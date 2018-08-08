مورينيو يسعى إلى إفساد خطة برشلونة

وضع مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، مدافع فريق نابولي الإيطالي كاليدو كوليبالي على رأس قائمة اللاعبين، الذين يريد المدرب البرتغالي التعاقد معهم في فترة الانتقالات القادمة، كما أشار موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية .

وحسب الموقع فإن مورينو يرى في المدافع السينغالي كوليبالي الحل الأمثل لمشاكل "الشياطين الحمر" الدفاعية، وهكذا فإن المدرب البرتغالي سينزل بكل ثقله للظفر بخدمات كوليبالي، الذي يُعد من أحسن المدافعين حالياً في عالم كرة القدم.

وتابع المصدر أن المدرب البرتغالي في حاجة إلى مدافعين من طينة كوليبالي لتأمين الخط الخلفي للفريق، الذي يُعاني منذ بداية الموسم من تذبذب واضح في المستوى، وهكذا فإن المدافع السينغالي من الأسماء المطروحة بقوة لتدعيم "الشياطين الحمر"، لاسيما بعد تعقد مهمة الفريق الإنجليزي العريق في التعاقد مع مدافع توتنهام توبي ألديرفيريلد، بعدما فتح هذا الأخير الباب أمام عودته لفريق أجاكس أمستردام الهولندي.

هذا ويُعد كاليدو كوليبالي البالغ من العمر 27 عاماً من الأهداف الرئيسية لفريق برشلونة، حيث كشفت تقارير صحفية سابقة أن النادي الكتالوني وضع مبلغ 70 مليون يورو على طاولة نادي نابولي، من أجل ضم كوليبالي غير أن النادي الإيطالي رفض عرض "البلوغرانا".

يُشار إلى أن كوليبالي يرتبط بعقد مع نابولي يمتد حتى صيف 2023، فيما يُعد المدافع السينغالي من الركائز الأساسية في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي يطمح إلى إنهاء سيطرة يوفنتوس على الدوري الإيطالي لكرة القدم في أقرب وقت ممكن.