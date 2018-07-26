مورينيو يخطف "هدف" برشلونة!

وافق مانشستر يونايتد على طلبات فريق تشيلسي، من أجل بيع نجم "البلوز" ويليان بورخيس، كما ذكر موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطاني، كاشفاً أن فريق "الشياطين الحمر"، سيدفع 66 مليون جنيه استرليني لضم الجناح البرازيلي."

وأوضح موقع "ديلي ستار"، بناء على معلومات استقاها من وسائل إعلام إيطالية، أن مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو يضع ويليان (29 عاما) على قائمة اللاعبين، الذين يعتزم ضمهم إلى كتيبة الفريق الإنجليزي العريق.

ويُدرك جوزيه مورينيو أن التعاقد مع لاعبين من طينة ويليان، سيساعد "الشياطين الحمر" في العودة مجددا إلى سكة الانتصارات والوقوف على منصة التتويج، لاسيما وأن جماهير الفريق الإنجليزي العريق لن تصبر طويلا على الخروج خاوية الوفاض في نهاية الموسم.

وسبق للمدرب البرتغالي أن أشرف على تدريب الجناح البرازيلي السريع في فريقة تشيلسي، إذ أبدى مورينيو في أكثر من مرة إعجابه بأسلوب ويليان في اللعب، وروحه القتالية الكبيرة فوق المستطيل الأخضر، فضلا عن التزامه بتعليمات المدرب.

وويليان من بين أهم اللاعبين الذين كان يسعى برشلونة إلى التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية، إذ تقدم النادي الكتالوني بأكثر من عرض من أجل الحصول على خدمات النجم البرازيلي، بيد أن فريق تشيلسي ظل يُطالب بمقابل مالي كبير من أجل السماح للاعبه بالرحيل.

إلى ذلك، أكد موقع "ديلي ستار" أن مورينيو قد يضم أيضا مُدافع تشيلسي جاري كاهيل، إذ يبحث مدرب "الشياطين الحمر" عن مدافع بمواصفات كبيرة، بهدف تقوية جبهة الفريق الدفاعية، التي عانت كثيرا في الموسم الماضي.