 موزمبيق - أرض الكنوز والاضطرابات | تقارير جديدة | DW | 15.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

تقارير جديدة

موزمبيق - أرض الكنوز والاضطرابات

تشير بندقية الكلاشينكوف على العلم الوطني لموزمبيق إلى تاريخ مأساوي. تضررت البلاد كثيرا بسبب الحكم الاستعماري البرتغالي وبعد ذلك بسبب الحرب الأهلية. أما اليوم فتعيق جماعات إرهابية إسلاموية انتعاش هذا البلد الإفريقي.

Dokumentation Mosambik - Reichtum und Aufruhr

Dokumentation Mosambik - Reichtum und Aufruhr

بعد استقلال موزمبيق عن البرتغال بدأت حرب أهلية طاحنة قتل فيها أكثر من مليون شخص قبل توقيع اتفاق سلام بين الأطراف المتصارعة في عام 1992. تحاول البلاد منذ ذلك الحين طي صفحات الماضي العنيف. لكن في الآونة الأخيرة أعاد متشددون إشعال التوترات في شمال البلاد ذي الأغلبية المسلمة.
 

Dokumentation Mosambik - Reichtum und Aufruhr


فقد تحالفت بعض الجماعات الجهادية مع ما يسمى بالدولة الإسلامية داعش وقتل خلال هجمات إرهابية أكثر من 3000 شخص واضطر للنزوح أكثر من 900 ألف شخص. ولم تستطع السلطات صد المتطرفين إلا بمساعدة الجيش الرواندي. لكن الوضع لم يستقر بعد بشكل كامل بسبب  انتشار الفقر وتفشي الفساد هناك. 
 

Dokumentation Mosambik - Reichtum und Aufruhr



يتمتع سكان موزمبيق الأصليون بتراث غني وثقافة واسعة كما تملك البلاد جزيرة تاريخية مدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي وهناك موارد طبيعية قيمة كما تم اكتشاف حقول غاز ضخمة في الشمال، وفي موزمبيق أيضا أكبر منجم في العالم لتعدين الياقوت. ورغم كل هذا تعد البلاد من أفقر دول العالم.
 


مواعيد البث
DW  عربية

السبت 18 مارس/آذار 2023 – 03:15 UTC
السبت  18 مارس/آذار 2023 – 13:15 UTC
السبت 18 مارس/آذار 2023 – 16:15 UTC
السبت 18 مارس/آذار 2023 – 19:15 UTC
الأحد 19 مارس/آذار 2023 – 05:15 UTC
الأحد 19 مارس/آذار 2023– 22:15 UTC
الإثنين 20 مارس/آذار 2023– 11:15 UTC
الإثنين 20 مارس/آذار 2023– 18:15 UTC
الثلاثاء 21 مارس/آذار 2023– 01:15 UTC
الثلاثاء 21 مارس/آذار 2023– 07:15 UTC
الأربعاء  22 مارس/آذار 2023 – 09:15 UTC
الأربعاء 22 مارس/آذار 2023  – 15:15 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

 

إعلان