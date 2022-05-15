موسكو: استسلام جميع المقاتلين الأوكرانيين في مصنع آزوفستال

أعلنت وزارة الدفاع في موسكو اليوم الجمعة (20 مايو/ أيار 2022) أن القوات الروسية تسيطر بشكل كامل على مجمع الصلب في آزوفستال وأن جميع المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين هناك قد استسلموا. وكان قد تم تطويق الموقع الصناعي المترامي الأطراف بمدينة ماريوبول الساحلية بعد فترة وجيزة من الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير الماضي.

وبينما فرضت القوات الروسية سيطرتها تدريجيا على المدينة الاستراتيجية المطلة على بحر أزوف من خلال قصف جوي لا هوادة فيه وحصار، استولى مدافعون أوكرانيون على مصنع أزوفستال، والذي يتميز بوجود شبكة من الأنفاق والأقبية والغرف المحصنة تحت الأرض.

وفيما يرقى إلى اعتراف بالهزيمة، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتهاء معركة استمرت لمدة شهرين من أجل آخر جزء متنازع عليه من ماريوبول مع بداية الأسبوع، ما يمهد الطريق للقوات الأوكرانية بأن تكون أسيرة لدى الروس. ووفقا للوزارة، تم أسر 2439 من المقاتلين الأوكرانيين في المجمل منذ 16 أيار/ مايو.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنكوف في بيان عبر تلغرام أن قائد مقاتلي كتيبة آزوف في المكان استسلم وتم نقله من المصنع "في آلية مدرعة خاصة" لتجنب أي صدام بينه وبين سكان معادين له.



ع.ش/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)