 موسكو: استسلام جميع المقاتلين الأوكرانيين في مصنع آزوفستال | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.05.2022

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أخبار

موسكو: استسلام جميع المقاتلين الأوكرانيين في مصنع آزوفستال

أكد الجيش الروسي أنه "حرر بالكامل" مجمع آزوفستال الصناعي في مدينة ماريوبول الاستراتيجية بجنوب شرق أوكرانيا، وذلك بعد استسلام آخر الجنود الأوكرانيين الذين كانوا داخله.

جنود أوكرانيون في حافلة بعد مغادرتهم لمجمع الصلب في آزوفستال

القوات الروسية تسيطر بشكل كامل على مجمع الصلب في آزوفستال واستسلام جميع المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين فيه.

أعلنت وزارة الدفاع في موسكو اليوم الجمعة (20 مايو/ أيار 2022) أن القوات الروسية تسيطر بشكل كامل على مجمع الصلب في آزوفستال وأن جميع المقاتلين الأوكرانيين المتحصنين هناك قد استسلموا. وكان قد تم تطويق الموقع الصناعي المترامي الأطراف بمدينة ماريوبول الساحلية بعد فترة وجيزة من الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير الماضي.

مختارات

بينما تبدأ أوكرانيا محاكمة أول جندي روسي متهم بارتكاب جرائم حرب، أعلنت موسكو أن عدد المقاتلين المستسلمين في آزوفستال بلغ 959 مقاتلاً هذا الأسبوع. هذا وأُعلن عن إنشاء مرصد أمريكي لجرائم الحرب الروسية.

بعد مفاوضات عسيرة، الجيش الأوكراني يعلن إجلاء نحو 260 جنديا من مصنع آزوفستال للصلب المحاصر في مدينة ماريوبول الساحلية وذلك بعد أسابيع من محاصرتهم بداخله. هذا المصنع بات حسب الأوكرانيين رمزا للمقاومة ضد الغزو الروسي.

وبينما فرضت القوات الروسية سيطرتها تدريجيا على المدينة الاستراتيجية المطلة على بحر أزوف من خلال قصف جوي لا هوادة فيه وحصار، استولى مدافعون أوكرانيون على مصنع أزوفستال، والذي يتميز بوجود شبكة من الأنفاق والأقبية والغرف المحصنة تحت الأرض.

وفيما يرقى إلى اعتراف بالهزيمة، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتهاء معركة استمرت لمدة شهرين من أجل آخر جزء متنازع عليه من ماريوبول مع بداية الأسبوع، ما يمهد الطريق للقوات الأوكرانية بأن تكون أسيرة لدى الروس.  ووفقا للوزارة، تم أسر 2439 من المقاتلين الأوكرانيين في المجمل منذ 16 أيار/ مايو.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنكوف في بيان عبر تلغرام أن قائد مقاتلي كتيبة آزوف في المكان استسلم وتم نقله من المصنع "في آلية مدرعة خاصة" لتجنب أي صدام بينه وبين سكان معادين له.
 

ع.ش/ص.ش (د ب أ، أ ف ب)

  • Ukraine-Krieg - Satellitenbild

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول قبل الحرب وبعدها

    صور التقطتها أقمار صناعية للمدينة الساحلية "ماريوبول"، التي تقع في الجزء الجنوبي الشرقي لأوكرانيا، والمطلة على بحر آزوف. الصورة على اليسار في يونيو/ حزيران 2021 والصورة على اليمين بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير/ شباط 2022.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ميناء ماريوبول

    صورة لميناء ماريوبول تعود إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2018: وكانت هذه المنطقة مكانا للاسترخاء والتنزه، بالإضافة لمناطق استحمام بالماء الدافئ الخارج من الأرض. كما كان الميناء عاملاً اقتصاديًا مهمًا لماريوبول، من هنا صدرت أوكرانيا الحديد والصلب والحبوب والآلات إلى العالم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Hafen

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    "تلغيم" الميناء بعد الهجوم الروسي

    بعد شهرين من بدء الحرب من قبل روسيا، لم تعد هناك سفن ترسو تقريبًا. وقال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو لوكالة إنترفاكس للأنباء: "كل الأشياء المهمة في البنية التحتية للمدينة، بما في ذلك الميناء البحري والممر المائي تم تلغيمها وحظر الدخول إليها"، هذا ما يبدو عليه ميناء ماريوبول اليوم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    متنزه داخل المدينة

    يلعب الأطفال تحت مياه النافورات في حديقة وسط المدينة. التقطت هذه الصورة في 20 يونيو/ حزيران 2019. الأشجار خضراء. ويمكن رؤية برج الكنيسة بين الأشجار في خلفية الصورة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المتنزه الآن

    أعدنا اكتشاف منطقة الكنيسة نفسها في صور أخرى. تم التقاط هذه الصورة في أول أبريل/ نيسان 2022. ولا يمكن للمرء أن يخمن أن هذا المكان كان مخصصا للاسترخاء في يوم من الأيام.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مسرح مدينة ماريوبول

    اكتسب مسرح ماريوبول للدراما شهرة كبيرة خلال هجوم القوات الروسية على أوكرانيا. تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها في 30 أغسطس/ آب 2014 شبابًا يحتجون على هجمة روسية - حتى في ذلك الوقت كان هناك قتال وتوتر في شرق أوكرانيا. لكن المسرح كان لا يزال مكان للقاءات والحوارات الثقافية.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Theater

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    المسرح بعد قصف المدينة

    المكان أمسى مختلفا تماما اليوم. هذه الصورة تظهر المسرح بعد الغارة الجوية المدمرة التي شنها الجنود الروس في منتصف مارس/ آذار 2022. واحتمى عدة مئات من المدنيين بالمبنى، ولقي كثير مصرعهم.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    مجمع "أزوفستال" للحديد والصلب

    في ماريوبول، تدير شركة "أزوفستال" (Azovstal) واحدا من أكبر مصانع الحديد والصلب في أوروبا. هنا في مجمع "أزوفستال" كان يجري بشكل أساسي صناعة المنتجات من الفولاذ والحديد. وبالإضافة إلى الميناء، كان المصنع مركز تشغيل مهم بالنسبة للسكان هناك. صورة من عام 2017.

  • Ukraine Krieg | Mariupol Stahlwerk

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    الحرب جعلته أطلالا و"خردة"

    هكذا أصبح المكان الآن نتيجة القصف الروسي. صورة بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2022. الجنود الأوكرانيون صمدوا طويلا متحصنين بهذا المصانع في مجمع أزوفستال، وهنا سقط مئات القتلى. ومازال هناك ألف جندي أوكراني يتحصنون داخل المجمع، حسب رواية كييف. بينما يقول بوتين إنهم ألفان، وأمر بعدم اقتحام المجمع والاكتفاء بتطويق المنطقة وحصارها. تُظهر الصورة هنا جنديًا يقاتل في صفوف الروس.

  • Ukraine | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    طرق وشوارع حديثة

    هذه الصورة من صيف 2017 تعطي لمحة عن طرق وشوارع ماريوبول قبل بدء الحصار والقصف الروسي للمدينة.

  • Ukraine Krieg | Mariupol

    بالصور.. هكذا كانت ماريوبول وهكذا حولتها الحرب لمكان لا يصلح للعيش!

    ماريوبول كيف أصبحت

    الصور التي تصل إلينا الآن من ماريوبول تظهر الدمار التام. تم حرق جميع الأشجار تقريبًا ، ودُمرت الشقق والمنازل وبنايات أخرى. لم تعد مدينة ماريوبول مكانا صالحا للعيش. إعداد ( غيرتا هيرمان/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


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