 مورينيو يُصفي حساباته مع مانشستر يونايتد | عالم الرياضة | DW | 20.04.2019

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عالم الرياضة

مورينيو يُصفي حساباته مع مانشستر يونايتد

وجه جوزيه مورينيو مدفعيته الثقيلة صوب فريقه السابق مانشستر يونايتد. البرتغالي استغل توديع "الشياطين الحمر" مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي على يد برشلونة من أجل تصفية حساباته مع الفريق الإنجليزي العريق.

Fußball Mimik Trainer Jose Mourinho (picture-alliance/Offside/M. Atkins)

أرشيف.

يبدو أن جوزيه مورينيو لم يهضم بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد قبل أسابيع، فقد عانى المدرب البرتغالي مع ضغط كبير أثناء تدريبه لـ"الشياطين الحمر"، بالإضافة إلى خلافاته العلنية مع أكثر من لاعب في الفريق الإنجليزي العريق.

وقبل أيام، ودع مانشستر يونايتد مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور الربع على يد الفريق الإسباني العملاق برشلونة. وشكل إقصاء مانشستر يونايتد فرصة سانحة لجوزيه مورينيو من أجل تصفية حساباته على ما يبدو مع فريقه السابق.

مختارات

بعد صمت ورفضه لعروض مغرية من أندية كبيرة، يتحدث المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن مستقبله في عالم الكرة وصفات النادي الذي سيوافق على تولي تدريبه. ويرد على منتقديه بسبب إخفاقه مع الشياطين الحمر. (26.02.2019)

أورد تقرير صحفي أن جوزيه مورينيو، رفض عرضاَ للتدريب بعيداً عن القارة الأوروبية. المدرب البرتغالي برر قراره برغبته في مواصلة العمل في "القارة العجوز". فمن هو الفريق الأقرب إلى الظفر بخدمات "الداهية" البرتغالي؟ (09.03.2019)

وفي هذا الشأن، قال جوزيه مورينيو في تصريحات صحفية لقناة "روسيا اليوم"، ونقلها موقع صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية، إن لاعبي مانشستر يونايتد ارتكبوا عدة أخطاء أمام فريق برشلونة في مباراتي الذهاب والإياب ودافعوا بطريقة سيئة للغاية، وأضاف المدرب البرتغالي "انظروا إلى هدف كوتينيو أو حتى هدف ميسي".

وتابع المدرب المُلقب بـ "الداهية" أنه لم يتفاجأ بخروج مانشستر يونايتد من دور ربع النهائي على يد برشلونة، وقال في هذا الصدد "برشلونة هو برشلونة، إنهم أفضل من مانشستر يونايتد. لقد لعبوا بطريقة أفضل من مانشستر يونايتد. وأعتقد من الطبيعي أنهم فازوا".

وكان مدرب مانشستر يونايتد الحالي أولي غونار سولسكاير قد انتقد لاعبي مانشستر يونايتد بعد الخسارة الثقيلة أمام برشلونة 0-3، وقال بعد اللقاء إن لاعبيه لم يقدموا 100 بالمئة من أدائهم، حسب ما أشار إليه موقع صحيفة "ميرور" البريطانية.

الجدير ذكره أن جوزيه مورينيو (56 عاماً)، يعتزم العودة إلى التدريب بداية من الموسم القادم، فيما تحيط العديد من الشائعات بالوجهة المستقبلية للمدرب البرتغالي، لاسيما بعدما أبدى رغبة واضحة في خوض تجربة تجريبية جديدة في دوري لم يسبق له أن درب فيه.

 

ر.ض/ ع.خ

  • Ernesto Valverde (picture-alliance/Pressefoto ULMER/A. Lingria)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    10. إرنستو فالفيردي – برشلونة

    تولى فالفيردي تدريب برشلونة بداية من موسم 2017/ 2018، وكان النادي يعاني اتهامات بسوء الإدارة، كما كانت ماتزال أثار بيع نيمار المؤلمة تخيم على الجماهير، إضافة إلى المناخ السياسي للمدينة. ونجح فالفيردي في الفوز بالدوري والكأس الإسبانيين لينسى الجماهير سريعا معاناتهم قبل مجيئة.

  • Fußball Bundesliga Julian Nagelsmann, Trainer TSG Hoffenheim (picture-alliance/Pressefoto Baumann/H. Britsch)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    9. يوليان ناغلسمان – هوفنهايم الألماني

    قياسا بعمره البالغ 31 عاما، تعتبر انجازات ناغلسمان أكثر من رائعة. فما أن تولى تدريب هوفنهايم، حتى خرج به من مصير مشؤوم كان يلاحقه، ليصل معه إلى قمة أربعة نهائيات، رغم فقدانه نيكلاس سولى، وسيباستيان رودي، وساندرو فاغنر، الذين فارقوا هوفنهايم إلى بايرن ميونخ.

