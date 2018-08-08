مورينيو يفتح النار على الشياطين الحمر من قطر

كانت مسألة وقت فقط، إذ لم يتمكن جوزيه مورينيو من التزام الصمت طويلاً تجاه قصته الحزينة مع ناديه السابق مانشستر يونايتيد. فصرح المدرب البرتغالي على قناة bein القطرية، حيث يعمل خبيراً رياضياً، منتقداً بذلك إدارة ناديه السابق، رغم الاتفاق بين الطرفين على عدم الحديث حول فترة تدريبه مع النادي الإنجليزي.

مورينيو أظهر عدم اكتراثه بطلاقه من يونايتيد وقال إنه يشعر بالسعادة الآن "استمتع بحياتي وأجرب أشياء لم أجربها سابقاً، جاءتني دعوة من روسيا لمباراة هوكي الجليد. لم أجرب مثل هذه الأمور في حياتي، أنا سعيد جدا".

موقع "بيلد" الرياضي نقل عن مورينيو قوله إن ثلاثة عروض لتدريب أندية قد قدمت إليه، منذ فسخ عقده التدريبي مع مانشستر يونايتيد. لكنه رفضها، لأنه لا يشعر أن هذا ما يريده، حسبما نقل موقع "بيلد".

"سبشل وان" وجه الانتقاد إلى رئاسة نادي الشياطين الحمر، وقال "شاهد كيف دعمت رئاسة نادي مانشستر سيتي المدرب بيب غوارديولا في أول موسم له مع الفريق، لقد فعل كثيرا من التغييرات وإدارة النادي دعمته في قراراته، لقد باع أربعة مدافعين واشترى أربعة آخرين ورؤساء النادي دعموه".

وضرب مثلا آخر بنادي ليفربول قائلاً "أي اللاعبين كانوا في ليفربول قبل مجيء يورغن كلوب؟ أليسون، فاندايك، روبرتسون، صلاح، فيرمينو، مانيه، فابينو، كيتا، هكذا يبدأ العمل".

ورأى أن عدم دعم رئاسة النادي لفكرته في بيع خدمات لاعبين وشراء آخرين ممن يتفقون مع طريقة إدارته للفريق، كان سببا لعدم الفوز بألقاب كبيرة.

تصريح مورينيو يمكن أن يكلفه بعض المال الآن، فحسبما نقلت صحيفة "تايمز" فإن اتفاقا قد جرى بعدم التصريح من قبل الطرفين، أي مورينيو وإدارة الشياطين الحمر، مقابل دفع النادي 16.6 مليون يورو وهي قيمة فسخ العقد بين الطرفين.

وقاد مورينيو الفريق بين عامي 2016 و2018. ولم يحقق معه أيا من البطولات الكبيرة سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي. وفي الدوري الحالي حقق 26 نقطة مع النادي في 17 جولة وهذا هو أقل عدد من النقاط يحققه النادي منذ موسم عام 1990. والغريب هو أداء الفريق بعد خروج مورينيو مهمة تدريبه، فقد حقق الشياطين الحمر الفوز تلو الآخر.

ع.خ/ ع.ج