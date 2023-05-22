 موسكو تبدي انفتاحا على إجراء محادثة هاتفية بين شولتس وبوتين | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.05.2023

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أخبار

موسكو تبدي انفتاحا على إجراء محادثة هاتفية بين شولتس وبوتين

أبدت روسيا استعدادها للحوار بشأن أوكرانيا، وأيضا لمحادثة هاتفية جديدة بين رئيسها بوتين والمستشار الألماني شولتس. فيما أدانت برلين بقوة إعلان حاكم بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، بأنه تم نقل أسلحة نووية روسية لبلاده.

المستشار الألماني شولتس والرئيس الروسي بوتين

تحدث بوتين وشولتس، هاتفيا في المرة الأخيرة لنحو ساعة في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 2022

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد في مكالمة هاتفية مع نظيره البرازيلي، لولا دا سيلفا، إن روسيا منفتحة على الحوار بشأن أوكرانيا. وكان لولا قد كتب على تويتر في وقت سابق أنه كرر استعداد البرازيل للحديث إلى طرفي الصراع في أوكرانيا.

مختارات

كما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعد لإجراء محادثة هاتفية جديدة مع المستشار الألماني أولاف شولتس بشأن الحرب في أوكرانيا.

وذكر بيسكوف أن شولتس لم يتصل، ولم تبادر برلين بمحادثة مشابهة حتى الآن، في رد على بيانات للمستشار بشأن رغبته في التحدث مع بوتين في الوقت المناسب. وأضاف بيسكوف: "من الضروري أن نتكلم". وتابع: "لا يزال الرئيس بوتين منفتحا على الحوار، لكنه بالطبع يستهدف الهدف الجوهري المتمثل في حماية مصالح مواطنينا".

وبحسب الكرملين، تحدث بوتين وشولتس، هاتفيا في المرة الأخيرة  لنحو ساعة في الثاني من كانون الأول/ ديسمبر 2022 خلال مكالمة بادرت بها برلين، لمناقشة  الوضع في أوكرانيا وعواقب الحرب.

وقال شولتس في وقت سابق لصحيفة "كولنر شتات- أنتسايغر": "في نهاية المطاف سيتعين أن يكون هناك اتفاق بين حكومتي موسكو وكييف"، وذلك في تصريحات تتعلق بالحرب نشرها الكرملين العام الماضي. وذكر شولتس أن آخر مكالمة هاتفية له مع رئيس ديوان الرئاسة الروسية مر عليها وقت طويل  "لكنني أعتزم الحديث مع بوتين مجددا في الوقت المناسب". ولفتت تصريحاته الانتباه حيث تختلف الآراء بشأن مدى منطقية المحادثات مع بوتين الآن.

إعادة بناء في أوكرانيا رغم تهديد روسي

من جهة ثانية طلبت الحكومة الألمانية من المبعوث الصيني لي هوي أن "يمارس ضغطا" على روسيا لتسحب قواتها من أوكرانيا، على ما قال ناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية.

برلين تدين نقل أسلحة نووية إلى بيلاروسيا

كما أدانت الحكومة الألمانية بقوة إعلان حاكم بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، بأنه تم نقل أسلحة نووية روسية لبلاده. وقال نائب المتحدث باسم الحكومة، فولفغانغ بوشنر "نقل أسلحة نووية تكتيكية روسية إلى بيلاروسيا، كما زعم لوكاشينكو، هو محاولة مشكوفة أخرى في الترويع النووي من قبل روسيا".

وأضاف المتحدث أن هذه الخطوة تعني أن بيلاروسيا تناقض العديد من الإعلانات الدولية، التي ألزمت نفسها بها بكونها أرضا خالية من الأسلحة النووية. وتابع أن روسيا تناقض بشكل واضح أيضا إعلانها بأن أي دولة نووية، لا يتعين أن تنشر أسلحة نووية، خارج أرضها، مضيفا "في هذا الصدد، رسالتنا واضحة: هذا النقل خطوة خاطئة".

وبرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين هذا الانتشار، بالقول إن الولايات المتحدة احتفظت بأسلحة نووية في أوروبا، منذ سنوات لكن بوشنر رفض المقارنة بوصفها مضللة. وأضاف أن  حلف شمال الأطلسي (ناتو) أوفى حتى الآن بتعهده بعدم نشر أسلحة نووية على أرض، يشملها اتفاق وارسو السابق. ويشير اتفاق وارسو إلى معاهدة، وقعها الاتحاد السوفيتي وسبع دول تابعة سوفيتية أخرى، في وسط وشرق أوروبا، في عام 1955. وكان ينظر إليه على إنه يمثل كتلة شرقية معارضة للكتلة الغربية للناتو.

