر روسيا إرسال مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا بمثابة ضلوع مباشر لحلف شمال الأطلسي في الصراع، محذرة الولايات المتحدة من الردّ الروسي "على أي هجوم". يأتي ذلك بعدما أعطى جو بايدن الضوء الأخضر لبدء تدريب طيارين أوكرانيين.
أكدت أوكرانيا أنها استعادت 20 كيلومتراً مربعاً في شمال وجنوب باخموت من القوات الروسية، بينما يواصل جنود روس التقدم في المدينة نفسها حيث تدور معارك منذ أشهر. وتواجه روسيا صعوبات منذ أيام بسبب الهجوم الأوكراني المضاد.
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