  • Maurizio Sarri Fußballtrainer (picture-alliance/empics/S. Heavey)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    8. ماوريزيو ساري- تشيلسي لندن

    المصرفي السابق مدخن شره، ولا يبدو عليه أنه في طليعة مدربي كرة القدم المتميزين، لكنه وخلال المواسم القليلة السابقة، نجح في تحويل فريق نابولي الإيطالي إلى واحد من أهم الفرق المحبوبة في أوروبا. المدرب البالغ من العمر 59 عاما انتقل إلى تدريب تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف ويقدم مع فريقه الجديد أداءً قويا ففاز في سبع مباريات ولم يخسر أي مباراة حتى الجولة العاشرة .

  • Großbritannien Mauricio Pochettino, Manager Tottenham Hotspur (Getty Images/M. Regan)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    7. ماوريسيو بوتشيتينو- توتنهام

    يقود المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو فريق توتنهام الإنجليزي منذ عام 2014. وبعد موسم متواضع حل فيه في المركز الخامس بالدوري نجح في أن يصبح بين الثلاثة الاوائل في المواسم المتتالية، وكل هذا بإنفاق في شراء اللاعبين لم يتجاوز 30 مليون جنيه إسترليني. ويقول المختصون ان انجازات ماوريسيو بوتشيتينو باهرة إذا علمنا أن مانشستر سيتي دفع في نفس الفترة 525 مليون جنيه إسترليني.

  • WM 2014 Achtelfinale Frankreich Nigeria (Fabrice Coffrini/AFP/Getty Images)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    6. ديدييه ديشامب- فرنسا

    واجه ديدييه ديشامب انتقادات شديدة خلال مونديال روسيا 2018 بسبب تفضيله المطلق لبعض اللاعبين، وبسبب تكتيكاته المحافظة، وبسبب أداء منتخب فرنسا بشكل عام. لكن ديدييه ديشامب كان هو من ضحك أخيراً واحتضن هو ولاعبو فريقه كأس العالم ثم حملوه معهم إلى عاصمة النور، باريس.

  • Champions-League Manchester City vs Liverpool (Getty Images/L. Griffiths)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    5. يورغن كلوب- ليفربول

    حوّل يورغن كلوب نادي ليفربول إلى قوة يحسب لها الحساب. وقد انتظر كلوب حتى ضم اللاعبين الذين يريدهم، وهم فيرغيل فان ديك، وأليسون، وفابيانو، ولم يسارع إلى شراء غيرهم. ويتوقع أن يحصد نتائج هذه التشكيلة خلال الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي.

  • Juventus Turin Trainer Massimiliano Allegri (Reuters/J. Lorenzini)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    4. ماسيمليانو أليغري- يوفنتوس

    نجح ماسيمليانو أليغري في موسم 2017/ 2018 في احتواء مواهب كبرى وضمها إلى فريقه، ومنهم دوغلاس كوستا، وفيديريكو بيرنارديشي، كما أجرى تبديلات تكتيكية ناجحة غيّرت مسارات مباريات الدوري الإيطالي ذلك العام. وينتظر منه أن يصل بيوفنتوس إلى إحراز بطولة دوري ابطال أوروبا.

  • Atletico Madrid-Trainer Diego Simeone (picture alliance/dpa)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    3. دييغو سيميوني – أتليتيكو مدريد

    ليس مبالغة القول بأن اتلتيكو مدريد ما كان ليتنافس مع أبطال الوزن الثقيل الأوروبي لولا مدربه دييغو سيميوني. الفريق الذي تولى تدريبه دييغو سيميوني عام 2011 لا يشبه الذي نراه اليوم. لقد جعل كل لاعب في الفريق يبذل أقصى ما لديه من أجل فريقه. وحقق بطولات عديدة مع أتليتيكو مدريد، أبرزها الدوري الأوروبي مرتين والدوري والكأس الإسبانيين مرة واحدة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/abaca/Alterphotos/Acero)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    2. زين الدين زيدان – دون فريق حالياً

    حين نقول دون فريق، فلأنه يقوم باستراحة لمدة عام كامل، بعد أن قاد ريال مدريد للفوز 3 مرات متتالية ببطولة دوري أبطال أوروبا، ومرتين بكأس السوبر الأوروبي، ومثلهما بكأس العالم للأندية العالم، ومرة واحدة ببطولة الدوري الإسباني ومثلها بكأس السوبر الإسبانية. فاز زيدان بكل هذه الألقاب كمدرب للملكي ثم ذهب ليستريح.

  • Champions-League Manchester City vs Liverpool (Reuters/D. Staples)

    أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

    1. بيب غوادريولا – مانشستر سيتي

    لا ينسى أحد قط أن إحراز مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي عام 2018 يعود بشكل رئيسي إلى مدربه غوادريولا، وحطم الفريق مع غوارديولا أرقام البرمييرليغ، فكان صاحب أكبر نصيب من النقاط في موسم واحد، وأسرع من فاز باللقب، وأكثر من سجل أهداف وصاحب أفضل فارق في الأهداف، وأكبر فترة بدون خسارة، وأطول سلسلة من الفوز المتتالي وأكبر عدد للفوز خارج ملعبه، وجعل من فريقه في فترة ما "فريقا ساحراً".

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

أفضل عشرة مدربي كرة قدم في العالم في 2018

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