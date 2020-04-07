مورينيو يعتذر بعد خرقه قواعد العزل الخاصة بكورونا

اعتذر البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، عن خرق قواعد العزل المنزلي المطبقة حاليا في إنجلترا، بسبب تفشي الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وذلك بعدما ظهر مع ثلاثة من لاعبيه وهم يؤدون تدريبات فردية في "هاردلي وود بارك" بشمال العاصمة البريطانية لندن.

وأوضح مورينيو في بيان لوسائل الإعلام: "أعترف بأن تصرفاتي لم تتسق مع التعليمات وأنه كان من الضروري ألا نختلط إلا بالأفراد المقيمين معنا في المنزل".

وأشار مورينيو إلى أن المهم هو أن يؤدي كل فرد دوره ومهمته في مواجهة وباء "كورونا". وأضاف: "من الضروري أن نتبع توصيات ونصائح الحكومة لدعم أبطال نظام خدمات الصحة الوطنية (إن إتش إس) وإنقاذ الأرواح".

ويأتي الاعتذار بعد الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" أمس الثلاثاء لمورينيو مع لاعبيه تانغي ندومبيلي ودافينسون سانشيز وريان سيسيجنونفي وهم يتدربون بأحد متنزهات لندن.

وحذّر نادي توتنهام مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو والعديد من لاعبيه من خرق قوانين العزل التام في المملكة المتحدة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد نشر صور لهم على شبكات التواصل الاجتماعي. وقال ممثل لنادي توتنهام: "لقد ذكّرنا جميع اللاعبين باحترام مبدأ التباعد الاجتماعي خلال ممارسة الرياضة في الهواء الطلق"، مضيفا "سنواصل تعزيز هذه الرسالة".

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا، ا.ف.ب)