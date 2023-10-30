موسكو تتهم أوكرانيا في أعمال الشغب في مطار داغستان وكييف تنفي

اتهمت الخارجية الروسية اليوم الاثنين (30 أكتوبر/تشرين الأول 2023) أوكرانيا بانها لعبت "دوراً أساسياً" في اعمال الشغب المناهضة لإسرائيل التي اندلعت ليلاً في مطار جمهورية داغستان الروسية في القوقاز ذات الغالبية المسلمة.

اتهامات روسية..

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان إن هذه الصدامات "كانت نتيجة استفزاز مخطط له وأدير من الخارج" ولعبت فيه كييف "دورا أساسياً ومباشراً"، وأضافت أن اقتحام مطار محج قلعة في داغستان أمس الأحد من قبل حشد مناهض لإسرائيل كان نتيجة "استفزاز" مُدبر من خارج روسيا .

ونقلت وكالات أنباء روسية عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف قوله، إنه على خلفية الصور التلفزيونية لحالة "الرعب" التي شهدها قطاع غزة، "من السهل جداً استغلال الوضع، وإثارة ذلك لإزعاج الأفراد".

ومن جانبها، قالت لجنة التحقيق المركزية الروسية في موسكو، إنه قد تم استدعاء الأشخاص لتنظيم الاحتجاجات العنيفة، عبر قنوات "تليغرام".

.. ونفي أوكراني

من جانبه قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني اليوم إن كييف ليس لها علاقة بالاضطرابات المناهضة لإسرائيل في منطقة داغستان ذات الأغلبية المسلمة في روسيا، رافضاً اتهامات لموسكو متعلقة بهذه المسألة ووصفها بأنها لا أساس لها من الصحة.

تحدث رئيس داغستان عن محاولة متعمدة لزعزعة استقرار بلاده.

وأوضح بودولياك في بيان وصل لرويترز: "بالطبع لا علاقة لأوكرانيا بأحدث موجة واسعة النطاق من مشاعر رهاب الأجانب على أراضي روسيا الاتحادية".

وكانت السلطات في داغستان قد شكت من محاولات مستهدفة لزعزعة الاستقرار في الجمهورية الروسية ذات الأغلبية المسلمة، بعد تنظيم احتجاجات عنيفة مناهضة لليهود هناك، بينما وجه الكرملين أصابع الاتهام بقوة إلى الغرب.

وبحسب السلطات الداغستانية، فقد دخل حشد من الغاضبين إلى المطار في العاصمة الداغستانية "محج قلعة"، يوم أمس الأحد، وهاجموا بعنف الأشخاص الذين وصلوا على متن طائرة قادمة من إسرائيل. ووفقاً للسلطات، فقد أصيب 20 شخصاً في أعمال العنف، بينهم عدد من أفراد الشرطة.

ووفقاً لوزارة الداخلية، فقد تم احتجاز نحو 60 شخصاً بصورة مؤقتة. وتحدث رئيس الجمهورية الواقعة في شمال القوقاز، سيرجي مليكوف، خلال زيارة قام بها للمطار، عن محاولة متعمدة لزعزعة استقرار داغستان.

من ناحية أخرى، يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقد اجتماع مساء اليوم الاثنين، لبحث الوضع الأمني. وقال بيسكوف إنه من الواضح أن سبب أعمال الشغب هو تدخل من الخارج. ومن المقرر أن يركز الاجتماع، الذي ستحضره الحكومة وممثلون عن أجهزة الأمن الروسية، على "محاولات الغرب لاستغلال الوضع في الشرق الأوسط لتقسيم المجتمع الروسي"، حسب تعبير موسكو.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب ، رويترز ، د ب أ)