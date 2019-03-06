مورينيو يدير ظهره لعرض تدريبي خيالي!

رغم إقالته من تدريب مانشستر يونايتد بسبب سوء النتائج، ومشاكله العلنية مع عدة نجوم من "الشياطين الحمر"، لا يزال جوزيه مورينيو محط أنظار العديد من الفرق الكبيرة، التي ترغب في الاستفادة من خدمات واحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

ولمّح المدرب البرتغالي في أكثر من مرة إلى رغبته في العودة إلى التدريب قريباً، إذ يريد مورينيو خوض تحد آخر مع فريق، يريد اعتلاء منصات التتويج، والفوز بكل الألقاب الممكنة محلياً وقارياً.

لكن، يبدو أن المدرب البرتغالي يريد مواصلة رحلته التدريبية في القارة الأوروبية فقط، إذ أورد موقع صحيفة "ميرور" البريطانية أن جوزيه مورينو، رفض "شيكا على بياض" لتدريب المنتخب الصيني لكرة القدم.

ونقل موقع "ميرور" عن إيوان بيكالي أحد أصدقاء مورينيو المقربين قوله "التقينا لتناول وجبة الفطور في فندق بالقرب من منزله (مورينيو)، وأخبرني أنه تلقى عرضاً من الصين لتولي مسؤولية الفريق الوطني، حيث وضعوا أمامه شيكاً على بياض".

وتابع نفس المتحدث أن مورينيو قال له "أنا بعمر الـ 54، أريد العمل خمس سنوات إضافية في أوروبا، بعد ذلك سأذهب إلى الصين عندما أصبح بعمر الـ 60".

من جهة أخرى، تشير عدة تقارير صحفية إلى أن جوزيه مورينيو، أصبح قريباً للغاية من العودة إلى تدريب ريال مدريد، إذ يرى رئيس "الميرنغي" فلورنتينو بيريز أن المدرب البرتغالي، هو الأنسب لخلافة المدرب الحالي للفريق سانتياغو سولاري، وإعادة قطار "الأبيض الملكي" إلى سكته الصحيحة بعد موسم مخيب للآمال.

م.ر/ ع.ج