 مورينيو يعتذر بعد خرقه قواعد العزل الخاصة بكورونا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 08.04.2020

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رياضة

مورينيو يعتذر بعد خرقه قواعد العزل الخاصة بكورونا

اعترف البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب نادي توتنهام الانكليزي أنه ارتكب خطأ، عندما أجرى تدريبا رجل لرجل مع لاعبه الفرنسي تانغي ندومبيلي، وذلك بعدما انتشرت صور لهما على شبكات التواصل في إحدى المساحات الخضراء في لندن.

المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (أرشيف)

بعدما نشرت وسائل إعلام صوره وهو يدرب ثلاثة من لاعبيه بمنتزه في لندن، اعتذر البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، عن خرقه لقواعد العزل المنزلي في بريطانيا.

اعتذر البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، عن خرق قواعد العزل المنزلي المطبقة حاليا في إنجلترا، بسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بعدما ظهر مع ثلاثة من لاعبيه وهم يؤدون تدريبات فردية في "هاردلي وود بارك" بشمال العاصمة البريطانية لندن.

مختارات

أفاد تقرير إخباري بأن فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم سوف يستأنف تدريباته. وفي هذا السياق شدد وزير الداخلية في ولاية بفاريا أن على نوادي كرة القدم احترام تدابير الحجر الصحي. (05.04.2020)

وأوضح مورينيو في بيان لوسائل الإعلام: "أعترف بأن تصرفاتي لم تتسق مع التعليمات وأنه كان من الضروري ألا نختلط إلا بالأفراد المقيمين معنا في المنزل".

وأشار مورينيو إلى أن المهم هو أن يؤدي كل فرد دوره ومهمته في مواجهة وباء "كورونا". وأضاف: "من الضروري أن نتبع توصيات ونصائح الحكومة لدعم أبطال نظام خدمات الصحة الوطنية (إن إتش إس) وإنقاذ الأرواح".

ويأتي الاعتذار بعد الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" أمس الثلاثاء لمورينيو مع لاعبيه تانغي ندومبيلي ودافينسون سانشيز وريان سيسيجنونفي وهم يتدربون بأحد متنزهات لندن.

وحذّر نادي توتنهام مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو والعديد من لاعبيه من خرق قوانين العزل التام في المملكة المتحدة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد نشر صور لهم على شبكات التواصل الاجتماعي. وقال ممثل لنادي توتنهام: "لقد ذكّرنا جميع اللاعبين باحترام مبدأ التباعد الاجتماعي خلال ممارسة الرياضة في الهواء الطلق"، مضيفا "سنواصل تعزيز هذه الرسالة".

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا، ا.ف.ب)

  • Drei Carabinierei mit Mundschutz vor einem Ortsausgangsschild (Reuters/G. Mangiapane)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    نقاط العبور مغلقة

    تم في المجموع عزل 52 ألف نسمة في إحدى عشرة بلدة ومدينة في شمال ايطاليا. فمن يريد الدخول أو الخروج من المناطق المغلقة، يحتاج لترخيص خاص. وقوى الأمن تعمل على التزام المواطنين بذلك. ومن يحاول خرق الحظر وتحاشي الحواجز يعرض نفسه للملاحقة القانونية.

  • Leere Außensitze einer Gastronomie in einer menschenleeren Straße (picture-alliance/Zumapress/C. Furlan)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    شوارع خالية

    جميع الحانات والمحلات في مركز مدينة "كودوغنو Codogno" التي يقطنها 15 ألف نسمة مغلقة. وإلى حد الآن ليس معروفا من جلب الفيروس إلى شمال ايطاليا. وحسب رئيس الحكومة جوزيبي كونتي، يبقى سريان الحجر الصحي مستمرا لأسبوعين في خطوة أولى. وهذا يتطابق مع فترة حضانة الفيروس الذي يسبب المرض.

