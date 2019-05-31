مورينيو يضع شرطا لفوز صلاح بالكرة الذهبية

في السنة الماضية، نجح نجم ريال مدريد لوكا مودريتش في وضع حد لسيطرة الثنائي الذهبي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على جائزة الكرة الذهبية، إذ تألق الدولي الكرواتي بشكل لافت للغاية وكان قريباً من التتويج بكأس العالم مع منتخب بلاده في مونديال روسيا الأخير.

أما في هذا الموسم، فمن المرجح جداً أن تذهب الكرة الذهبية مرة ثانية إلى لاعب لم يتوج بها سابقاً. ومن بين الأسماء المطروحة بقوة للتويج بأغلى الألقاب الفردية في عالم الساحرة المستديرة، هناك ثلاثي ليفربول: محمد صلاح، ساديو ماني وفيرجيل فان ديك.

ويمتلك نجم "الريدز" محمد صلاح فرصة مواتية للمنافسة بقوة على هذه الجائزة والتتويج بها، إلاّ أن طريق الدولي المصري لن تكون أبداً مفروشة بالورود، إذ يتحتم عليه القيام بشيء ضروري في الأسابيع القليلة المقبلة، كما يرى ذلك واحد من أحسن المدربين في العالم.

وفي هذا الشأن، قال مدرب مانشستر يونايتد السابق جوزيه مورينيو، في تصريحات صحفية نقلها موقع صحيفة "ميرور" البريطانية، إن على محمد صلاح التتويج بكأس الأمم الأفريقية إذا أراد المنافسة على الفوز بالكرة الذهبية.

وتابع المدرب البرتغالي: "تُقام البطولة على الأراضي المصرية، ما يجعلها مطلباً يجب تحقيقه (من طرف محمد صلاح)".

يشار إلى أن محمد صلاح، توج نهاية الأسبوع الماضي بلقبه الأول مع ليفربول، حيث سجل النجم المصري هدف التقدم في شباك توتنهام (انتهت المباراة بفوز ليفربول 2-0) في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، ليحقق "الريدز" الكأس "ذات الأذنين" للمرة السادسة في تاريخه.