  • رجال الإطفاء في كييف يكافحون ضد حريق بسبب الضربات الروسية (24/2/2022)

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    بعد شهور من التوتر والجهود الدبلوماسية لتجنب الحرب، بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر الخميس 24 شباط/ فبراير 2022، ما أسماه "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا. وكان الكرملين قد سبق ونفى مراراً التقارير الغربية حول نية بوتين في غزو أوكرانيا. وقد بدأ الغزو واسع النطاق بضربات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا، ودخلت القوات البرية من الشمال من بيلاروسيا حليفة موسكو، ومن الشرق والجنوب.

  • الفرار من كييف عبر محطة القطار (4/3/2022)

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    نزوح ملايين الأوكرانيين هرباً من الحرب

    مع بداية الهجمات الروسية بدأت موجة نزوح الأوكرانيين من مناطق القتال. ونزح نحو 5.9 مليون شخص داخلياً بسبب الحرب الروسية العام الماضي. كما فر الملايين إلى خارج أوكرانيا، وفقاً لتقرير مركز مراقبة النزوح الداخلي ومقره جنيف (الخميس 11 مايو/ أيار 2023). ومعظم النازحين هم من النساء والأطفال وكبار السن وغير القادرين على القتال.

  • جندي أوكراني جريح وزميله يقف للمراقبة في كييف (25/2/2022)

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    محاولة فاشلة للسيطرة على العاصمة كييف

    في غضون أيام، سيطرت القوات الروسية على ميناء بيرديانسك الرئيسي والعاصمة الإقليمية خيرسون القريبة من البحر الأسود، إضافة لعدة بلدات حول كييف في وسط شمال البلاد. لكن محاولتها السيطرة على كييف اصطدمت بمقاومة القوات الأوكرانية ومن ورائها الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي تحول إلى قائد حربي. وفي الثاني من نيسان/ أبريل 2022، أعلنت أوكرانيا تحرير منطقة كييف بأكملها بعد "الانسحاب السريع" للقوات الروسية.

  • بطل العالم السابق في الملاكمة فيتالي كليتشكو، عمدة كييف، وقد ارتدى سترة عسكرية (18/3/2023)

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    كليتشكو من نزال الملاكمة إلى قتال المعارك

    هب الأوكرانيون للدفاع عن بلادهم، فإضافة إلى القوات العسكرية كان هناك المتطوعون المدنيون من كافة الأطياف. هنا مثلاً بطل العالم السابق في الملاكمة فيتالي كليتشكو، عمدة كييف، وقد ارتدى سترة عسكرية خلال تواجده على الأرض لمشاركة أهل بلده في صد الغزو الروسي. كما تطوع أيضاً شقيقه الأصغر وبطل العالم السابق في الملاكمة فلاديمير كليتشكو للقتال. كما وظّف الشقيقان شهرتهما لكسب التعاطف العالمي مع قضية بلدهما.

  • قمة السبع الصناعية الكبرى في بافاريا بألمانيا من 26 حتى 28 يونيو/ حزيران 2022

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    توالي العقوبات الغربية على روسيا

    اتخذ الغرب، خصوصاً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مسار فرض عقوبات على روسيا، سواء في استيراد البضائع والطاقة منها أو تصدير التكنولوجيا إليها أو مصادرة أموال رجال أعمال مرتبطين بالكرملين. وفي قمة مجموعة السبع في قصر إلماو في بافاريا الألمانية (يونيو/حزيران 2022)، اتخذت المجموعة، التي تضم ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا وإيطاليا واليابان وبريطانيا، قرارات بتوسيع العقوبات على روسيا.

  • بولندا تستعرض دبابات ليوبارد 2 الألمانية التي سلمتها إلى أوكرانيا بعد مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا.

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    مساعدات عسكرية مكنت أوكرانيا من الصمود

    وأعلنت دول غربية عديدة على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا تقديم مساعدات عسكرية بالمليارات لأوكرانيا. فقدمت واشنطن أسلحة ومعدات في 2022 بقيمة 22.9 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين الدول الداعمة عسكريا لأوكرانيا، فيما حلت بريطانيا بالمركز الثاني خلال 2022 بمساعدات بقيمة 4.1 مليار يورو. أما ألمانيا فقدمت في العام نفسه 2.3 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين داعمي أوكرانيا عسكرياً.

  • جثث عثر عليها في مقبرة جماعية في بوتشا الأوكرانية

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    اتهامات بجرائم حرب مروعة في بوتشا

    في بلدة بوتشا التي دمرتها المعارك، عُثر في الشوارع على جثث مدنيين أعدموا بدم بارد. لاحقاً عُثر على جثث مئات المدنيين حمل بعضها آثار تعذيب في مقابر جماعية في المدينة الصغيرة الواقعة على مشارف كييف. وأثارت صور هذه المجازر المنسوبة لروسيا استياء الغرب والأمم المتحدة وتعددت الاتهامات بارتكاب جرائم حرب، رغم نفي موسكو.

