 ″مورينيو يخنق بوغبا وحان وقت رحيل النجم الفرنسي″ | عالم الرياضة | DW | 24.11.2018

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عالم الرياضة

"مورينيو يخنق بوغبا وحان وقت رحيل النجم الفرنسي"

قال نجم مانشستر يونايتد السابق بول آينس إن جوزيه مورينيو يخنق لاعبه بول بوغبا، وقد حان وقت رحيل النجم الفرنسي عن "الشياطين الحمر"، فيما يبدو أن يوفنتوس وبرشلونة الأقرب للحصول على خدمات الفائز بكأس العالم مؤخراً.

Russland WM 2018 Frankreich gegen Kroatien (Reuters/M. Shemetov)

صورة من الأرشيف.

نقل موقع صحيفة "إيفنينغ ستاندر" البريطانية عن نجم مانشستر يونايتد السابق بول آينس قوله إنه قد حان الوقت لرحيل بول بوغبا عن "الشياطين الحمر"، لأن مدرب الفريق جوزيه مورينيو "يخنقه". وأضاف: "أعتقد أن رحيل بوغبا عن الفريق سيناسب كلا الطرفين".

وتابع بول آينس (51 عاماً) كلامه عن النجم الفرنسي قائلاً "إنه غير متناسق في أدائه، فقد انتقل من لاعب صاحب مستوى كبير إلى آخر متوسط"، وأردف: "إذا كان يُقدم مستويات كبيرة في كل أسبوع، فلا أحد سيهتم بالدراما التي تأتي مع بوغبا. ونحن نعرف أنه لاعب رائع ورأينا ذلك أثناء لاعبه ليوفنتوس".

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في الوقت الذي يبدو فيه أن معركة كسر العظم بين جوزيه مورينيو وبول بوغبا وصلت مرحلة اللاعودة، حذر أسطورة ليفربول جيمي كاراجر برشلونة من التعاقد مع النجم الفرنسي، مؤكداً أن متوسط ميدان مانشستر يونايتد "يلعب لنفسه فقط". (27.09.2018)

العلاقة بين لاعب خط الوسط بول بوغيا ومدربه جوزيه مورينيو بلغت درجة غير مسبوقة من التوتر، لدرجة أن بطل العالم بات رسميا ممنوع من الكلام. ورغم ذلك بوغبا يساهم في تخفيف الضغط عن مدربه. (29.10.2018)

وأكد نفس المتحدث أنه لا يصدق حديث بول بوغبا مؤخراً عن شعوره بالسعادة في مانشستر يونايتد، وتابع: "طالما هو في مانشستر يونايتد ستكون هناك مشاكل وحديث عن رغبته في الرحيل عن الفريق". وعززت الصورة المُلتقطة حديثاً لبوغبا مع ليونيل ميسي من الشائعات. "إنه (بوغبا) يبحث عن الاهتمام ويريد أن يتحدث عنه الناس".

هذا وكانت صحيفة "ذا صن" البريطانية قد أكدت أن فريق يوفنتوس يرغب في عودة بول بوغبا إلى الفريق الإيطالي، الذي تألق فيه قبل سنوات وفاز معه بعد ألقاب محلية، قبل أن يشد بعدها الرحال إلى مانشستر يونايتد سنة 2016 في صفقة كانت قياسية في كرة القدم آنذاك.

يُشار إلى أن برشلونة من الفرق المُهتمة أيضاًَ في الحصول على خدمات بول بوغبا (25 عاماً)، الذي تبلغ قيمته المالية حالياً حوالي 90 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفر ماركت" المتخصص في شؤون اللاعبين وتقييم أسعار عقودهم.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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