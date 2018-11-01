"مورينيو يخنق بوغبا وحان وقت رحيل النجم الفرنسي"

نقل موقع صحيفة "إيفنينغ ستاندر" البريطانية عن نجم مانشستر يونايتد السابق بول آينس قوله إنه قد حان الوقت لرحيل بول بوغبا عن "الشياطين الحمر"، لأن مدرب الفريق جوزيه مورينيو "يخنقه". وأضاف: "أعتقد أن رحيل بوغبا عن الفريق سيناسب كلا الطرفين".

وتابع بول آينس (51 عاماً) كلامه عن النجم الفرنسي قائلاً "إنه غير متناسق في أدائه، فقد انتقل من لاعب صاحب مستوى كبير إلى آخر متوسط"، وأردف: "إذا كان يُقدم مستويات كبيرة في كل أسبوع، فلا أحد سيهتم بالدراما التي تأتي مع بوغبا. ونحن نعرف أنه لاعب رائع ورأينا ذلك أثناء لاعبه ليوفنتوس".

وأكد نفس المتحدث أنه لا يصدق حديث بول بوغبا مؤخراً عن شعوره بالسعادة في مانشستر يونايتد، وتابع: "طالما هو في مانشستر يونايتد ستكون هناك مشاكل وحديث عن رغبته في الرحيل عن الفريق". وعززت الصورة المُلتقطة حديثاً لبوغبا مع ليونيل ميسي من الشائعات. "إنه (بوغبا) يبحث عن الاهتمام ويريد أن يتحدث عنه الناس".

هذا وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية قد أكدت أن فريق يوفنتوس يرغب في عودة بول بوغبا إلى الفريق الإيطالي، الذي تألق فيه قبل سنوات وفاز معه بعد ألقاب محلية، قبل أن يشد بعدها الرحال إلى مانشستر يونايتد سنة 2016 في صفقة كانت قياسية في كرة القدم آنذاك.

يُشار إلى أن برشلونة من الفرق المُهتمة أيضاًَ في الحصول على خدمات بول بوغبا (25 عاماً)، الذي تبلغ قيمته المالية حالياً حوالي 90 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفر ماركت" المتخصص في شؤون اللاعبين وتقييم أسعار عقودهم.