موزمبيق وجيل العولمة

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ضمن فقرة "جيل العولمة" سنتعرف على شابة من موزمبيق تحب المدرسة والموسيقى وتأمل في أن تصبح مهندسة وأن تحصل على وظيفة بمرتب يكفيها للاعتناء بوالديها.
كشفت نتائج دراسة حديثة أن نحو نصف سكان ألمانيا متخوفون من سياسة دونالد ترامب الخارجية، أكثر من وباء كورونا. في المقابل تراجعت المخاوف تجاه الهجرة واللاجئين. وخلصت الدراسة إلى نتائج مفاجئة أخرى مقارنة بالسنوات الماضية.
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