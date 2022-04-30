موزمبيق وجيل العولمة

مخاوف الألمان في 2020.. كورونا لم تعد الخوف الأكبر

كشفت نتائج دراسة حديثة أن نحو نصف سكان ألمانيا متخوفون من سياسة دونالد ترامب الخارجية، أكثر من وباء كورونا. في المقابل تراجعت المخاوف تجاه الهجرة واللاجئين. وخلصت الدراسة إلى نتائج مفاجئة أخرى مقارنة بالسنوات الماضية.