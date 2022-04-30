 موزمبيق وجيل العولمة | العولمة 3000 | DW | 07.05.2022

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العولمة 3000

موزمبيق وجيل العولمة

ضمن فقرة "جيل العولمة" سنتعرف على شابة من موزمبيق تحب المدرسة والموسيقى وتأمل في أن تصبح مهندسة وأن تحصل على وظيفة بمرتب يكفيها للاعتناء بوالديها.

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