مورينيو يوجه سهام النقد إلى صلاح

في مباراة كانت حافلة بالإثارة والتشويق حتى آخر رمق، حسم ليفربول قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام تشيلسي بـ 2-1. وواصل "الريدز" انطلاقته الرائعة في "البريميرليغ"، إذ حقق الفوز في كل المباريات التي لعبها حتى الآن.

ورغم أداء ليفربول القوي أمام "البلوز" واقتناصه نقاط المباراة كاملة، بيد أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لم يرقه على ما يبدو أداء النجم المصري محمد ليفربول، الذي لم يستطع هز شباك تشيلسي.

وقال جوزيه مورينيو، في تصريحات لقناة "سكاي سبورت"، إنه يعتقد أن على محمد صلاح بذل مجهود أكبر في الـ 10 دقائق أو ربع ساعة الأخيرة من المباراة أمام تشيلسي، وأضاف: "على (صلاح) مساعدة ألكساندر أرنولد أكثر من ذلك بقليل".

وتابع المدرب "الداهية"، إنه عندما تصل اللحظة التي لم يعد فيها ليفربول قادراً على تسجيل الهدف الثالث في شباك تشيلسي، فإن على الفريق الدفاع بطريقة أفضل. وهو ما يعني أنه كان يحتم على محمد صلاح تقديم يد العون بشكل أكبر لزملائه في الخط الدفاعي، خصوصاً في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وأكد المدرب البرتغالي أن فريق ليفربول، كان محظوظاً للغاية في الدقائق الأخيرة من المباراة، لأن فريق تشيلسي فشل في استغلال الفرصة التي أتيحت له وهز شباك "الريدز"، الذي يواصل التحليق وحيداً في الصدارة.

يشار إلى أن ليفربول، تدارك سقوطه قبل أيام أمام نابولي الإيطالي (0-2) برسم الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا. ويأمل "الريدز" في الحفاظ على لقب الكأس "ذات الأذنين"، والفوز كذلك بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الغائب عن خزائن الفريق منذ عدة سنوات.