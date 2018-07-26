 مورينيو يخطف ″هدف″ برشلونة! | عالم الرياضة | DW | 28.07.2018

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عالم الرياضة

مورينيو يخطف "هدف" برشلونة!

بعد معركة حامية الوطيس مع برشلونة، أكدت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد حسم صفقة نجم تشيلسي ويليان بورخيس، فيما يُواصل مورينيو مخططاته لدعم كتيبته الكروية بلاعبين يُساعدون "الشياطين الحمر" على العودة إلى منصة التتويج.

Fußball Champions League FC Chelsea vs FC Barcelona (picture-alliance/AP Photo/A. Davy)

صورة من الأرشيف.

وافق مانشستر يونايتد على طلبات فريق تشيلسي، من أجل بيع نجم "البلوز" ويليان بورخيس، كما ذكر موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطاني، كاشفاً أن فريق "الشياطين الحمر"، سيدفع 66 مليون جنيه استرليني لضم الجناح البرازيلي."

مختارات

بعد موجة من الانتقادات كان قد وجهها المدرب السابق لفريق مانشستر يونايتد لويس فان خال لتلميذه وخليفته البرتغالي جوزي مورينيو، عاد المدرب الهولندي ليؤكد أنه ليس غاضبا من مورينيو، محملا مسؤولية إقالته لرئيس النادي. (30.03.2018)

ذكرت تقارير صحفية أن جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، يسعى للحصول على خدمات نجم يُبدع مع فريق برشلونة منذ سنوات، في ظل رغبة المدرب البرتغالي العودة إلى منصات التتويج من جديد بعد موسم مخيب للآمال. فمن يكون هذا اللاعب؟. (26.06.2018)

وأوضح موقع "ديلي ستار"، بناء على معلومات استقاها من وسائل إعلام إيطالية، أن مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو يضع ويليان (29 عاما) على قائمة اللاعبين، الذين يعتزم ضمهم إلى كتيبة الفريق الإنجليزي العريق.

ويُدرك جوزيه مورينيو أن التعاقد مع لاعبين من طينة ويليان، سيساعد "الشياطين الحمر" في العودة مجددا إلى سكة الانتصارات والوقوف على منصة التتويج، لاسيما وأن جماهير الفريق الإنجليزي العريق لن تصبر طويلا على الخروج خاوية الوفاض في نهاية الموسم.

وسبق للمدرب البرتغالي أن أشرف على تدريب الجناح البرازيلي السريع في فريقة تشيلسي، إذ أبدى مورينيو في أكثر من مرة إعجابه بأسلوب ويليان في اللعب، وروحه القتالية الكبيرة فوق المستطيل الأخضر، فضلا عن التزامه بتعليمات المدرب.

وويليان من بين أهم اللاعبين الذين كان يسعى برشلونة إلى التعاقد معهم في فترة الانتقالات الصيفية، إذ تقدم النادي الكتالوني بأكثر من عرض من أجل الحصول على خدمات النجم البرازيلي، بيد أن فريق تشيلسي ظل يُطالب بمقابل مالي كبير من أجل السماح للاعبه بالرحيل.

إلى ذلك، أكد موقع "ديلي ستار" أن مورينيو قد يضم أيضا مُدافع تشيلسي جاري كاهيل، إذ يبحث مدرب "الشياطين الحمر" عن مدافع بمواصفات كبيرة، بهدف تقوية جبهة الفريق الدفاعية، التي عانت كثيرا في الموسم الماضي.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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