  • مصنع آزوفستال في ماريوبول بأوكرانيا

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    حصار ماريوبول وسقوط آزوفستال

    في 21 أبريل/نيسان 2022، أعلن الكرملين دخول ماريوبول، الميناء الاستراتيجي على بحر آزوف. سمحت السيطرة على ماريوبول لروسيا بضمان التواصل بين قواتها من القرم والمناطق الانفصالية في دونباس. لكن حوالي ألفي مقاتل أوكراني واصلوا القتال متحصنين في متاهة مصنع آزوفستال تحت الأرض مع ألف مدني. قاوم المقاتلون حتى آخر طلقة. وقالت كييف إن 90% من ماريوبول دُمرت وقُتل فيها ما لا يقل عن 20 ألف شخص.

  • لقطة من منطقة خرسون والقوات الأوكرانية داخلها في أكتوبر 2022

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    يوم تاريخي في خيرسون

    في بداية سبتمبر/أيلول 2022، أعلن الجيش الأوكراني هجوماً مضاداً في الجنوب، لكنه حقق اختراقًاً خاطفًاً للخطوط الروسية في الشمال الشرقي وأرغم الجيش الروسي على الانسحاب من منطقة خاركيف. في أكتوبر/ تشرين الأول، بدأت موسكو بإجلاء السكان وإدارة الاحتلال من خيرسون. وفي 11 نوفمبر/تشرين الثاني بعد يومين من انسحاب القوات الروسية، استعادت كييف السيطرة على المدينة في "يوم تاريخي" كما وصفه الرئيس زيلينسكي.

  • احتجاج ضد بوتين وتضامن مع أوكرانيا في كاليفورنيا (24/2/2022)

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    مذكرة توقيف بحق بوتين وروسيا ترد

    في مارس/ أذار 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني. وقالت كييف إنه تم ترحيل أكثر من 16 ألف طفل أوكراني إلى روسيا. وأصدرت المحكمة أيضاً مذكرة مماثلة بحق مفوضة حقوق الأطفال في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا. وفي مايو/ أيار ردت روسيا بإصدار مذكرة توقيف بحق المدعي العام للمحكمة كريم أحمد خان، وهو بريطاني الجنسية.

  • الرئيس الأوكراني زيلينسكي مع الرئيس الأمريكي بايدن في قمة السبع في هيروشيما باليابان (21/5/2023)

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    الاستعداد لهجوم مضاد

    في مواجهة طلبات زيلينسكي المتكررة وبعد فترة من المماطلة، قرر الأمريكيون والأوروبيون إرسال عشرات الدبابات الثقيلة من أجل تحسين قدرة الجيش الأوكراني على صد الهجمات. وفي 19 أبريل/ نيسان 2023، أعلنت كييف تلقيها أول منظومة دفاع جوي أمريكية من طراز باتريوت. في نهاية الشهر نفسه، أعلنت أوكرانيا أنها ستكون مستعدة قريباً لشن هجوم مضاد بهدف تحرير نحو 20% من أراضيها المحتلة، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

  • جنود أوكرانيون يدافعون عن باخموت 29 مارس/ آذار 2023

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    قتال طيلة شهور في باخموت

    في يناير/ كانون الثاني 2023، عاد الجيش الروسي إلى شن هجمات لا سيما في دونباس، بدعم من مرتزقة مجموعة فاغنر المسلّحة ومئات الآلاف من جنود الاحتياط الذين تمت تعبئتهم منذ أيلول/سبتمبر. احتدم القتال، خاصة حول باخموت، وهي مدينة في الشرق تحاول روسيا احتلالها منذ الصيف. وشهدت باخموت أطول المعارك وأكثرها فتكاً منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

  • هنا يظهر قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين رافعاً العلم الروسي في باخموت (20/5/2023)

    قتال لم يقع مثله في أوروبا منذ 1945- محطات من الغزو الروسي لأوكرانيا

    تضارب بشأن سقوط باخموت

    وأعلنت روسيا مساء السبت 19 مايو/ أيار 2023 استيلاءها على باخموت بالكامل، بعدما أعلن رئيس مجموعة فاغنر الروسية المسلحة يفغيني بريغوجين في نفس اليوم أن المجموعة ستسحب مقاتليها من المدينة اعتبارا من 25 مايو/ أيار وستسلم الدفاع عن المدينة إلى الجيش الروسي. في غضون ذلك، قالت كييف إنها لا تزال تقاتل في مناطق معينة معتبرة وضع مقاتليها "حرجاً". إعداد صلاح شرارة/خ.س (أ ف ب، رويترز، د ب أ).


ف.ي/ع.ج.م (ا.ف.ب، رويترز، د.ب.ا)

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