  • Eine Person wird von zwei weiteren Personen in Schutzkleidung zu einem Krankenwagen geführt (picture-alliance/Photoshot)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    انتشار سريع

    في البداية كان عدد الإصابات على مستوى ايطاليا حوالي ثلاث حالات. ثم تم كشف الفيروس لدى مريض يبلغ من العمر 38 عاما في عيادة بمدينة كودوغنو ثم لدى عدد أكبر من الناس في محيط هذا الرجل. وحتى والدا الرجل تم وضعهما تحت الرقابة الطبية (الصورة). وحتى يوم الأحد (23 شباط/ فبراير 2020) تم إحصاء أكثر من 130 مصابا في المنطقة، وثلاثة فارقوا الحياة.

  • Gut 30 Personen warten mit leeren Einkaufswagen in einer Reihe (Reuters/G. Mangiapane)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    إجراءات وقائية

    الوقوف في طابور أمام سوبر ماركت في بلدة "كازابوسترلينغو Casalpusterlengo" المغلقة. يتم إدخال الزبائن السوبر ماركت في مجموعات تضم 40 شخصا. "كل شخص سيأتي دوره، نريد فقط تفادي الفوضى وتأمين حماية كافية"، يحاول أحد العاملين تهدئة الوضع. لكن ليس جميع الزبائن يتفهمون الإجراءات.

  • Ein handgeschriebener Zettel hängt an einer Eingangstür zu einer Apotheke (picture-alliance/Zumapress/M. Alpozzi)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    كل شيء نفد

    حتى في المدن الكبرى القريبة في شمال ايطاليا يزداد الخوف من عدوى الإصابة بفيروس كورونا. مواد التعقيم وواقيات الفم نفدت في هذه الصيدلية في تورينو، كما تكشف عن ذلك البطاقة الملصقة بالباب. والواقيات الرقيقة التي تُستعمل مثلا في غرف العمليات لا تقدم إلا حماية محدودة ضد الفيروسات ويجب استبدالها باستمرار.

  • Zwei Personen mit dekorativen Gesichtsmasken sowie Atemschutzmasken (Reuters/M. Silvestri)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    قناع مزدوج

    هذا الشخصان المقنعان يمكن ملاحظة خيبة الأمل في عيونهم: فالكرنفال الشهير في البندقية تم تعليقه ووقاية الفم الإضافية لا تنفع في شيء. ويُعد هذا الحفل تقليدا يعود لعدة قرون ويجذب لسياح الذين يتعرفون على الملابس الجميلة والأقنعة الخيالية.

  • Drei Personen mit einem Karton voller Gesichtsmasken vor dem Schriftzug Armani (Reuters/A. Garofalo)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    موضة رغم كورونا

    تبعد ميلانو فقط 60 كيلومترا عن بلدة كودوغنو التي انتشر فيها الفيروس. لكن رغم ذلك تم إقامة أسبوع الموضة الشهير ميلانو. ودار الازياء "جيورجيو أرماني Giorgio Armani" قدمت عروضها في قاعة خالية بسبب انتشار فيروس كورونا ولكن تم نقلها عبر انترنيت. وجميع عروض الأزياء الأخرى تمت كما كان مخططا لها.

  • Ein Fußballfan in einem Trikot vor einem geschlossenen Stadion (Reuters/D. Mascolo)

    كورونا: حجر صحي وإلغاء مباريات وكرنفال في شمال إيطاليا

    إغلاق ملاعب وإلغاء مباريات

    في الوقت الذي حددت فيه دور الأزياء تواريخ العروض، تم إلغاء جميع الفعاليات الرياضية في منطقتي لومبارداي والبندقية حتى الأول من مارس/ آذار على أقل تقدير. وبهذا تريد السلطات الايطالية احتواء انتشار للفيروس. ومن بين اللقاءات الرياضية الملغاة مقابلة كرة القدم بين انتر ميلانو وسامبدوريا جنوة.


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